Die gemütlichsten Teepartys in den sowjetischen Filmen in GIFs

Das Teetrinken war schon in der Zarenzeit weit verbreitet. In der Sowjetunion und im heutigen Russland hat diese Tradition nicht an Beliebtheit verloren. Das alles spiegelt sich natürlich auch in der Populärkultur wider. Deswegen sehen wir uns nun an, wie die Helden und Heldinnen der sowjetischen Filme ihren Tee genießen.

1 Prostokwaschino

Ein etwas zickiger Briefträger aus dem beliebten sowjetischen Zeichentrickfilm wird im Anschluss einer Einladung zum Tee sofort freundlich. Er trinkt nicht nur endlos das heiße Getränk, sondern er verzehrt außerdem sämtliche Süßigkeiten - was allen Bewohnern des Hauses missfällt.

2 Balsaminows Heirat

Diese Dame ähnelt einer Frau aus dem berühmten Gemälde von Boris Kustodijew „Eine russische Marktfrau beim Teetrinken“. Sie sitzt an einem Tisch im Freien, als wäre sie auf einem Thron.

3 Die Mädchen

Tosja, die Heldin des Films von 1961, kann als echte sowjetische Feministin bezeichnet werden. Während andere Mädchen aus ihrer Baubrigade nur von einer Heirat träumen, bleibt sie lieber allein. Ihr riesiges Butterbrot mit Marmelade und Tee, den sie aus einer Untertasse trinkt, wurde in der UdSSR fast zum Symbol für einfaches menschliches Glück.

4 Unvollendete Partitur für ein mechanisches Klavier

Basierend auf dem gleichnamigen Werk von Anton Tschechow, zeigt der Film, wie eine klassische ländliche Teeparty auf der Terrasse aussieht: eine feine Tischdecke, Schalen mit hausgemachter Marmelade sowie das spezielle Geschirrglas und Tassen.

5 Gentlemen der Erfolge

Die Tochter eines Professors nimmt eine Torte mit und besucht die Kollegen ihres Vaters auf der Datscha. In Wirklichkeit sind diese „Kollegen“ versteckte Kriminelle, die sich als Wissenschaftler ausgeben.

Diese Szene ist ein Beispiel für eine russische Tradition: Wenn Sie jemanden besuchen, sollten Sie unbedingt etwas Süßes mitnehmen.

6 Das kann doch nicht wahr sein!

In den Filmnovellen über das Leben während der Neuen Ökonomischen Politik, entstanden in den 1920er Jahren, möchten die Filmhelden nicht auf eine traditionelle russische Teeparty mit einem Samowar verzichten. Die Absurdität dieser Szene wird durch darauffolgende Ereignisse unterstrichen: Denn der Mann wird kurze Zeit später von der Polizei zu Hause festgenommen, seine Frau fängt danach sofort an, all seine Sachen zu packen und ihr gemeinsames Eigentum zu verkaufen.

7 Die Pokrowsky Tore

Dieser sowjetische äußerst lustige Film-Klassiker zeigt die „hohen moralischen“ Beziehungen zwischen der Übersetzerin Margarita Pawlowna, ihrem intellektuellen Ex-Ehemann Lew Chobotow und ihrem gegenwärtigen Ehemann, dem echten Proletarier Sawwa Ignatisch. Mit anderen Nachbarn wohnen sie in einer Moskauer Gemeinschaftswohnung. Nicht selten trinkt diese „dreifache Allianz“ gemeinsam Tee.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.