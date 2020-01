Eine oder einer von hier: 7 ungeschriebene Gesetze in St. Petersburg

1. Tragen Sie immerzu grau

Die St. Petersburger sind berühmt für ihren Stil. Grau ist hier das neue Schwarz. „50 Shades of Grey“ könnte der Titel eines Stilratgebers sein, aber auch eine Beschreibung für das Wetter in der ehemaligen Zarenstadt. Bei Ihrem Outfit sollte daher ein großer Schal nicht fehlen – natürlich in grau.

2. Fühlen Sie sich privilegiert

St. Petersburg steht immer auf der Liste der schönsten Städte der Welt und das hat seinen Grund. Entsprechend stolz sind die Bewohner auf ihre Stadt und deren Schönheiten. Wenn Sie sich nicht als Moskau-Sympathisant outen wollen, sollten Sie sich hüten, etwas Negatives zu sagen.

3. Seien Sie höflich

Die Stadt wird nicht nur wegen ihrer Sehenswürdigkeiten als „Kulturhauptstadt“ bezeichnet, sondern auch wegen der ausgezeichneten Manieren der St. Petersburger. Damit ist nicht gemeint, dass Sie ständig freundlich lächeln sollten (Russen lächeln nicht, denken Sie daran!), sondern, dass Sie in der U-Bahn Ihren Sitzplatz älteren Menschen überlassen, Ihren Mitmenschen die Tür aufhalten und einer Babuschka behilflich beim Überqueren der Straße sind. Wenn Sie also einen Touristen mit Stadtplan sehen, fragen Sie ihn, ob er Hilfe braucht und helfen Sie ihm, auch, wenn er das verneint.

4. Vergessen Sie niemals den Regenschirm

Die durchschnittliche Anzahl Sonnentage in St. Petersburg liegt bei 45. Dann ist es ein gutes Jahr. Im letzten Dezember gab es ganze zweieinhalb Sonnenstunden. Die übrige Zeit ist es bewölkt und es könnte jederzeit regnen. Seien Sie also immer vorbereitet.

5. Lieben Sie Ballett und Oper

St. Petersburg ist die Theaterhauptstadt Russlands. Es gibt immer etwas zu sehen. Also schauen Sie regelmäßig auf den Spielplan und sehen Sie sich mindestens einmal im Monat eine Aufführung an.

6. Lernen Sie den Zeitplan für die Öffnungszeiten der Drehbrücken

Die Zugbrückensaison beginnt Mitte April und endet im Oktober (manchmal sogar erst im November, je nach Wetterlage). Wenn Sie in der Nacht von einem Stadtteil in den anderen möchten (zum Beispiel vom Stadtzentrum zur Wassiljewski-Insel) und die Brücken hochgezogen sind, müssen Sie stundenlang warten, bis sie wieder heruntergelassen werden. Es lohnt sich daher zu wissen, wann „promeschutotschnaja swodka“ ist, ein Zeitraum, in dem die Brücken für 20 Minuten überquert werden können.

7. Lesen Sie

Russen lieben Literatur und lesen viel. Erzählen Sie von Ihrem letzten Buch, das Sie gelesen haben, und Sie werden einen guten Eindruck hinterlassen.

