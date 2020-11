5 ehemalige Moskauer Casinos für Spieler, Neureiche, Models und Gangster

Nach dem Fall der UdSSR brachte der wilde Kapitalismus zuvor verbotene Vergnügen in die Hauptstadt des neuen Russlands. Casinos schossen wie Pilze aus dem Boden und zogen schnell die Schönen, Reichen und Mächtigen an.

Meteliza

Ruslan Kriwobok/Sputnik Ruslan Kriwobok/Sputnik

Dieses Casino wurde im Juni 1993 in der Neuen-Arbat-Straße eröffnet und entwickelte sich schnell zum bekanntesten Glücksspiel- und Unterhaltungsbetrieb in der russischen Hauptstadt.

Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung fehlte dem Meteliza-Club - und dem Cherry Casino, das der Club beherbergte – noch der Glamour. Dieser entwickelte sich nach und nach in den 1990er Jahren.

Der Club wurde einer der angesagtesten und spektakulärsten Orte der Stadt.

Aufstrebende und etablierte Künstler zog es auf die Bühne des Meteliza. Für viele war sie ein Karrieresprungbrett und ein Auftritt dort brachte Ruhm und viel Geld. Denn das Publikum im Club waren gut vernetzte Menschen, die ihr Vermögen bereitwillig zum Fenster hinauswarfen.

„Der Meteliza war sehr berühmt. Er hat vielen Menschen geholfen, nützliche Kontakte in Moskau zu knüpfen. Alle Popstars, die Sie heute kennen, standen auch im Meteliza auf der Bühne. Sie riefen mich an und fragten, ob sie dort auftreten könnten, weil jeden Abend 600 bis 700 Gäste mit viel Geld dort versammelt waren“, sagt David Jakobaschwilli, der frühere Mitbegründer des Casinos.

Natalia Petrowskaja, Teilnehmerin an einem Schönheitswettbewerb in Meteliza, 1994 Oleg Lastotschkin/Sputnik Oleg Lastotschkin/Sputnik

Dennoch war die Geschichte des Casinos auch von zahlreichen Skandalen geprägt. Eines Tages, im Juni 1994, wurde das Casino von einer Spezialeinheit durchsucht. Die damaligen Gäste erinnern sich (rus), dass auch sie durchsucht wurden und die Polizisten den Club mit einer Menge beschlagnahmten Geldes verließen.

Bevor der ikonische Ort geschlossen wurde, nutzten viele Besucher Moskaus die Gelegenheit, sich noch einmal vor dem Eingang des bekanntesten Casinos Russlands in den 1990er Jahren zu fotografieren (rus).

Beverly Hills

Wladimir Jazina/TASS Wladimir Jazina/TASS

Im August 1993 wurde in einem der sieben Stalin-Wolkenkratzer in Moskau ein neues Casino eröffnet. Es hieß The Firebird. Es hielt sich nur drei Jahre. Anschließend eröffnete dort das Casino Beverly Hills.

Die Eröffnungsparty war aufwendig und die Gästeliste beeindruckend. Donald Trump, der Bürgermeister von Las Vegas, Jan Laverty Jones, und der Filmstar Chuck Norris, der Berichten zufolge einen Anteil von 50 Prozent am Casino besaß, waren dabei.

Chuck Norris in Moskau Wladimir Jazina/TASS Wladimir Jazina/TASS

Zeitgenossen erinnern sich an das Beverly Hills als den kriminellsten und gefährlichsten Ort unter den Glückspielstätten der Stadt.

Wladimir Jazina/TASS Wladimir Jazina/TASS

„Das Beverly Hills Casino von Chuck Norris soll ein sehr zwielichtiger Ort sein. Es ist wahr. Ich meine, ich weiß nicht genau, ob diejenigen, die zur Eröffnung des Casinos ihres liebsten ‚Texas Rangers‘ gekommen sind, wirklich Schläger sind. Doch sie sehen genauso aus wie die meisten seelenlosen Unterdrücker der Indianer, die Chuck Norris in jeder Episode der Serie bekämpft“, schrieb (rus) 1998 ein Journalist über das Beverly Hills.

Golden Palace

Anton Denissow/Sputnik Anton Denissow/Sputnik

Das Golden Palace Casino wurde 1994 in der Nähe der U-Bahn-Station Belorusskaja eröffnet. Ebenso wie der Meteliza Club zog auch dieses Casino die Spieler und Stars und Sternchen der Hauptstadt an. 1996 gewann (rus) ein Spieler dort die Rekord-Summe von 240.000 Dollar.

Wladimir Jazina/TASS Wladimir Jazina/TASS

Die Geschichte des Golden Palace war nicht weniger skandalträchtig. Im Dezember 1996 wurde der Mitbegründer und Eigentümer des Casinos David Chatschatrow neben seinem Haus von einem Killer niedergeschossen. Im Jahr 2006 wurde das Casino von den Behörden geschlossen, da einige Gesetzesverstöße festgestellt worden waren. Das Golden Palace eröffnete bald darauf wieder. Im Juni 2009 wurde der Betrieb endgültig eingestellt, als Glücksspiel in Russland nur noch in Sonderzonen erlaubt war.

Noch heute können Passanten das Schild des Golden Palace finden. Das Casino gibt es nicht mehr. An der Stelle befindet sich nun ein Nachtclub.

Shangri-La

Kommersant/Sputnik Kommersant/Sputnik

Der britische Staatsbürger Michael Boettcher gründete 1992 das Glücksspielunternehmen Storm International und entdeckte später in den 1990er Jahren den aufstrebenden russischen Glücksspielmarkt. Eines seiner Casinos - Shangri-La - wurde 1999 eröffnet. Es war eine elitäre Einrichtung. Der Eintritt kostete 200 Dollar pro Person.

Walerij Schustow/Sputnik Walerij Schustow/Sputnik

Nur ganz bestimmte Russen konnten sich dies leisten und so wurde das Shangri-La zum Treffpunkt der russischen Unterweltgrößen. Einmal verlor ein Mitglied einer organisierten kriminellen Vereinigung namens Wjatscheslaw Kasarin viel Geld an die Mitglieder eines anderen Verbrechersyndikats. Kasarin hatte nicht vor, seine Spielschulden zu bezahlen. Er lud die Sieger in seine Wohnung ein und tötete sie dort.

Heute haben Cafés und ein Theater das im Sommer 2009 geschlossene Casino ersetzt.

Crystal

Wladimir Jazina/TASS Wladimir Jazina/TASS

Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung im Jahr 1997 war das Crystal Casino die größte Glücksspielstätte in Osteuropa.

„Es gibt verschiedene Kategorien von Spielern. Die erste Gruppe besteht aus Profis ... Für solche Leute reicht es aus, 200 bis 300 Dollar pro Tag zu gewinnen. Die zweite Gruppe umfasst sogenannte „Big Player“, die während eines Spiels mindestens 10.000 US-Dollar setzen. Die dritte Gruppe besteht aus Betrügern und die Polizei ist hinter ihnen her“, erklärte (rus) einmal ein ehemaliger Kartengeber des Casinos.

Wladimir Jazina/TASS Wladimir Jazina/TASS

Im März 1999 nahm die Polizei den berüchtigten „Dieb im Gesetz“ (ein Begriff, mit dem ein hochrangiger Krimineller bezeichnet wird) Shakro the Young, fest, nachdem er im Casino gespielt und angeblich Drogen konsumiert hatte.

Die Behörden vermuteten, dass die georgische Mafia das Casino kontrollierte. Nach einer Razzia wurde das Crystal Casino 2006 erst vorübergehend und im Jahr 2009 schließlich komplett geschlossen.

