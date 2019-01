Zehn traditionelle Mitbringsel aus Russland

Gibt es etwas, was russischer ist als Wodka, Holzpuppen oder Kaviar? Kaufen Sie die folgenden zehn Souvenirs, um ein hundertprozentiges Russlandgefühl mit nach Hause zu nehmen.

1. Russische Holzpuppen

Matrjoschkas, traditionell bunt bemalte Holzpuppen, die ineinander geschachtelt sind, sind noch immer das beliebteste Mitbringsel von Russland-Reisen. Die Russen sagen scherzhaft, die Matrjoschkas seien voll mit sich selbst. Heutzutage sind sie weit verbreitet, auch berühmte und berüchtigte Persönlichkeiten oder politische Führer wie Wladimir Putin oder Donald Trump werden als Matrjoschkas verkauft.

2. Wodka

Diese berühmte Spirituose ist vielfältig in ihren Anwendungsmöglichkeiten. Sie können Wodka trinken, damit kochen, darin baden oder ihn als Desinfektionsmittel für ihre Hände und auch Wunden verwenden. Das russische Nationalgetränk gibt es in vielen Geschmacksrichtungen. Prost!

3. Kaviar

Wer würde nicht gerne eine Dose schwarzen Kaviars geschenkt bekommen? Die rote Sorte ist auch nicht das Schlechteste. Es gibt sogar vegetarische Varianten aus Gemüse. So ist Auberginenkaviar, der zu Sowjetzeiten aufkam, bis heute beliebt.

4. Traditionelle Süßigkeiten

Mischka Kosolapyj, Kara-Kum, Rotkäppchen, Rot Front Riegel, Tula Lebkuchen, Honig, Sefir, Kolomna-Pastila... müssen wir noch mehr sagen? Wir hoffen, Sie haben genügend Platz in Ihrem Koffer!

5. Geschichtsträchtiges Porzellan

Die weiß-blau gemusterte Keramik aus Gschel und die roten und gelben Blüten vor schwarzem Hintergrund der Chochloma-Malerei sind wahrscheinlich das bekannteste russische Kunsthandwerk. Die ebenfalls weiß-blauen Muster der kaiserlichen Porzellanmanufaktur und die typischen edlen Blumen mit goldenem Rand der Manufaktur Dulewo sind genauso einzigartig. Halten Sie Ausschau nach den exklusiven Kaffeetassen!

6. Sauna-Zubehör

Nach Russland zu kommen, ohne eine Banja, die russische Sauna, zu besuchen, ist wie nach Frankreich zu reisen und dort kein Croissant zu essen. Der heiße Dampf, ein glühender Tee und herzhaftes Essen vertreiben die eisige Kälte. Es gibt nichts Besseres, als von einem nackten, muskulösen Mann mit Birkenzweigen ausgepeitscht zu werden. Als Erinnerung können Sie einen Saunahut und Massagehandschuhe mitnehmen.

7. Eisenbahngläser

Wenn Sie schon einmal eine Reise mit dem Zug durch Russland gemacht haben, kennen Sie vielleicht die Tradition, heißen Tee aus Gläsern mit Metallhaltern, den typischen „Eisenbahngläsern“, zu trinken, während Sie an endlosen Feldern und Kiefernwälder vorbeirauschen. Diese Gläser sind ein echtes Symbol für das Reisen in Russland und vom Gebrauchsgegenstand sind sie zum Souvenir geworden.

8. Warme Stiefel

Träumen Sie von natürlichen, umweltfreundlichen Winterstiefeln? Sie können sie in Russland finden. Die traditionellen Walenki-Schuhe werden aus Schafwolle hergestellt und halten selbst im sibirischen Winter warm. Wussten Sie, dass Walenki dank des Lanolins in der Wolle sogar Muskeln entspannen, rheumatische Schmerzen lindern und Schnittverletzungen heilen können?

9. Wintermütze

Woran erkennt man einen Russen in einem Hollywoodfilm? Selbst wenn er keinen Wodka trinkt und ohne einen schrecklichen Akzent spricht, wird er höchstwahrscheinlich eine Uschanka tragen. Diese Kopfbedeckung gehörte zunächst zu Soldatenuniformen, wurde jedoch zu einem modischen Accessoire. In den Touristenzentren finden sie Uschankas in allen Farben und mit typischen Sowjetsymbolen.

10. Pawlowski-Possad-Tücher

Auf den Laufstegen der Welt können Sie Sarafan, ein höfisches Gewand für Frauen, Kossoworotka, ein traditionelles Herrenoberhemd oder den Kokoschnik, einen prächtigen Kopfschmuck, entdecken. Und natürlich darf ein Klassiker nicht fehlen: Pawlowski-Possad Tücher mit elegantem Blumendruck.

