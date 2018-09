Vom Staubfänger zum Modeobjekt: Zehn Fakten über den Samowar

In seiner fast dreihundertjährigen Geschichte wandelte sich dieser russische „Kessel” vom teuren Erbstück über den Staubfänger in der postsowjetischen Zeit bis hin zum heutigen Kultobjekt, das beim Tee in der Datscha nicht fehlen darf.

1 Die ersten Samoware entstanden im Ural im Jahr 1740

Neben dem Tulaer Prjanik gilt der Samowar als ein Markenzeichen der Stadt Tula, wo er seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Massenherstellung produziert wurde. Historiker haben aber herausgefunden, dass die erste Erwähnung einer „Wassererhitzungsmaschine“ in den Schriften auf das Jahr 1740 datiert ist – es war ein Kupfersamowar, hergestellt in der Demidow-Fabrik in der Stadt Suksun im Ural.

2 Kiefernzapfen dienten zum Erhitzen des Wassers

Albert Puschkarew/TASS Albert Puschkarew/TASS

Die ursprünglichen Samoware verbrannten festen Brennstoff. Sie hatten ein Rohr und einen Brenner. Alle möglichen Brennstoffe wurden verwendet, um das Wasser zu erhitzen: Kohle, Holz, oder Kiefernzapfen. Zugegebenermaßen verbrennen Kiefernzapfen im Vergleich zu Holz recht schnell, aber sie verleihen dem Wasser das Aroma von Kiefernnadeln. Ähnliche Apparate werden heute noch verwendet, aber Kiefernzapfen werden erst zum Hauptbrennstoff hinzugefügt, wenn das Wasser kurz vor dem Kochen ist.

3 Samoware werden mit Backsteinen poliert

Wjatscheslaw Prokofjew/TASS Wjatscheslaw Prokofjew/TASS

Ein Samowar wird nur einen schönen Glanz zeigen, wenn er gut poliert ist. In der Vergangenheit wurden Samoware mit scheuernden Materialien gesäubert – feinem nassen Sand oder Asche. Sogar Backsteinstaub wurde verwendet. Einen Samowar zu polieren, dauert sehr lange, weshalb das gewöhnlich vor den Feiertagen gemacht wurde.

4 Es gibt einige Dutzend Arten

Im Museum "Russischer Samowar" in der Stadt Kasimov Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik

Samoware unterscheiden sich nicht nur in der Gestaltung ihrer Henkel und Ausgüsse, sondern auch in ihrer Form. Die günstigsten und beliebtesten Exemplare sind die zylindrischen Varianten. Außerdem gibt es Samoware in der Form eines Wodkaglases, einer Kugel, eines Eis oder einer Vase. Der „Wodkaglas”-Samowar ist unten schmaler mit verschiedenen Ausgestaltungen. Einige Samoware wurden in Form einer Pistole oder einer Pistolenkugel hergestellt und waren unten abgerundet, andere waren so rund wie Wassermelonen, oder birnenförmig, oder geformt wie ein Walenok, ein traditioneller russischer Filzstiefel, oder wie verschiedene Tiere.

Samowar für unterwegs Nikolai Pashin/Sputnik Nikolai Pashin/Sputnik

Während der Osterwoche wurden eierförmige Samoware auf den Tisch gestellt. Ebenfalls beliebt war der Samowar für unterwegs – rechteckig oder quadratisch mit abnehmbaren Beinen.

5 Sie wurden nach Gewicht verkauft

Im frühen 19. Jahrhundert hing der Preis eines Samowars von dem Gewicht des Materials ab, aus dem er gemacht war. Erst waren sie aus Kupfer, aber diese Geräte funktionierten oft schnell nicht mehr, wenn sie gereinigt worden waren. Also wechselten die Hersteller zu Messing, Kupfernickel und Imitaten. Das Gewicht zeugte indirekt auch von der Qualität des Samowars: Dicke Wände halten länger als dünne, das Wasser im Innenraum kühlt langsamer ab und der Körper des Samowars bekommt weniger Dellen.

6 Es gab Samoware für Egoisten

Jewgenij Schulepow/TASS Jewgenij Schulepow/TASS

Das gewöhnliche Fassungsvermögen eines Samowars beträgt drei bis acht Liter. Kleinere Modelle sind seltener, da ihre Herstellung schwieriger ist, was sie logischerweise teurer macht. Samoware für ein Glas hießen „Der Egoist” und für zwei „Der Tête-à-tête" (zu Deutsch „Kopf an Kopf“).

Es ist aufgezeichnet, dass für die Kinder des Zaren Nikolaus des Zweiten von Handwerkern aus Tula im Jahr 1909 fünf Samoware für je ein Glas hergestellt wurden. Jeder war individuell gestaltet. Sie können heute im Samowarmuseum in Tula besichtigt werden.

7 Der größte reicht für über 2 000 Menschen

Der größte funktionstüchtige Samowar der Welt hat ein Fassungsvermögen von 555 Litern Wasser und kann 2 220 Menschen zugleich mit einer Erfrischung versorgen. Er ist mit angeschlossenem Kamin 2,5 Meter, ohne ihn 1,72 Meter hoch. Er wurde von Alexander Nowokschonow 2014 in Perm aus rostfreiem Stahl hergestellt und ins „Russische Buch der Rekorde” aufgenommen.

8 Ein Preis in Höhe von 274 400 Pfund Sterling wurde für einen Samowar gezahlt

Das war der Betrag, der bei der Sotheby-Auktion im Jahr 2004 für einen in den Jahren 1899 bis 1908 vom legendären Juwelier Carl Fabergé geschaffenen Samowar in Form des Waldgeistes Leschij (eng) gezahlt wurde. Er war geschmückt mit Silber und Gold, und der aus Gusselementen bestehende Körper war geformt und gehämmert. Nach dem Verkauf ging der Samowar zurück nach Russland.

9 Einige Denkmäler wurden zu seiner Ehre errichtet

Acht Meter große Skulptur eines Samowars in der Stadt Mytischtschi Grigorij Sysojew/Sputnik Grigorij Sysojew/Sputnik

Denkmäler finden sich in der Heimat der Samoware, der Stadt Suksun in der Region Perm und, natürlich, in Tula. Ein gutaussehendes, vier Meter hohes Exemplar aus Bronze mit ein paar Bubliki, russischen Backwaren, wurde ebenfalls in der ehemaligen Handelsstadt Jelabuga errichtet. Es gibt auch Denkmäler in Kungur, der 1 200 Meter von Moskau entfernten Stadt, die im 19. Jahrhundert als die russische Hauptstadt des Tees galt, sowie in Gorodets.

10 Es ist noch heute ein beliebtes Kunstobjekt

Es scheint, als habe der Samowar von der Stunde seiner Erfindung an einen dauerhaften Platz in der russischen Kunst gefunden – er ist und bleibt die attraktivste Haushaltsausstattung, eine Art Symbol des Wohlstandes und des gemütlichen Zuhauses. Er wurde auf den Leinwänden zahlreicher Künstler und später in Fotografien unsterblich gemacht. Heute wird er mit Vorliebe von Instagram-Nutzern als Requisite verwendet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.