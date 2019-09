Vorher und nachher: Russische Bourlesque-Künstler im Leben und auf der Bühne (FOTOS)

Maria Weinberg, 25 Jahre

Anastasia Lyskowets Anastasia Lyskowets

Tagsüber arbeitet Maria Weinberg als Journalistin und Vertriebsfachfrau, abends verwandelt sie sich in eine Bourlesque-Diva. Damit beschäftigt sie sich, seit sie 17 war. Mit 25 Jahren jobbte sie als Model in Pin-up-Projekten und wurde Jazz-Sängerin in der Show Ladies of Burlesque.

„Glitzer im Gesicht, auf der Kleidung, auf dem Boden, im Badezimmer, im Bett, auf der Katze, auf dem Essen – überall Glitzer! Aber jetzt sind meine Eltern stolz auf meinen Erfolg und posten Videos und Fotos von meinen Shows. Mein Freund unterstützt mich in allem und nimmt aktiv an meinem kreativen Leben teil“, erzählt Maria.

Taisia Reschetnikowa, 30 Jahre

Taisia Reschetnikowa, Direktorin und Mitbegründerin der Parties Kinky Russia, tritt seit 2,5 Jahren als Bourlesque-Künstlerin auf.

„Sieben Jahre lang habe ich im Loktjew-Ensemble getanzt und mich mit allen möglichen Tanzstilen beschäftigt, meinen Abschluss habe ich an der Kinohochschule WGIK abgelegt. Man kann sagen, dass ich mein ganzes Leben lang danach gesucht habe, wie ich mein Schauspiel-, Inszenierungs- und Tanztalente kombinieren kann – die Bourlesque-Show ist die ideale Variante“, sagt die junge Frau.

Ihre Mutter war skeptisch, was die Leidenschaft ihrer Tochter betraf. Der Vater war da pragmatischer: „Hauptsache, du bist glücklich!“

„Ich erinnerte meine Mutter daran, dass sie selbst in den Neunzigerjahren als Choreografin in einem Cabaret tätig war und dasselbe tat. Bald erkannte sie, dass die Bourlesque-Show mir nicht nur Freude bereitet, sondern auch Geld und Erfolg bringt... und sie gab nach“, erinnert sich Taisia.

Ilja Lisiza, 34 Jahre

Im Alter von 16 Jahren verwandelte Ilja gerne sein Image und trat auf der Bühne auf. Er kam vor acht Monaten zufällig in die Show – auf einer der Shows der Ladies of Burlesque sprachen er und Taisia die Gastgeberin Anna Pawlowa an, um sie kennenzulernen.

„Anja, erinnerst du dich an Ilja? Er will in der Bourlesque-Show auftreten!“, sprach Taisia sie an. „Großartig! Darauf habe ich schon lange gewartet. Du kannst doch eine Nummer vorbereiten, nicht wahr?“, fragte sie diesen. Und so kam er in die Show.

Iljas Eltern wissen bis heute nichts von seinem Hobby – es wird schwierig sein zu erklären, warum er sich zu diesem Image hingezogen fühlt.

Anna Pawlowa, 31 Jahre

Früher einmal interessierte sich Anna für Swing und Retrokultur. Im Internet stieß sie auf ein Video von Bourlesque-Künstlern der Fünfzigerjahre und tauchte vollkommen in diese Welt ein.

„Ich bereitete ein paar Nummern vor, die von Jazzmusik inspiriert waren, schneiderte ein paar Kostüme und schickte ein paar Bewerbungen an mehrere Shows nach San Francisco, von denen ich erfuhr, als ich dort Freunde besuchte. Unerwartet für mich und mein Umfeld wurde ich zu einem Auftritt eingeladen. Es folgten weitere Engagements in Europa, Russland und sogar einmal im Mittleren Osten“, erinnert sie sich.

Tatiana Dmitriewa, 31 Jahre

Vor zwei Monaten trat Tatjana zum ersten Mal in der Bourlesque-Show als Moderatorin auf.

„Bourlesque kombiniert die Freiheit der kreativen Selbstdarstellung mit sexueller Energie, diese Kombination entwickelt sehr stark die Liebe zu sich selbst, das Gefühl der weiblichen Energie, aber nicht die, bei der es um die Eroberung eines Mannes geht, sondern die, die unendliche Möglichkeiten, Kraft und Schöpfung aufzeigt“, sagt die junge Frau.

Sabina Karpenko, 27 Jahre

Sabine, eine ehemalige Maniküristin, ist seit einem Jahr bei der Show.

„Meine Mutter hat bisher nur eine sehr verschwommene Vorstellung von Bourlesque. Sie ist sehr konservativ. Ich hoffe, dass ich eines Tages eine gewisse Meisterschaft in diese Richtung erreichen werde und sie mich in dieser Verkleidung sehen und verstehen wird, was für einen Kick ich bekomme, und mich unterstützen“, träumt Sabina.

Jana, 26 Jahre und Jekaterina, 31 Jahre

Beide Mädchen kamen durch ihrer Liebe zum Jazz-Tanz in die Show. Jana ist Tanzlehrerin und Jekaterina Tänzerin von Moskaus erster Jazz-Balletttruppe.

Jetzt haben sie ihr eigenes Corps de ballet in der Show.

