Acht scheinbar peinliche Fragen zu Sibirien und seinem kalten Wetter

1. Ist Sibirien ein eigenständiges Land? Oder ist Sibirien eine Kolonie?

Sibirien ist weder ein eigenständiges Land noch eine Kolonie. Sibirien ist eine Region in Russland und gegenwärtig bilden ethnische Russen die Mehrheit seiner Einwohner.

Im Mittelalter lebten hier vor allem nomadisierende Völker aus Ostasien. Lange befand sich Sibirien in einer vasallenhaften Abhängigkeit von der Goldenen Horde. Nach deren Untergang am Ende des 15. Jahrhunderts, wurde anstelle das turkomongolische Khanat von Sibirien gegründet.

Die Eroberung Sibiriens durch die Russen begann 1581 und dauerte bis zum 19. Jahrhundert. Militärkommandos des Zaren unternahmen Expeditionen, unterwarfen Ländereien und trieben Steuern und Abgaben ein. Einige Historiker sind der Auffassung, dass man die Expansion nach Sibirien nicht als Kolonialisierung bezeichnen kann, da die Unterwerfung der Völker in aller Regel ein Gemeinschaftswerk der lokalen und russischen Eliten war. Bereits im 16. und 17. Jahrhundert gründeten Siedler eigene Städte auf dem ehemaligen Khanat von Sibirien.

2. Wo befindet sich Sibirien? Hat Sibirien Grenzen?

Geografisch gesehen, befindet sich Sibirien in Asien. Seine Grenzen sind nicht fest. Allerdings wird allgemein davon ausgegangen, dass Sibirien am Ural, der Europa von Asien trennt, beginnt und am Atlantischen Ozean und dem russischen Fernen Osten endet. Im Süden grenzt Sibirien an China, die Mongolei und Kasachstan. Hier ist eine Landkarte Sibiriens.

3. Wie viele Länder würden auf dem Territorium Sibiriens Platz finden?

Sibirien nimmt eine Fläche von 9,8 Millionen Quadratkilometern ein. Das sind etwa 57 Prozent der gesamten Landfläche Russlands. Das ist groß, oder? Auf jeden Fall genauso groß wie ganz Europa. Allein Frankreich würde achtzehnmal in sein Territorium passen, Japan 26 Mal, Deutschland 27 Mal und Italien 32 Mal.

4. Warum leben Menschen in Sibirien?

Das hat verschiedene Gründe. Über viele Jahrhunderte erlebte Sibirien mehrere Einwanderungswellen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann in Sibirien ein wahrer Goldrausch. Nach der Abschaffung der Leibeigenschaft wurden viele Bauern nach Sibirien verschafft, um das Problem der Landknappheit zu lösen. Auch sollten neue Ländereien angelegt werden.

Im 20. Jahrhundert begann die Industrialisierung Sibiriens, was auch zu einer Zunahme der Bevölkerung führte. Viele, vor allem junge Menschen, folgten dem Aufruf der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol hierher. Letztendlich entschied die Partei, welche Stadt Arbeitsplätze schuf.

Sicher haben Sie auch davon gehört, dass viele Menschen nach Sibirien ins Exil geschickt wurden. Es stimmt, dass „Exil in Sibirien“, neben dem Todesurteil, das schlimmste Schicksal war, was einem Menschen passieren konnte. Gefangene und Dissidenten wurden nach Sibirien geschickt um unter äußerst harten Bedingungen eine neue Infrastruktur, wie Eisenbahnen, aufzubauen oder im Bergbau zu arbeiten. Der junge Josef Stalin wurde sechsmal nach Sibirien verbannt und konnte fünfmal entfliehen.

5. Warum ist Sibirien so kalt? Gibt es in Sibirien Sommer?

Tatsächlich ähnelt das Klima in Sibirien dem des Westens von Russland, ist jedoch im Winter ein wenig kälter (-20°С) und im Sommer etwas wärmer (+25°С).

Oft wird Sibirien mit solchen Regionen wie Jakutien gleichgesetzt, in denen Temperaturen bis zu 80 Grad minus herrschen. Diese extremen Regionen liegen weit östlich von Moskau im Fernen Osten Russlands.

6. Können Sie die Polarlichter aus Sibirien sehen?

Der Polarkreis macht einen großen Teil des Landes aus, sodass dieses erstaunliche Naturphänomen von Karelien bis Tschukotka gesehen werden kann, auch in einigen Städten Sibiriens wie Norilsk, welches sich 2 878 Kilometer nordöstlich von Moskau befindet. Zusätzlich kann man das Spektakel auf der Taimyrhalbinsel beobachten, welche 2 700 Kilometer von Moskau entfernt ist.

7. Hat Sibirien eine Hauptstadt?

Nowosibirsk, das 3 365 Kilometer östlich von Moskau liegt, ist das anerkannte Verwaltungszentrum des sibirischen Föderationskreises. Aus diesem Grund wird die Stadt weitgehend als Hauptstadt Sibiriens angesehen. Die Bewohner anderer sibirischer Städte, wie zum Beispiel Tomsk, Irkutsk oder zum Beispiel Omsk haben eine andere Meinung. Über die Hauptstadt zu streiten ist typisch für Sibirer. Darüber hinaus glauben die meisten Sibirer, dass die Hauptstadt Russlands nach Sibirien verlegt werden sollte.

8. Warum werden Menschen aus Sibirien eher „Sibirier“ als „Russen“ genannt?

Die Sibirier haben oft unter schwierigen Bedingungen gelebt und gearbeitet, sodass sie nach und nach eine etwas andere Mentalität entwickelten als die Bewohner des europäischen Teils Russlands. Der sibirische Charakter und die „sibirische Gesundheit“ implizieren Widerstandsfähigkeit, Stressresistenz und Zähigkeit. Es wird angenommen, dass die Sibirier ihre Energie nicht mit Kleinigkeiten verschwenden. Sie kommen sowohl in ihren Worten als auch in ihren Taten direkt auf den Punkt und sie sind sehr unkompliziert.

