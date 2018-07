Mitbringsel aus Russland: Was nehmen ausländische WM-Fußballfans mit nach Hause?

Verkaufsschlager

Laut Visa (eng), dem offiziellen Partner der FIFA, haben ausländische Gäste während der ersten fünf Tage der Fußball-WM 50 bis 60 Dollar pro Tag ausgegeben, vor allem in Moskau, Sankt Petersburg und Sotschi.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

"Ich habe bereits 15.000 Rubel (237 Euro) für Souvenirs ausgegeben, aber ich habe mir auch eine Uschanka-Mütze gekauft", verrät (rus) ein Fußballfan aus Mexiko.

Es gibt vor allem eine große Nachfrage nach Souvenirs wie Walenki-Filzstiefeln, dem offiziellen adidas-Telstar-Spielball, russischer Schokolade und Marmelade. Aber am beliebtesten sind Uschankas, Matrjoschkas und Zabivaka (das offizielle Maskottchen der WM 2018). Das ergibt sich aus einer aktuellen Umfrage der Hotel-Seite Tvil.ru (rus).

Artyom Geodakyan/TASS Artyom Geodakyan/TASS

"Wir haben natürlich auch Bernstein und Juwelen, aber Matrjoschka-Puppen sind sehr gefragt. Ausländer kaufen sie in großen Mengen ", erzählt (rus) Jelena, Verkäuferin eines Souvenirladens in Kaliningrad. "Wir wissen gar nicht mehr, wann wir zuletzt so viele Matrjoschkas in so kurzer Zeit verkauft haben."

Fürs Leben gezeichnet

Es gibt auch Touristen, die eine haltbare Erinnerung mitnehmen möchten und lassen sich daher ein Tattoo stechen. WM-2018- und Russland-Tattoos sind bereits ein heißer Trend in Tätowierstudios in Moskau, Sankt Petersburg und anderen Austragungsstädten geworden.

"Das Geschäft läuft gut. Ungefähr drei bis vier Ausländer kommen jeden Tag, um ein Tattoo machen zu lassen, meist mit WM-Symbolen ", sagt (rus) Alexander Sypkin, Besitzer des Dragon Studios in der Moskauer Innenstadt. "Diejenigen, die keine Zeit haben, das Tattoo-Design fertigzustellen, wollen sogar nach dem Turnier wiederkommen, um das Land mehr zu genießen und das Tattoo fertig machen zu lassen."

Публикация от Tattoo (@tattoo_spb) 23 Июн 2018 в 10:09 PDT

"Ich haben Tattoos aus verschiedenen Ländern und Städten. Das allererste habe ich in meiner Heimat Mexiko machen lassen, das zweite in New York, das dritte in Las Vegas und jetzt bekomme ich eins in Moskau. Außerdem machen sie Tattoos von wirklich guter Qualität und zu vernünftigen Preisen ", erzählt (rus) Vincente, der nun ein Zabivaka-Tattoo auf seinem Arm hat.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.