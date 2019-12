Ideales Geschenk: Die besten russischen Lebensmittel-Mitbringsel

Tannenzapfenmarmelade

Legion Media Legion Media

In Russland gibt es viele Marmeladensorten, von denen Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Tannenzapfenmarmelade ist dabei wahrscheinlich die exotischste. Im Frühjahr werden die noch grünen Zapfen gepflückt. Im Herbst und Winter ist die Marmelade als Heilmittel gegen chronische Müdigkeit, Halsschmerzen, Husten und Schlaflosigkeit beliebt. Warenje, russisch für Marmelade, aus Tannenzapfen gibt es in nahezu jedem großen Supermarkt. Ein Glas von „Asbuka Wkusa“ kostet umgerechnet etwas über vier Euro (298 Rubel).

Kaviar

Legion Media Legion Media

Dies ist eine der begehrtesten russischen Delikatessen. Sowohl roter als auch schwarzer Kaviar sind hier viel günstiger als beispielsweise in Europa, vor allem, wenn sie ihn im russischen Fernen Osten im Supermarkt kaufen.

Doch es gibt einen Haken: Die Ausfuhr von Kaviar ist begrenzt. Sie benötigen zudem ein Zertifikat, den Kaufbeleg und noch weitere Unterlagen. Für roten Kaviar liegt der Grenzwert bei 5 kg, für schwarzen bei nur 250 g. Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht vorlegen können, gilt das als Schmuggel. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, zollfreien Kaviar zu kaufen. Das ist weniger Bürokratie und Sie werden nicht kontrolliert.

Aber wenn Sie die Zeit und Geduld haben, gehen Sie in einen russischen Supermarkt, fragen Sie nach dem Marktleiter und nach „Kaviardokumenten“. Als Alternative bieten sich spezielle Kaviarläden an, die genau wissen, was Touristen für die Ausfuhr benötigen.

Schokolade

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Der Aljonka-Schokoriegel ist ein russisches Symbol. Es gibt sogar eigene Aljonka-Markenshops, in denen auch andere bekannte russische Süßwaren verkauft werden, darunter Mischka Kosolapij (zu Deutsch: Bär mit Bogen), Maska (zu Deutsch: Maske), Lastoschka (zu Deutsch: Schwalbe), Belotschka (zu Deutsch: Eichhörnchen), Zolotoy Klyuchik (zu Deutsch: Goldener Schlüssel) oder Kedrovy Grilyasch (zu Deutsch: geröstete Zeder).

Diese Leckereien wecken Kindheitserinnerungen an Sowjetzeiten. Russische Schokolade ist selbstverständlich in jedem Supermarkt erhältlich. Bei Pjateroschka kostet ein Riegel etwa 1,10 Euro (79 Rubel).

Honig

Legion Media Legion Media

Honig gibt es aus vielen Ländern, doch nur in Russland gibt es so viele einzigartige Sorten, die nur in einer einzigen Region produziert werden. Lindenhonig kommt aus Baschkirien, Blütenhonig aus dem Altai und Hochgebirgshonig aus dem Ural. Sie können ihn im Supermarkt in handelsüblichen Gläsern, aber auch in besonderen Behältnissen wie einem bemalten Birkenholzfässchen, kaufen.

Buchweizen

Legion Media Legion Media

Buchweizen ist eines der beliebtesten Getreide in Russland, das in grüner oder gemahlener Form verkauft wird. Es ist im Ausland nicht so verbreitet und dort häufig nur in speziellen russischen Läden erhältlich. Aber wenn auch Sie Buchweizen mögen, diesen Geschmack lernt man in der Kindheit zu lieben, dann lohnt es sich, ihn in Russland zu kaufen. Buchweizen gibt es in wirklich jedem Laden.

Sanddorn

Legion Media Legion Media

Frischer Sanddorn ist ab Ende Oktober auf dem Markt. In Russland und anderen postsowjetischen Ländern gilt er als hervorragende Vitamin A-Quelle. Zu anderen Jahreszeiten gibt es den würzigen süß-sauren Sanddorn in Form von Fruchtsaft, Sorbet, Marmelade und als Tee. Wenn Sie jedoch im Herbst in Russland sind, sollten Sie sich ein paar frische Beeren gönnen.

Probieren sie einmal den Saft von „Asbuka Wkusa“ für umgerechnet 2,40 Euro (172 Rubel).

Gewürzkuchen (Prjanik)

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

Als beliebtester Gewürzkuchen in Russland wird er überall verkauft - von Tula bis Moskau. Ein Gewürzkuchen aus Tula wurde von Nikita Chruschtschow zum Besten der Besten geadelt.

Heutzutage wird er häufig mit Marmelade oder Kondensmilch zubereitet. Es gibt ihn in Plätzchengröße zum Tee oder zum Verschenken auch als großen Gewürzkuchen mit Zuckerguss.

Rentierfleisch

Legion Media Legion Media

Rentierfleisch ist eine sibirische Delikatesse und auch im Rest Russlands ein beliebtes Mitbringsel für Feinschmeckerfreunde. Wurst, Geschnetzeltes, Carpaccio und Stroganina aus Wildbret werden im hohen Norden hergestellt und landesweit verkauft. Die in Supermärkten am meisten nachgefragte Sorte ist geräuchertes Trockenfleisch zum Bier. Es kostet etwa 4,20 Euro (300 Rubel) pro 35 g.

Speck

Legion Media Legion Media

Salo, Schweinespeck, ist ein Muss für jeden Fleischliebhaber in Russland und in jeder Metzgerei erhältlich. In Russland wird er geräuchert, gebraten oder gesalzen. Er wird als Zutat verwendet oder pur zu Borodinski-Brot gegessen.

Gehen Sie am besten auf einen Markt und probieren Sie. Guten Salo gibt es auch in einigen Läden. Gut heißt, dass er nicht gelblich oder grau aussehen sollte.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.