Russische Piloten legen eine wundersame Bauchlandung hin und retten alle 233 Personen an Bord

Kapitän Damir Jusupow und sein Copilot Georgij Mursin retteten die 233 Personen an Bord, indem sie am 15. August ihren Airbus A321 mit eingefahrenem Fahrwerk in einem Kornfeld in der Nähe des Moskauer Flughafens Schukowski landeten.

Das Flugzeug der Ural Airlines, das auf dem Weg nach Simferopol auf der Krim war, soll beim Start auf dem Moskauer Flughafen von einem Vogelschwarm getroffen worden sein. Dieser selten vorkommende Vorfall verursachte eine Fehlfunktion des Triebwerks und die Piloten mussten das Flugzeug noch mit vollen Tanks per Hand landen.

Reuters Reuters

Glücklicherweise gab es einen Kilometer von der Startbahn entfernt ein großes Kornfeld und die Piloten brachten das Flugzeug mit eingefahrenem Fahrwerk zum kontrollierten Absturz und schalteten die Triebwerke Sekunden vor der Notlandung aus. An Bord befanden sich 226 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder.

Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.



Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59 — baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.

Das Flugzeug wurde unverzüglich evakuiert und alle 226 Passagiere verließen das Flugzeug sicher über die Notausgänge. Den Piloten und Besatzungsmitgliedern, die den Passagieren geholfen hatten, wurde applaudiert und sie erhielten Danksagungen von den geschockten Passagieren.

Walerij Melnikow/Sputnik Walerij Melnikow/Sputnik

Obwohl die Krankenwagen schnell vor Ort waren, mussten die Passagiere durch das Maisfeld zu Fuß zum nahegelegenen Flughafen gehen.

Sanitäter versorgten die Passagiere vor Ort und nur 23 Passagiere mussten in die nahegelegenen Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Behörden gaben an, dass insgesamt 55 Personen verletzt wurden seien.

Die Vertretung des russischen Ministeriums für Notsituationen in der Moskauer Region/TASS Die Vertretung des russischen Ministeriums für Notsituationen in der Moskauer Region/TASS

Die Passagiere lobten die Piloten für deren gutes Urteilsvermögen und beherztes Handeln.

„Die Landung war hart, aber das Flugzeug pflügte nicht mit der Nase in den Boden. Wir müssen den Piloten Tribut zollen, weil sie die Landung unter diesen Umständen so sanft hingelegt haben“, sagte (rus) einer der Passagiere den Journalisten am Flughafen.

Reuters Reuters

Kapitän Damir Jusupow und sein Copilot Georgij Mursin wurden von Passagieren, Internetnutzern und Putins Pressesekretär gleichermaßen als Helden gefeiert. Der 41-jährige Jusupow hatte seine Karriere als Pilot im Alter von 33 Jahren begonnen und arbeitete als Anwalt (rus) in der Stadtverwaltung von Sysran (750 km von Moskau entfernt), bevor er sich entschied, seinen Lebenstraum zu verwirklichen.

Damir Jusupow (l) und Georgij Mursin usupov.damir.73/Facebook, Georgi Mursin/Ok.ru usupov.damir.73/Facebook, Georgi Mursin/Ok.ru

Die Online-Plattform Meduza zitierte einen ungenannten Kollegen Jusupows, der sagte, die gelungene Landung weise darauf hin, dass der Pilot höchstwahrscheinlich „auf dem Simulator trainiert habe, sein Handeln in solchen Situationen zu perfektionieren und ohne Nachzudenken durchzuführen“.

Olga Schawrowa/TASS Olga Schawrowa/TASS

Die Vorgehen der Besatzung und die Landung selbst wurden mit einem Vorfall von 2009 verglichen, der als „Wunder vom Hudson“ bekannt ist, als ein Airbus A320, geflogen von Captain Chesley Sullenberger und Jeffrey Skiles, eine ähnliche Notfall-Bauchlandung auf dem Hudson River in New York durchführte.

