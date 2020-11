Russische und GUS-Spezialeinheiten kämpfen um den Titel des besten Teams (FOTOS)

500 Spezialeinsatzkräfte aus Russland und den GUS-Staaten kämpfen in Tschetschenien um den Titel des besten Anti-Terror-Teams. In den folgenden Kategorien treten sie gegeneinander an.

Teamprüfung Biathlon: Die besten Kämpfer der SOBR (Spezialeinheit des russischen Innenministeriums), des FSB (Inlandsgeheimdienst der Russischen Föderation) und Spezialeinsatzkräfte der Verteidigungsministerien in Russland und der GUS-Staaten begeben sich auf einen sieben Kilometer langen Hindernislauf, bevor sie am Schießstand eintreffen. Die Ziele sind „Terroristen“, auf die sie mit Handfeuerwaffen, Sturmgewehren, Maschinengewehren und Schrotflinten anlegen.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Einzelprüfung für Maschinengewehrschützen: Die Spezialeinsatzkraft wird an einen unbekannten Ort in den Bergen gebracht. Sie muss vier Ziele unter Dauerfeuer eliminieren und sich dann in einem Unterschlupf in der Nähe verstecken, von wo aus mit der restlichen Munition auf den Feind geschossen wird.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Außerdem muss der Kämpfer von einem offenen Geländewagen, Buggy genannt, aus, weitere Ziele treffen. Der Fahrer unterstützt ihn und versucht, benachbarte Ziele zu eliminieren.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Einzelprüfung für Scharfschützen: Nachdem ein Signal gegeben wurde, muss der Scharfschütze über die Treppe zum obersten Stockwerk eines siebenstöckigen Gebäudes gelangen, die Umgebung überwachen und den „Terroristen“ ausschalten, der sich etwa einen halben Kilometer vom Gebäude entfernt befindet.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Einzelprüfung für Maschinenpistolenschützen: Der Kämpfer muss Ziele eliminieren, während er einen Buggy fährt.

Nachdem er den Zielort erreicht hat, ein Gebäude, muss er dort eindringen, weitere Ziele ausschalten und eine „Geisel“ befreien.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Teamprüfung Gebäudeerstürmung: Ein Team, das einen Quadrocopter (Drohne) einsetzen will, muss unbemerkt in den zweiten Stock schleichen und dort Beobachtungsposten beseitigen und einen guten Startplatz für die Drohne auswählen. Nach dem Abschluss gibt der Kommandant den Schützen und der Schutztruppe den Befehl zum Abzug.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Währenddessen bezieht auf dem Dach eines angrenzenden Gebäudes ein Scharfschütze Stellung. Wenn er eine gute Position gefunden hat, ist es seine Aufgabe, einen feindlichen Angreifer, der sich in einem Privathaus versteckt hat, durch einen Schuss durch ein Fenster zu eliminieren. Anschließend stürmt die Schutztruppe das Privathaus.

Pressedienst der Russischen Speznas-Universität Pressedienst der Russischen Speznas-Universität

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.