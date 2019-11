Was Sie wissen müssen, wenn Sie nach Russland auswandern wollen

Heiraten Sie einen russischen Staatsbürger

Jede Region Russlands hat nur eine sehr geringe Einwanderungsquote. Das letzte Mal, als ich mich darüber informiert habe, durften in die 12,5-Millionen-Stadt Moskau gerade einmal 5 000 Menschen einwandern, wenn sie nicht mit einem Russen/einer Russin verheiratet waren.

Wenn Sie nicht gerade einen enormen Beitrag zur Förderung der russischen Wirtschaft leisten oder ein enger Freund des Präsidenten sind, führt kein Weg an dieser Quote vorbei, die meist nur wenige Tage nach Neujahr (wenn sie neu festgesetzt wird) schon ausgeschöpft ist. Die Heirat mit einem russischen Staatsbürger garantiert Ihnen die Möglichkeit, eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu beantragen.

Wenn Sie im Land sind, müssen Sie sich beeilen

Moskva Agency Moskva Agency

Sie benötigen eine Aufenthaltserlaubnis, um in Russland zu leben. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich hier heiraten werden, während Sie ein Touristenvisum haben, das nicht lange gültig ist.

Statt in die Flitterwochen, werden sie wohl zur Einwanderungsbehörde fahren, um die bürokratische Schlacht zu eröffnen, die monatelang dauern kann.

Ein Touristenvisum reicht nicht aus

Ein Touristenvisum verbietet Ihnen, in Russland zu arbeiten. Außerdem haben diese keine lange Gültigkeitsdauer. Sie müssen das Land nach Ablauf zunächst für eine Weile verlassen, bevor sie wiederkommen dürfen.

Arbeiten dürfen Sie nur mit Aufenthaltsgenehmigung

Die Einstellung eines ausländischen Mitarbeiters ist sehr aufwendig und sehr teuer. Wenn Sie in Moskau ankommen, werden Sie vielleicht jemanden finden, der Sie gerne einstellen würde, aber die Bürokratie erweist sich als unüberwindbares Hindernis.

Erst, wenn Sie eine Aufenthaltsgenehmigung haben, sollten Sie auf Arbeitssuche gehen. Sie könnten auch illegal Englisch oder Deutsch unterrichten, aber wollen Sie dieses Risiko wirklich eingehen?

Russland ist nicht Europa

Ein Umzug nach Russland bringt Ihnen keine finanziellen Vorteile. Sie werden hier keine Sozialhilfe beantragen können. Es gibt auch keine Beratung durch öffentliche Stellen für Einwanderer. Wer in Russland leben möchte, muss sein Geld durch Arbeit verdienen und sich selbst um alles kümmern.

Andrej Stenin/Sputnik Andrej Stenin/Sputnik

Die Migrationsdienste sind auf der Jagd nach illegalen Einwanderern. Haben Sie also jederzeit Ihren Reisepass, Ihre Registrierung und Ihre Migrationskarte bei sich.

Die meisten Vermieter werden Sie nicht registrieren

Um einwandern zu können, müssen Sie einen Wohnsitz in Russland haben. Sie müssen also unter einer Adresse registriert sein. Wenn Sie eine Wohnung mieten, werden Sie feststellen, dass die meisten Vermieter nur ungern zur Registrierung bereit sind, denn dadurch haben Sie auch Rechte am Mietobjekt.

Zudem vermieten einige auch am Finanzamt vorbei und haben daher ebenfalls kein Interesse, das Mietverhältnis offiziell zu machen. Es ist jedoch strafbar, sich nicht registrieren zu lassen. Wird man dabei mehrfach erwischt, kann dies zur Abschiebung führen.

Aleksander Krjaschew/Sputnik Aleksander Krjaschew/Sputnik

Eine Reise nach Russland ist unkompliziert, nach Russland auszuwandern nicht!

Russland vergibt Touristenvisa wie Süßigkeiten. Alles, was Sie tun müssen, ist, einige Formulare ausfüllen, eine Gebühr zahlen und ein Foto einreichen. Und schon dürfen Sie das Land bis zu einem Monat besuchen.

