Neuer Spitzenreiter: Platzwechsel bei Russlands reichsten Familien

Die Rotenbergs, Vermögen: 5,45 Milliarden US-Dollar

Die Familie Rotenberg führte die Rangliste bereits 2014 zum ersten Mal an, kehrte jedoch erst in diesem Jahr wieder auf den Spitzenplatz zurück. Seit damals hat sich ihr Geschäft sehr verändert.

Arkadi und Boris Rotenberg machten beide ein Vermögen mit Verträgen mit dem weltweit größten Erdgaslieferanten Gazprom. Sie bauten (rus) rund 1.500 km der Gaspipeline Sila Sibiri (zu Deutsch: „Kraft Sibiriens“) nach China. Darüber hinaus ist Arkadis Sohn Igor der Haupteigentümer des Bohrunternehmens Gazprom Burenje, das seine Aufträge zu 95 Prozent vom russischen Energieriesen erhält.

Ein weiteres Geschäftsfeld der Rotenbergs sind große Infrastrukturprojekte. So werden die bedeutendsten Bauvorhaben im Land im Wert von mehreren Milliarden Rubeln unter ihrer Beteiligung realisiert. Sie bauten zum Beispiel den größten Teil der Brücke über die Straße von Kertsch auf der Krim. Lilia Rotenberg, Arkadis Tochter, ist ebenfalls als Geschäftsfrau aktiv. Sie ist Mitinhaberin von TPS Real Estate, einem Unternehmen, das Einkaufs- und Unterhaltungszentren baut.

Seit 2014 stehen die Rotenbergs auf der US-Sanktionsliste. Arkadi Rotenberg befindet sich ebenfalls auf der europäischen Sanktionsliste.

Die Rotenbergs profitierten von der Coronakrise. Während andere russische Milliardäre aufgrund von Einschränkungen ihrer Geschäfte ab März Geld verloren haben, ist das Vermögen der Rotenbergs in nur einer Woche um 200 Millionen US-Dollar gestiegen (rus).

Die Gurjews, Vermögen: 5,1 Milliarden US-Dollar

Der frühere Senator Andrei Gurjew ist mit seinem Düngemittelunternehmen ein Zar der Agrarindustrie. PhosAgro wird inzwischen von Andreis Sohn geleitet. Ursprünglich gehörte das Unternehmen zur Menatep-Gruppe von Michail Chodorowski, wurde aber nach dem Yukos-Skandal davon abgetrennt.

PhosAgro ist die wichtigste Einnahmequelle der Familienstiftung der Gurjews, die in Highgate im Norden Londons leben. Die Stiftung investiert in Immobilien. Die vielleicht bemerkenswerteste Akquisition ist das 65-Zimmer-Herrenhaus Witanhurst von Gurjew Sr., das teuerste Privathaus (eng) in London (geschätzte 450 Millionen US-Dollar) und nach dem Buckingham Palace die zweitgrößte private Residenz in London.

Die Guzerijews, Vermögen: 3,2 Milliarden US-Dollar

Öl, Kohle, Immobilien, zwei große Pensionskassen, Supermarktketten - damit hat der Guzerijew-Clan sein Vermögen gemacht. Familienoberhaupt Michail Guzerijew besaß bereits im Jahr 1994 sein eigenes Flugzeug. Er belieferte drei Moskauer Flughäfen mit Kraftstoff. In den 2000ern verlor er sein gesamtes Vermögen und wanderte aus. Doch es gelang ihm, sein Unternehmen wieder zurückzukaufen. Heute werden die Schlüsselrollen im Unternehmen von Michail, dem Russneft-Eigentümer, seinem jüngeren Bruder Sait-Salam, einem Dollarmillionär, und seinem Neffen Michail Schischchanow besetzt.

Die Guzerijews belegten den Spitzenplatz der Liste der reichsten russischen Familien in den vergangenen fünf Jahren. Sie traf die Coronakrise, die zu einer Abwertung ihrer Immobilienprojekte und der Russneft-Aktie führte. Während der Pandemie engagierte sich die Familie für wohltätige Zwecke. Auf dem Höhepunkt des Lockdowns wurden in sieben leerstehenden Hotels der Guzerijews Ärzte untergebracht, unter anderem auch im Hotel National. Die Kosten der Unterbringung in vier Hotels übernahm Michail Guzerijew selbst.

Die Schaimijews, Vermögen: 2,85 Milliarden US-Dollar

Airat und Radik Schaimijew sind die Söhne des ersten Präsidenten von Tatarstan, Mintimer Schaimijew, und die reichsten Unternehmer der Republik. Sie gründeten ´das petrochemische Imperium TAIF, zu dem mehrere Firmen und eine Tankstellenkette gehören. Die Holding begann während der Präsidentschaft Schaimijews mit der Privatisierung der größten Unternehmen in der Region. Infolgedessen stehen jetzt satte 96 Prozent der chemischen, petrochemischen sowie Öl- und Gasverarbeitungsanlagen von Tatarstan unter der Kontrolle von TAIF. Airat leitet auch eines der größten Straßenbauunternehmen der Republik, Tatawtodor. Die beiden Brüder sind die reichsten Einwohner Tatarstans.

Die Jewtuschenkos, Vermögen: 2,3 Milliarden US-Dollar

In den letzten Jahren hat der Geschäftsmann Wladimir Jewtuschenko einige schwere Zeiten durchgemacht: Er stand unter Hausarrest und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Er verlor die Ölgesellschaft Baschneft (und drei Viertel seines Vermögens), schaffte es jedoch, einer Haftstrafe zu entgehen. Ihm gehört weiterhin die Investmentgesellschaft AFK Sistema. Ein Rechtsstreit mit Rosneft, in dem Jewtuschenko beschuldigt wurde, illegal Baschneft-Aktien gekauft und Geldwäsche betrieben zu haben, hätte beinahe auch zum Verlust von AFK Sistema geführt, doch die gegnerischen Parteien konnten sich einigen. „So läuft das Geschäft. Man verliert etwas und macht weiter“, sagte (rus) Jewtuschenko, der weiter einer der reichsten Russen ist. Sein Sohn Felix arbeitet seit über 20 Jahren bei AFK Sistema und trägt mit dazu bei, das Familienvermögen zu steigern.

