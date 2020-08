Ganz ohne Promille: Dieses neue russische Computerspiel lädt Sie zu einem Trinkgelage ein

Stellen Sie sich vor: Sie sitzen in einer Wohnung in einem heruntergekommenen sowjetischen Plattenbau. In ihren Socken sind Löcher. Sie tragen eine schmuddelige Weste und auf dem Kopf eine Uschanka. Sie sehen sich um: Die Wohnung ist mit Blumentapeten tapeziert und an einer Wand hängt ein fadenscheiniger Orientteppich. An einer anderen sehe Sie die sowjetische Flagge. In einer Ecke steht ein Weihnachtsbaum aus Plastik, der mit Lichtern geschmückt ist. In der Mitte des Raums steht der Tisch. Darauf stehen ein Teekessel und zwei Teller mit Würstchen und Ketchup. Und es gibt jede Menge Wein.

Sie wollen den nächsten Trinkspruch auf das neue Jahr aussprechen, aber einer Ihrer Kumpanen liegt bereits schlafend unter dem Tisch und der andere hinter Ihrem Sofa. Ihm ist übel.

Vodka Productions & Consumptions Vodka Productions & Consumptions

Das sind Szenen aus einem neuen Computerspiel namens „Online Boozing Simulator“, das von russischen Programmierern für Vodka Productions & Consumptions entwickelt wurde. Angekündigt wurde das Spiel auf der Internetseite von Stream, einer Vertriebsplattform für Computerspiele, bereits Ende Juli 2020. Es soll ab Oktober erhältlich sein.

Der Simulator lädt Spieler ein, mit ihren „virtuellen Freunden“ in einer Wohnung aus der Sowjetzeit etwas zu trinken. Bis zu acht Personen können sich virtuell in einer Wohnung treffen. Man kann Freunde zu dem Spiel einladen oder mit Unbekannten etwas trinken. Im Spiel kann sich über Sprach- sowie Textnachrichten miteinander ausgetauscht werden. Wenn die Gesprächsthemen ausgehen sollten, empfehlen die Entwickler, eine Sammlung von Witzen und Toasts herunterzuladen oder während des Gelages zusammen fernzusehen.

Gründe zu feiern lieferte das Spiel gleich mehrere. Eine Gelegenheit gibt es immer. In einem Screenshot sind zum Beispiel zwei Männer zu sehen, die auf den Internationalen Tag der Käsebällchen anstoßen. Wenn sich die Spieler langweilen sollten, können sie jederzeit einen Bären einladen, sich ihnen anzuschließen - ein sicherer Weg, um jede Party zu beleben.

Die Feier muss nicht auf die Wohnung beschränkt bleiben. Auf der Treppe begegnen Ihnen jugendliche Breakdancer. In den schneebedeckten Straßen findet vielleicht gerade ein Bären-Wettrennen statt. Sie könnten auch vor einer Bar in eine Schlägerei mit Gopniks geraten. Das versprechen zumindest die Entwickler.

„‘Online Boozing‘ Simulator ist eine gute Möglichkeit in Gesellschaft echter Gentlemen Alkohol zu trinken. Treffen Sie anspruchsvolle Herren und diskutieren Sie etwa die Geopolitik bei einer Flasche Wodka“, heißt es im Werbetext zum Computerspiel.

„Online Boozing Simulator“ wird am 23. Oktober 2020 auf Steam veröffentlicht.

