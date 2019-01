Zehn Moskauer Bars und Restaurants mit einer 24-Stunden-Küche

1. Cook'kareku – rund um die Uhr Frühstück

Egal wie spät es schon ist, hier können Sie zu jeder Tageszeit leckere Frühstücksspezialitäten aus aller Welt bestellen. Auf der Karte stehen nämlich nicht nur die üblichen Pfannkuchen oder Spiegeleier, sondern australisches Rindersteak, japanischer Unagi, mexikanische Tortillas mit Guacamole und vieles mehr.

2. Grand Café Schiwago – rund um die Uhr Aussicht auf den Kreml

Dieses Restaurant serviert russische Speisen mit Meeresfrüchten aus dem Fernen Osten, das legendäre Poscharski-Boulette oder Kaviar und eingelegtes Gemüse. Ziehen Sie sich schick an.

3. Eat & Talk – rund um die Uhr auf die Metro warten

Gleich neben der U-Bahnstation Biblioteka Imeni Lenina liegt dieser schöne Ort, an dem man nach einer Party ausruhen kann. Ebenso eignet er sich aber auch für Geschäftsessen. Tun Sie sich selbst etwas Gutes mit einem Club Sandwich, Spaghetti Carbonara oder einer Pizza Margarita.

4. Taras Bulba – rund um die Uhr Borschtsch und hausgemachte Liköre

Dies ist der perfekte Ort für ein Katerfrühstück. Hier ist nicht nur das Interieur im authentischen ukrainischen Stil, sondern auch die Speisen. Borschtsch und Wareniki sind ein Muss. Trinken Sie darauf einen Likör aus Radieschen oder Preiselbeeren.

5. Café Pushkin – mit der Zeitmaschine ins 19. Jahrhundert

Stellen Sie sich vor, Sie seien ein russischer Adeliger und kosten Sie Rasstegais, Hechtkopf und Hirschsteak. Trinken Sie einen Tee und probieren Sie die hausgemachten Marmeladen.

6. Bobry i utki - zu jeder Tageszeit Speisen für den schmalen Geldbeutel

Bobry i Utki https://www.facebook.com/Bobryiutki https://www.facebook.com/Bobryiutki

Übersetzt bedeutet der Name des Restaurants „Biber und Enten“. Die Speisekarte ist einfach. Probieren Sie die Weiß- und Rotweine. Wenn Sie Geld sparen möchten, kommen Sie nach zwei Uhr in der Früh, dann ist es günstiger.

7. Mumij-Troll Bar - rund um die Uhr Livemusik und fernöstliche Küche

Die Bar wurde von der beliebten Rockband „Mumij Troll“ aus Wladiwostok eröffnet. Hier gibt es oft Livemusik. Auf der Karte stehen Kamtschatka-Krabbe, Jakobsmuscheln und Schnecken in verschiedenen Variationen.

8. Pirogi – rund um die Uhr Gebäck

Pasteten gefüllt mit Fisch, Kohl, Pilzen, Fleisch oder verschiedenen süßen Füllungen – hier hat man die Qual der Wahl. Für alle, die keine Mehlspeisen mögen, gibt es Skobljanka aus Rind oder Fisch.

9. Schatjor – rund um die Uhr auf Wasserterrasse

Unter einem Zelt am Tschistyje-Prudi-Teich sind verschiedene Küchen vereint. In einer Open-Air-Atmosphäre bekommen Sie hier reichlich Schaschlyk-Gerichte, also gegrilltes Fleisch, auf den Tisch. Dazu gibt es eine große Auswahl an Cocktails.

10. Baga Bar – rund um die Uhr Shisha und Lounge Atmosphäre

Nicht weit von der Partymeile Pjantitskaja Straße liegt diese Bar, die auf ihrer erstaunlichen Speisekarte unter anderem indische, usbekische und japanische Küche stehen hat. Die Bar bietet eine große Sommerterrasse und ab Mitternacht ist es eine Disco.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.