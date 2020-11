Beliebte Speise: Warum lieben die Russen Sushi?

Japanisches Sushi gehört zu den beliebtesten Speisen in Russland. Im Umkreis von 100 Metern um eine Metro-Station finden Sie garantiert ein Sushi-Restaurant. Sehen Sie sich nur einmal diese Karte von St. Petersburg an: Sushi-Restaurants finden sich dort praktisch an jeder Ecke:

In Russland ist Sushi längst nicht mehr nur eine Mahlzeit. Es ist ein kulturelles Phänomen geworden.

„Frauengericht“

Als Sushi in den 1990er Jahren zum ersten Mal in russischen Restaurants auftauchte, war es ein Premium-Küche für die „modernen Russen“ und aufstrebende Geschäftsleute. Nun, diese Zeiten sind lange vorbei. Heutzutage wird Sushi in Russland eher mit etwas in Verbindung gebracht, das von vielen Frauen geliebt wird. Den exotischen und exklusiven Charakter hat es längst verloren.

Ja, Sushi ist tatsächlich besonders beliebt bei Frauen in Russland, das beweisen Studien (rus). Frauen mögen Sushi, weil es nicht so viele Kalorien enthält. Und weil es (fast) immer sehr ästhetisch aussieht. Russische Gerichte können in dieser Hinsicht nicht mit Sushi konkurrieren.

Irgendwann begannen Restaurants „Anti-Sushi“ anzubieten. Es bestand aus traditionellen russischen Gerichten und der fleischlastigen Küche des Kaukasus. Diese Gerichte waren für die männlichen Begleiter der von Sushi begeisterten Damen gedacht. Die Speisekarten zierten Bilder von Frauen, die ein Sushi-Gericht auswählten und daneben einen glücklichen Kerl, der eine „richtige Männermahlzeit“ bestellte.

Eine russische Erfindung

Um ganz ehrlich zu sein: Die japanische Ästhetik des Sushi hielt sich in Russland nicht lange. Inzwischen liefern diesen exotischen Touch nur noch asiatisch aussehende Mitarbeiter in den Restaurants. „Ich finde es lustig, dass in Russland Menschen aus Jakutien oder dem Fernen Osten in Sushi-Restaurants arbeiten, nur um es authentischer asiatisch wirken zu lassen“, amüsiert sich (eng) ein Reddit-Nutzer.

In Russland ist Sushi Fast-Food, ein schneller Sattmacher, der zudem noch günstig ist. Supermärkte verkaufen fertige Sushi-Produkte in Plastikbehältern. Besonders beliebt in Russland sind Sushi Philadelphia und Sushi Kalifornien – eine amerikanische Erfindung, die nichts mit japanischem Sushi zu tun hat.

Pawel Woloschin aus St. Petersburg sagt: „Bei der größten Sushi-Kette in St. Petersburg kosten acht Stück nur 420 Rubel, das entspricht etwa sechs US-Dollar oder fünf Euro. In New York müsste man dafür 20 bis 25 US-Dollar bezahlen, in den meisten Ländern Europas etwa 15 bis 20 Euro. Und während der „Happy Hour“ gibt es sogar zwei zum Preis von einem. Ein Big Mac, Pommes und Cola in einem russischen McDonald's kosten vier US-Dollar (etwa drei Euro). Wofür würden Sie sich entscheiden?“

Eine gute Frage! Was würden Sie wählen?

Sushi hat sich in Russland weiterentwickelt und die russischen Sushi-Produzenten beweisen dabei eine enorme Kreativität. So werden zum Einrollen etwa Blini statt der klassischen Algenblätter verwendet:

Sushi mit Dill:

Sushi mit Mayonnaise (natürlich!), warme Sushi, Sushi mit traditionellem russischem Buchweizen anstelle von Reis und russischer Wurst anstelle von Fisch, Sushi mit saurer Sahne, Sushi mit Olivier-Salat, Sushi mit Lachs in Speckmantel …

Oder auch: Sushi „Hering im Pelzmantel“ (eine Variation des gleichnamigen traditionellen russischen Gerichts) …

Dann gibt es noch diese besonders russische Variante: Bestellen Sie zwei Portionen und Sie erhalten gratis zwei Shots Wodka dazu.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich. Alles wird Sushi genannt. Es gibt keine Garantie, dass Sie russisches Sushi mögen werden (besonders wenn Sie aus Japan kommen), aber es ist ein spannendes Experiment. Wagen Sie es!

