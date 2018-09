13 Fotos, die zeigen, wie die sowjetische Jugend Spaß hatte

1 „Mens sana in corpore sano“ – „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ – war eine der wichtigsten „Regeln“, die das Leben der Sowjetbürger beeinflusste. Skifahren, Wandern und Fußball – junge Leute saßen nie zu Hause und waren sportlich sehr aktiv.

2 Einen Traktor zu fahren war wirklich sexy!

3 Auf dem Roten Platz feierten die Schulabgänger stets das Ende ihrer Kindheit, indem sie bis zum frühen Morgen die Moskauer Uferpromenade entlangwanderten.

4 Das Wohnheim der Staatlichen Universität Moskau war eine ganz eigene angesagte Gemeinde. Kochen, lernen und Spaß haben – die Zimmergenossen haben alles zusammen gemacht.

5 Die Elite der Nation: Kosmonauten, von denen, wie Sie deutlich sehen können, die meisten weiblich sind. Nach Gagarins erster Weltraumfahrt war Kosmonaut der Traumberuf vieler sowjetischer Kinder.

6 Dem Militär beizutreten war ein angesehener Beruf. Alle jungen Männer waren verpflichtet, mindestens zwei Jahre zu dienen, um „ihre Schuld gegenüber dem Mutterland zu begleichen“. Wenn ein junger Mann nicht in der Armee gedient hatte, weigerten sich eventuell sogar manche Mädchen, mit ihm auszugehen.

7 Tanzen war ein wichtiger Teil aller Feierlichkeiten und die Freundschaft zwischen den Nationen war ein wichtiges Element sowjetischer Parolen. Dieser Abend ist eindeutig eine Feier der internationalen Freundschaft.

8 Der Maifeiertag war einer der am meisten erwarteten Feiertage. In diesem Foto nehmen die Frauen einer Freiwilligenorganisation für die Zusammenarbeit mit dem Militär an einer Parade in der Moskauer Innenstadt teil.

9 Es war sehr wichtig, Mitglied des Komsomols, des „Gesamtsowjetischen Leninschen Kommunistischen Jugendverbands“, zu sein. Die feierliche Aufnahme war ein wichtiger Tag für die Jugendlichen.

10 Wandern war eine weitere beliebte Freizeitbeschäftigung. In lyrischen Liedern wurde an die Bergbesteigungen auf der Krim und im Kaukasus erinnert. Die jungen Leute spielten Gitarre und verliebten sich.

11 Freiwillige Helfer verbrachten ihren Sommer zudem in speziellen Lagern, in denen sie beim Bau von verschiedenen Objekten halfen. Alle, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, erinnern sich gerne daran zurück.

12 Das Sammeln von Altmetall und Papierabfällen, um es anschließend zu recyceln, war für die Sowjetbürger eine Frage des Stolzes. Sie kümmerten sich um das Wohlergehen des Planeten und der Umwelt, bevor es in zum Trend wurde.

13 Schlittschuhlaufen war eine gute Aktivität für eine romantische Verabredung, genau wie die Disco, was besonders im beliebten sowjetischen Film „Die Pokrovsky Tore“ romantisiert wurde.

