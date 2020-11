Pizza Dilliciosa: Wie internationale Speisen russifiziert wurden (FOTOS)

Einige der berühmtesten Gerichte der Welt werden in Russland oft ungewöhnlich „verfeinert“. Bitte probieren Sie?

Roggenbrot-Burger

Getty Images Getty Images

Russen mögen Brot sehr, nur nicht das traditionelle Weizenbrot, sondern lieber dunkles oder Schwarzbrot aus Roggenmehl, das als gesünder gilt. In jedem russischen Geschäft gibt es viele Sorten davon, und es ist nicht verwunderlich, dass in einigen Restaurants Burger nicht nur in ihrer klassischen, sondern auch in der „russischen“ Version serviert werden.

Ironischerweise war McDonald's eines der ersten Restaurants, das den Burger mit einem Roggenbrötchen populär machte. Er war von Zeit zu Zeit Bestandteil einer Aktion und hieß „Beef à la Rus“, auch bekannt als „Beef Russian-Style“. Obwohl viele Kunden mit dieser „Russifizierung“ des berühmten Gerichts nicht zufrieden waren, da das Brot nicht so lecker war, gibt es heute in fast jedem Burger-Restaurant auch einen Burger auf Roggenbrötchen. Mögen Sie das auch?

Pizza (und auch sonst alles) mit Dill

Legion Media Legion Media

Wie kann man ein Gericht russifizieren? Richtig! Fügen Sie einfach etwas Dill hinzu! Ausländer scherzen, dass in Russland kein einziges Gericht ohne dieses Kraut gekocht werden kann. In den sozialen Medien gibt es sogar Foren, in denen Benutzer Fotos von Gerichten veröffentlichen, in denen laut Menü und Rezept kein Dill vorhanden sein sollte, aber… DILL!

Es ist wirklich etwas Wahres daran! Wir haben sogar einen ganzen Artikel über die Liebe der Russen zum Dill veröffentlicht:

Im Ernst, wenn Sie in eine Pizzeria in Russland gehen, können Sie sehr bekannte Pizzasorten von der Speisekarte bestellen, wie „Vier Käse“, „Diabolo“, „Hawaii“, aber immer werden Sie darauf eine grüne Überraschung finden. Prüfen Sie also die Zutatenliste und bitten Sie den Kellner, den Dill nicht auf Ihre Pizza zu geben.

Es gibt jedoch auch in Russland Menschen, die GEGEN Dill auf Pizza sind. Können Sie sich das vorstellen? Aber es sind nur wenige. In einer Rezension über eine Pizzeria in St. Petersburg war eine Frau sehr verärgert (rus), dass ihre Pizza mit Dill bedeckt war. Andere Kunden des Hauses nannten es jedoch eine „unangemessene Reaktion auf dieses köstliche Kraut“. Wie auch immer, Sie wurden vorgewarnt!

Sushi mit Hering

Denken Sie, dass Russen ihren Sushi nur Dill hinzufügen? Wie würde Ihnen diese Kombination gefallen: Sushi und Hering im Pelzmantel? Man könnte sagen, ein solches Gericht kombiniert die beiden Leidenschaften der Russen, japanisches Sushi und das traditionelle sowjetische Neujahrsgericht. Es wurden jedoch nur die Form, Reis und Noriblätter aus der japanischen Küche „entlehnt“. Innen finden Sie gesalzenen Hering und gekochte Rüben mit einem Tropfen Mayonnaise (Mayonnaise und Dill machen aus jedem beliebigen Gericht ein russisches). Übrigens, um Geld und Zeit zu sparen, verwenden die Leute normalerweise einheimischen Reis. Und für mehr Authentizität können Sie immer Kartoffelpüree anstelle von Reis rollen!

Kuban Risotto

Legion Media; Getty Images Legion Media; Getty Images

Natürlich nimmt der Küchenchef in traditionellen Restaurants der italienischen Küche in Russland Arborio oder Carnaroli-Reis, um Risotto zuzubereiten. Aber zu Hause oder in einem einfacheren Restaurant werden italienische Sorten durch günstigeren Reis aus der Kubanregion im Süden Russlands ersetzt. „Risotto a la Rus“ wird auf die gleiche Weise hergestellt, aber… mit Perlgerste, was sehr beliebt ist im Land. Das „Risotto“ kann mit allem gemischt werden, von Kürbis und Pilzen über geräucherte Wurst (oder „Doktorwurst“) bis hin zu Käse. Kein Wunder, dass dazu gerne Brot gegessen wird.

Kaffee „Raf“

Getty Images Getty Images

Eine Stadtlegende besagt, dass Mitte der neunziger Jahre ein regelmäßiger Besucher eines Moskauer Kaffeehauses namens Rafael einen Barista bat, ihm einen ungewöhnlichen Kaffee zuzubereiten. Er wollte einen Kaffee mit Sahne, Vanillezucker und süßem Sirup. Die Kaffee-Kreation wurde zu Ehren des zufriedenen Kunden „Raf“ genannt und wurde zu einem der beliebtesten Heißgetränke in Russland. In der Tat möchten Sie sich bei kaltem Wetter (das in Russland nicht selten ist) mit etwas Gehaltvollem wärmen. Außerdem hält das Getränk wach.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.