Das Einwanderungsverfahren ist in keiner Weise vergleichbar, denn dafür braucht es wesentlich mehr:

Eine amtlich beglaubigte Übersetzung jedes ausländischen Dokuments … und ja, Sie müssen sie bezahlen.

Beachten Sie, dass Sie sehr oft eine vollständige Übersetzung Ihres Passes an verschiedene Abteilungen senden müssen, was bedeutet, dass Sie davon viele Kopien brauchen. Die Behörden schicken ihnen die Unterlagen nicht zurück. Hoffentlich haben Sie genug Geld ...

Nachweis, dass gegen Sie in Ihrem Heimatland kein Verfahren anhängig ist oder Sie einen Eintrag in Ihrem polizeilichen Führungszeugnis haben.

Nachweis des Wohnsitzes in Russland, der sehr schwierig (oder unmöglich) sein kann, wenn Ihr Ehepartner keine Wohnung besitzt, in der auch Sie registriert sind.

Kenntnisse der russischen Sprache und Gesetze (Sie müssen verschiedene Tests bestehen).

Sie müssen nachweisen, dass Sie keine sexuell übertragbaren oder anderen gefährlichen Krankheiten wie HIV haben. Dazu müssen Sie verschiedene Blutproben abgeben. Sie werden auf Einstichstellen am Körper untersucht werden, Drogentests absolvieren und eine psychologische Untersuchung meistern müssen. Letztere habe ich überraschenderweise bestanden. Bei der psychologischen Untersuchung des US-Militärs damals bin ich durchgefallen.

Sie müssen nachweisen, dass Sie genug Geld haben, von dem Sie leben können. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Sie beweisen müssen, dass Ihr Ehepartner Sie mitfinanzieren kann. Ohne Aufenthaltsgenehmigung dürfen Sie in Russland nicht arbeiten.

Die größte Herausforderung ist das Ausfüllen der offiziellen Formulare.

Niemand wird Ihnen sagen, was Sie alles brauchen, niemand wird Ihnen helfen. Sie sind völlig auf sich allein gestellt auf dieser Reise durch den Dschungel der russischen Bürokratie. Und Sie dürfen sich keinen noch so kleinen Fehler erlauben.

Sie werden viel Zeit und Geld investieren müssen

Moskva Agency Moskva Agency

Sie brauchen viel Zeit, sie brauchen viel Geld! Sie werden Wochen Ihres Lebens nur mit Ihrer Einwanderung beschäftigt sein.

Für diejenigen, die nach Moskau ziehen möchten, liegt die zuständige Behörde am Stadtrand, 40 Kilometer abseits der MKAD-Autobahn. Sie fahren also unter Umständen bis zu 90 Minuten, nur, damit Ihnen der Beamte sagt, dass Sie ein Komma falsch gesetzt haben und Sie wieder nach Hause schickt. Planen Sie für jeden Besuch beim Einwanderungszentrum einen ganzen Tag ein. Sie werden viele dieser Tage brauchen…

Die Formulare werden Sie in den Wahnsinn treiben

Russland verteidigt seine Grenzen und ist beim Thema Einwanderung sehr restriktiv. Sie werden behandelt wie ein Rekrut, der zu den Navy Seals möchte. Sie werden durch die Hölle gehen müssen, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Jedes Formular muss exakt den Vorstellungen des jeweiligen Regierungsbeamten entsprechen. Es ist zudem möglich, dass Beamter A eine ganz andere Vorstellung hat als Beamter B oder Beamter C, doch das ist allein Ihr Problem. Ihr Antrag muss makellos sein, sonst wird er abgelehnt werden. Ein Rechtschreibfehler? Abgelehnt! Ein Kommafehler? Abgelehnt!

Viel Glück, zukünftiger Einwanderer. Sie werden es brauchen!

Der US-Amerikaner Tim Kirby lebt und arbeitet seit 2006 in Russland.

