Russisches Militär eröffnet landesweit Spezialkliniken zur Behandlung des Coronavirus

In allen Regionen Russlands, von Kaliningrad bis Kamtschatka, werden Behandlungszentren eingerichtet.

Ende März begann das russische Verteidigungsministerium mit dem Bau multifunktionaler medizinischer Einrichtungen, um landesweit das Coronavirus zu bekämpfen.

Nach Angaben des Ministeriums werden solche Zentren rund um die Uhr gebaut. Die erste derartige Einrichtung soll Mitte April in Nischni Nowgorod fertiggestellt werden. Mitte Mai sollen die ersten acht Kliniken mit allem ausgestattet sein, was man für die Behandlung der neuen Krankheit braucht.

„Mehr als 3.500 Spezialisten, 800 Fahrzeuge und andere Geräte sind rund um die Uhr in drei Schichten im Einsatz. Die Grundsteine für die Standorte sind gelegt und die Teams haben mit dem Bau der Gebäude begonnen“, berichtet das Verteidigungsministerium.

Aufgrund eines Präsidentenerlasses wurde das Bautempo beschleunigt. Außerdem wurden 8,8 Milliarden Rubel (rund 110 Millionen US-Dollar) für den Bau der Einrichtungen bereitgestellt.

Die Krankenhäuser können voraussichtlich etwa 1.600 Patienten aufnehmen.

Wie der russische stellvertretende Verteidigungsminister Timur Iwanow erklärte, werden sie zum schnellstmöglichen Termin in 40-56 Tagen fertiggestellt sein. Insgesamt umfassen diese medizinischen Zentren etwa 115.00 Quadratmeter.

„Alle neuen Armee- und Marinekliniken werden mit den modernsten medizinischen Geräten ausgestattet, einschließlich CT-Scannern und Vorrichtungen für die Anästhesiologie, Endoskopie und für die Sauerstoffversorgung auch außerhalb des Körpers (ECMO). Der erforderliche Vorrat an Schutzausrüstungen und Medikamenten wurde bereits zusammengestellt“, sagte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

Wer wird die Patienten behandeln

Coronavirus-Patienten werden hauptsächlich von Ärzten der nuklearen, biologischen und chemischen Schutztruppen der russischen Streitkräfte behandelt.

Diese Einheiten führen in Kriegszeiten nach dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen Aufräumarbeiten durch und werden in Friedenszeiten für die Bekämpfung von Epidemien und Viruskrankheiten eingesetzt – wie während der Ebola-Epidemie in Afrika vor einigen Jahren.

Zurzeit unterstützen viele dieser russischen Virologen in Italien die Bekämpfung der Pandemie. „Danach werden diese „italienischen“ Mediziner in die neuen Einrichtungen geschickt, wo sie die mit dem „europäischen“ Coronavirus infizierte Patienten behandeln werden“, erklärte der frühere Militärberichterstatter der Zeitung Iswestija Dimitri Safonow gegenüber Russia Beyond.

Er erläuterte, dass sich das Genom des Coronavirus in Europa und China unterscheide und so die Behandlung der Krankheit nicht dieselbe sei.

„Russland hat das Genom des chinesischen Stammes bereits entschlüsselt und arbeitet nun am europäischen Stamm. Wenn die Wissenschaftler alle Daten gesammelt haben, werden sie in der Lage sein, eine wirksame Behandlung gegen alle Varianten des Coronavirus zu erstellen“, fügte der Analyst hinzu.

