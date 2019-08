Ernsthaft? Zehn lächerliche Online-Fragen über Russland

Ist Ihnen aufgefallen, wie viel internationale Aufmerksamkeit Russland in den letzten Jahren geschenkt wurde? Es scheint kein Tag zu vergehen, ohne dass wir eine Russland-Story in einer großen westlichen Zeitung sehen, zum Beispiel über eine TV-Serie oder den letzten heimlichen Versuch, den Westen über FaceApp auszuspionieren.

Und doch, gerade wenn Sie denken, dass schon alles über Russland gesagt wurde, was es zu sagen gibt, verblüffen manche Ausländer im Internet mit ihren Fragen bezüglich Russland…

(Wir haben diese Fragen nicht erfunden. Sie wurden alle bei Quora oder über Google gestellt.)

1. Wer ist der aktuelle russische Präsident?

Ok, beginnen wir mit einem kleinen Hinweis: Es ist ein Mann, sein Vorname beginnt mit „W” und seine Fans lieben sein Foto auf einem Pferd… Klingelt etwas? Er zeigt zwar nicht so große Social-Media-Präsenz wie der US-Präsident, doch für viele Menschen ist er „der beste Präsident aller Zeiten”. Manche verewigen ihn sogar als Tattoo. Haben Sie jetzt eine Ahnung?

2. Ist Russland ein Kontinent?

Hm, eine schwere Frage… Russland ist das größte Land der Erde und deshalb könnte man es leicht für einen Kontinent halten. Kontinente sind ein soziales Konstrukt und es gibt keine Einheit auf dem Kontinent, auf dem Russland liegt. Einige nennen diesen Kontinent Eurasien, andere trennen in Europa und Asien. Ob Russland zu Europa oder Asien gehört, ist umstritten. Um auf der sicheren Seite zu sein, betrachten Sie Russland als eurasisch. Gern geschehen.

3. Können Russen westliche TV-Sendungen schauen?

Na ja, wie könnten wir sonst herausfinden, was andere über uns denken? Es ist eine Schande, dass die Amerikaner keine russischen Fernsehsendungen sehen. So sind sie selbstverschuldet im Nachteil im Informationskrieg. Das ist natürlich gut für Russland.

4. Will Russland die USA vernichten?

Warum sonst sollten so viele Russen davon träumen, nach Amerika auszuwandern (rus)? Um es von innen heraus zu zerstören, indem sie Chaos verbreiten und die russische Sprache etablieren.

5. Ist Russland ein kommunistisches oder sozialistisches Land?

Die Erinnerungen an die große und glorreiche sowjetische Vergangenheit verfolgen Russland immer noch, aber der Sturz der UdSSR brachte doch die Demokratie mit sich. Unabhängig von den Diskussionen darüber wie demokratisch Russland ist, ist eines doch klar, mein Freund: Weder Kommunismus noch Sozialismus in Russland.

6. Warum hat Russland die Alliierten im Zweiten Weltkrieg unterstützt?

Stellen Sie sich vor, wo Russland heute stehen würde, wenn es sich nicht verbündet hätte. Um zu überleben, braucht man Freunde und die Feinde der Nazis waren per Definition Freunde.

Die Geschichte hätte auch anders ausgehen können, wenn Hitler nicht auch für die Sowjetunion ebenso wie für den Rest der Welt Massenmord, Zwangsarbeit und wirtschaftliche Ausbeutung vorgesehen hätte.

7. Gehören die Ukraine, Weißrussland und Moldawien nicht zu Russland?

Dies sind unabhängige Staaten und sie wären sehr verletzt, wenn man sie Russland zuordnen würde. Und nein, Russland hat, soweit uns bekannt ist, keine Pläne, diese Länder zu erobern.

8. Gibt es in Russland Sommer?

Nein überhaupt nicht. Wenn Sie Glück haben, werden Sie vielleicht sogar einen Beweis dafür finden - einige Russen haben schon Schnee im sogenannten russischen Sommer erlebt. Er kommt immer wieder vor, der Sommer, aber niemand kann vorhersagen, wo genau. Vergessen Sie also all die Menschen, die über die Hitze in Moskau oder St. Petersburg klagen und von Juni bis August in ihre Datschen fliehen oder die Ferienorte am Schwarzen Meer bevölkern.

9. Was stimmt nicht mit Russland?

Wer weiß das schon? Wir nicht, denn wir sind Russen. Und wir sind verrückt, oder?

10. Warum ist Russland immer der Sündenbock?

Nun, einer muss es ja sein, nicht wahr? Zudem hat Russland eine lange Tradition des Leids, also haben wir gelernt, das Beste daraus zu machen. Wir beschweren uns, zerpflücken uns unermüdlich selbst und haben einen Hang zu deprimierender Fiktion, um uns vor echtem Leid zu schützen. Warum also nicht alle Schuld bei diesen seltsamen Russen abladen, sie wissen schließlich damit umzugehen.

