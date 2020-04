Moskau, London: Wo leben die meisten russischen Milliardäre?

Reichtum ermöglicht eine gewisse Freiheit, überall auf der Welt Eigentum zu erwerben und mühelos von einem Ort zum anderen zu reisen. Dennoch, um Geschäfte erfolgreich tätigen zu können und der Familie ein eigenes, privates Leben zu ermöglichen, muss man einen mehr oder weniger permanenten Wohnort haben, oder?

Dank Forbes Russland sind nun Informationen zu den Wohnsitzen vermögender Russen veröffentlicht worden (rus).

Bei der Erstellung der jährlichen Rangliste der 200 reichsten Geschäftsleute (rus) sammelte man auch Daten zu deren ständigen Wohnsitzen. Daran kann man jetzt erkennen, wo die Mehrheit von ihnen tatsächlich bevorzugt lebt.

Den Ergebnissen zufolge lebt mehr als die Hälfte (um genau zu sein 120) in Moskau. Darunter befinden sich auch die sieben reichsten Männer Russlands – der Hauptanteilseigner von Nornickel, Wladimir Potanin (Nr. 1), der Inhaber von NLMK Wladimir Lisin (Nr. 2), der Haupteigentümer von Novatek und Sibur, Leonid Michelson (Nr. 3), der Miteigentümer von Severstal, Alexei Mordaschow und Familie (Nr. 4), der Chef von Lukoil, Wagit Alekperow (Nr. 5), der Miteigentümer von Novatek und Sibur, Gennadi Timtschenko (Nr. 6), und der Gründer der USM Holding, Alischer Usmanow (Nr. 7).

Der zweitbeliebteste Standort ist, nicht sehr überraschend, London mit elf Milliardärs-Einwohnern aus Russland. Dazu gehören der Miteigentümer der Alfa Group, Michail Fridman (Nr. 8, 2019 ebenfalls der reichste Einwohner Londons (eng)) und sein Geschäftspartner Alexei Kusmitschow (Nr. 18), die Gründer der Playrix-Spielefirma Dmitry und Igor Buchman (Nr. 34 und Nr. 35), der Gründer des Badoo-Online-Dating-Dienstes Andrei Andreew (Nr. 52), der ehemalige Chef des Ölgiganten Yukos und einst Russlands reichster Mann, Michail Chodorkowski (jetzt Nr. 165 auf Forbes), der Gründer der Tinkoff Bank, Oleg Tinkow (Nr. 62), die ehemalige Eigentümerin des Inteko-Immobilienunternehmens, Jelena Baturina (Nr. 72), der Gründer des Revolut Fintech-Dienstes, Nikolai Storonski und der Eigentümer der Spirituosenhersteller SPI Group, Juri Scheffler (Nr. 63).

Auf die Hauptstadt Großbritanniens folgen dann das russische St. Petersburg (mit acht Forbes Milliardären), Kasan und Tscheljabinsk (mit jeweils vier Oligarchen).

Insgesamt sollen 44 Oligarchen dauerhaft im Ausland leben. In den USA leben beispielsweise zehn von ihnen, darunter der Risikokapitalinvestor Juri Milner (Nr. 27), der Mitinhaber von IPG Photonics, Walentin Gapontsew (Nr. 58) und der Gründer von ABBYY, David Yang (Nr. 166). Andere leben in Monaco (5), Israel (4), der Schweiz (4), Österreich (3) sowie in Dubai, den Seychellen, Frankreich, Australien und Zypern.

Warum entscheiden sie sich einige von ihnen dafür, im Ausland zu leben? Manche, wie Pawel Durow, Gründer von VK und Telegram (Nr. 30 auf der Forbes-Liste), versuchen, Steuern zu vermeiden. „Die meisten Menschen im Westen sehen nicht, welche Art von Beschränkungen Steuern hervorrufen“, erklärte (rus) Durow 2017, als er sich entschied, nach Dubai zu ziehen. „Man kann bis zu 50 Prozent seiner Einnahmen an Steuern verlieren, was im Grunde bedeutet, dass man 180 Tage im Jahr für seine Regierung arbeitet. Ich denke, ich kann mein Geld besser für das Wohl der Gesellschaft einsetzen.“ Jetzt lebt er in Luxusappartements in einem der Wolkenkratzer Dubais.

Andere tun dies, weil sie nicht in Russland leben können zum Beispiel wegen laufender Gerichtsverfahren oder Schwierigkeiten mit den Behörden. Michail Chodorkowski beispielsweise lebt seit mehreren Jahren im Exil in Großbritannien. Russische Medien behaupten (rus), dass er das Leben in einem Luxusapartment auf der St. Edmund's Terrasse im Regent Park genießt und sogar eine Villa in West Sussex besitzt.

