Der Geschmack der Regionen: Genießen Sie Ethno-Food in Moskau

In vielen russischen Regionen gibt es ganz eigene kulinarische Traditionen. Wir verraten Ihnen, wo sie diese in Moskau auf den Teller bekommen.

1. Burjatische Küche

Die Grundlage der burjatischen Küche sind reichhaltige Suppen, fettes Fleisch und hausgemachter Käse. Das Hauptgericht, das Sie probieren sollten, sind Buuds, traditionelle burjatische Knödel mit Hackfleischfüllung - normalerweise Rind- oder Lammfleisch, manchmal aber auch eine Mischung aus Rind- und Schweinefleisch.

Auf der Suppenkarte finden Sie Bantan, eine fette Fleischbrühe mit Rind- oder Lammfleisch und Mehl. In Restaurants wird das Mehl in Bantan oft durch Buuds ersetzt.

Das berühmteste burjatische Restaurant in Moskau ist „Orda“, das sich in der Nähe der U-Bahn-Station Turgenjewskaja befindet.

Menü-Höhepunkte sind traditionelle Buuds (410 Rubel/€ 5,95), Gurken (350 Rubel/€ 5,08) und Boovy (Gebäck) mit Kondensmilch (250 Rubel/€ 3,63).

Durchschnittliche Ausgaben: 1.500 Rubel (€21,77)

Adresse: Mjasnizkaja-Str., 43, Geb. 2

Wenn Sie etwas Günstigeres suchen, gehen Sie in der Maroseika-Straße zu „YURT“. Dort werden die Zutaten für die Speisen direkt aus Burjatien importiert. Auf der Speisekarte stehen Lamm-Buuds (390 Rubel/ € 5,66), Buchler-Suppe mit Lammbrühe (450 Rubel/€ 6,53), Chuuschuur (Teigtaschen) mit Rindfleisch (150 Rubel/€ 2,18).

Durchschnittliche Ausgaben: 1.000 Rubel (€ 14,51)

Adresse: Maroseika-Str., 4/2

2. Dagestanische Küche

Wussten Sie, dass dagestanische Chinkali und georgische Chinkali eigentlich zwei völlig verschiedene Gerichte sind? In Dagestan werden die Chinkali nicht mit dem Fleisch gefüllt, es wird extra serviert. Dazu gehören eine Sauce, überbackener Eintopf und Brühe. Und sie können nicht nur mit Weizen-, sondern auch mit Maismehl zubereitet werden.

Neben Chinkali ist die dagestanische Küche auch berühmt für ihre Chudus: Fladenbrote mit gehackten Kräutern, Käse, Hüttenkäse oder Rindfleisch. Sie finden köstliche Chinkali (290 Rubel/€ 4,21) und Chudus (150 Rubel/€ 2,18) im Dagestanskaja Lawka im Zwetnoi Food Court, Danilowski Markt, oder bei Gastroferma in der Baumanskaja-Straße.

Durchschnittliche Ausgaben: 800 Rubel (€ 11,61)

Adresse: Mytnaja-Straße. 74, Danilowski Markt

3. Tatarische Küche

Einige tatarische Gerichte finden Sie in Moskauer Restaurants, die europäische Küche anbieten. Halten Sie zum Beispiel Ausschau nach tatarischem Asu (einem gebratenen Fleischeintopf mit Rindfleisch und Kartoffelpüree), Manti und Honigbaklava. Tschak-Tschak ist inzwischen in praktisch jedem Supermarkt erhältlich.

Wenn Sie ein authentisches tatarisches Restaurant besuchen möchten, müssen Sie in den Osten der Stadt fahren. „Miradzh“ liegt in der Gegend von Sokolinaja Gora (Semenowskaja ist die nächstgelegene U-Bahn-Station) und ist das einzige Halal-Tatar-Restaurant in Moskau.

Höhepunkte der Speisekarte: Tatarischer Pilaw mit Rosinen und Lammfleisch (440 Rubel/€6,39), Hühnersaj (ein halbes Kilo Hühnchen mit Gemüse, 750 Rubel/€ 10,88).

Durchschnittliche Ausgaben: 1.500 Rubel (€ 21,77)

Adresse: Prospekt Budennogo, 33

4. Küche des russischen hohen Nordens

Die Bewohner des russischen Nordens genießen minimalistische Gerichte aus Wild, Fisch und Beeren der Saison. Die Küche vieler indigener Völker des Nordens umfasst Sagudai, eine Art Tartar, für den Fleisch oder Fisch in Essig, Salz und Zwiebeln eingelegt wird. Es wird meistens aus gekühltem Muksun oder Weißfisch hergestellt. Ein weiteres beliebtes Gericht ist Stroganina.

„Sever“ (zu Deutsch: Norden) im StrEAT-Food-Court bietet traditionelle nordische Gerichte modern interpretiert, zum Beispiel Lachsburger mit gebackenem Gemüse (490 Rubel/€ 7,11), Muksun-Filet mit Ratatouille (550 Rubel/€ 7,98) oder Hirschtartar (450 Rubel/€ 6,53).

Durchschnittliche Ausgaben: 1.000 Rubel (€14,51).

Adresse: Leninskaja Sloboda, 26, Hausnummer 1

