Speisekarte: Diese sieben Gerichte werden von Russen am häufigsten bestellt

1. Burger

Am meisten bestellt (rus) wurden Burger, und zwar sind die von Burger King und McDonald’s besonders beliebt. Einer der Kunden von Yandex.Eda [zu Deutsch "Yandex-Essen"] bestellte in einem Dreimonatszeitraum 129 Chicken-Burger, 126 Cheeseburger und 70 Big Macs. Das muss Liebe sein!

Auch in mittelpreisigen Restaurants wie #FARШ [zu Deutsch "Hackfleisch"]werden viele Burger bestellt. Einige Kunden vor Ort beschweren sich (rus) sogar, dass sie 40 Minuten Schlange stehen müssen, weil zuerst die Bestellungen des Lieferdienstes ausgeführt werden.

2. Philadelphia und California Rolls

Sushi-Bars scheint es in Russland an jeder Ecke in praktisch jeder Stadt zu geben. Zugegeben, die bei den Russen beliebtesten Sorten, Philadelphia und California Roll, haben mit der japanischen Küche nichts zu tun, es sind amerikanische Speisen. Laut „Expert Online“ (rus) geben die Russen im Schnitt mehr Geld für Sushi-Lieferdienste aus als für den Pizza-Service. Während Pizza zum Sattwerden gekauft wird, geht es bei den Spezialitäten der japanischen Restaurants vor allem um Ästhetik. Die meisten Kunden sind weiblich.Laut verschiedener Studien bevorzugen die Russen vor allem Röllchen mit Lachs.

3. Pizza

Pizza liegt auf Platz drei der beliebtesten Restaurantgerichte. Laut der Webseite „The Village“ (rus) mögen die Moskowiter vor allem Pizza Margherita, Peperoni, Vier-Käse und Pizza mit Schinken.

4. Pfannkuchen mit Käse-Schinken

Pfannkuchen (Bliny) bleiben in Russland beliebt. Sie werden sowohl zu besonderen Anlässen aufgetischt als auch als alltägliche Speise. Wer in Eile ist, bestellt sie im Restaurant. Die beliebtesten Füllungen sind Hüttenkäse, Fleisch und normaler Käse.

5. Champignon-Cremesuppe

Nach einer Umfrage von FOM Anfang 2018 (rus) essen zwei Drittel aller Russen mittags Suppe, und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs oder in der Kantine.

Es verwundert nicht, dass Suppe eines der beliebtesten Restaurantgerichte geworden ist. Champignon-Cremesuppe mit Croutons findet sich auf nahezu jeder russischen Speisekarte.

6. Kartoffeln „Country Style“

Neben den gewöhnlichen Pommes Frites bieten die Schnellrestaurants in Russland auch Country Potatoes an. Das sind Pommes Frites, die in etwas breitere Scheiben geschnitten sind.

7. Caesar Salat mit Hähnchen

Caesar Salat ist in Russland sehr populär und das nicht nur in der ursprünglichen Form. In jedem Restaurant werden verschiedene Variationen angeboten: Mit Garnelen oder Croutons aus Roggen, vegetarisch, mit Tofu oder Anchovis… Der Salat steht auch dort auf der Karte, wo man es weniger erwarten würde, etwa bei Teremok, wo es Caesar-Bliny gibt, oder bei McDonald’s als Caesar-Wraps. Es ist eines der beliebtesten Fast Food Gerichte (rus).

Allein bei Teremok werden im Monat rund 80 000 Caesar-Bliny gebacken. Dort gibt es zwar keine spezielle Sauce dazu, sondern Ketchup und Mayonnaise, doch das schadet der Popularität nicht.

