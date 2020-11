Warum bauen Russen U-Bahn-Stationen unter Wohnhäusern? (FOTOS)

In Sibirien gibt es zahlreiche U-Bahn-Stationen, die unter Wohnhäusern errichtet wurden. Sie denken vielleicht, dass der Grund dafür die Kälte ist? Aber dem ist nicht so.

In Moskau sind die Eingänge zur U-Bahn in Wohnhäusern eine Seltenheit. Meistens wurden sie in den 1930-ern – 1960-ern nach den verwegenen architektonischen Entwürfen der damaligen Zeit gebaut.

In anderen russischen Regionen jedoch ist diese Praxis weit verbreitet, besonders in Sibirien.

Nowosibirsker U-Bahn

Es ist die östlichste Metro in Russland und die einzige in Sibirien. Die Stadt wuchs sehr schnell - nach nur 70 Jahren zählte sie mehr als eine Million Einwohner. Als beschlossen wurde, eine U-Bahn zu bauen, war die Stadt bereits ziemlich dicht bebaut und die U-Bahn musste direkt unter Wohngebäuden entlanggeführt werden. Aus diesem Grund hat die Nowosibirsker U-Bahn einige ziemlich enge Umstiege, die einfach nicht anders gebaut werden konnten. Die Eingangshallen der U-Bahn wurden nicht nur platzsparend, sondern auch als Bequemlichkeit der Bewohner in Wohngebäude integriert: Die Stadt ist bekannt für ihre windigen und kalten Winter.

Marschala-Pokryschkina-Station Sskz (CC BY-SA 3.0) Sskz (CC BY-SA 3.0)

In Nowosibirsk gibt es drei U-Bahn-Stationen mit Eingängen in Wohngebäuden - typischen Wohnblöcken, die in jeder russischen Stadt zu finden sind. Die nach Alexander Pokryschkin, einem brillanten Piloten und dreimaligen Helden der Sowjetunion, benannte U-Bahn-Station wurde Ende 2000 in Nowosibirsk eröffnet. Zwei der Eingangshallen der Station befinden sich im Erdgeschoss von Wohngebäuden in der Gogol-Straße.

Krasny-Prospekt-Station Bogdanov-62 (CC BY-SA 3.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 3.0)

Der Krasny Prospekt, eine der Hauptstationen der U-Bahn Nowosibirsk, wurde 1983 eröffnet und hat auch einen Eingang direkt im Erdgeschoss eines Wohngebäudes.

Zajelzowskaja-Station Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Zwei südliche Eingangshallen des Bahnhofs Zajelzowskaja sind in Wohngebäude integriert. Die Wohnungen befinden sich direkt über dem U-Bahn-Eingang!

Jekaterinburger U-Bahn

Uralmasch-Station Michail (Vokabre) Schtscherbakow (CC BY-SA 2.0) Michail (Vokabre) Schtscherbakow (CC BY-SA 2.0)

Die einzige U-Bahn-Station in Jekaterinburg mit Eingang in einem Wohngebäude befindet sich im Norden der Uralhauptstadt in der Nähe des Uralmasch-Werks. Sie wurde 1991 eröffnet. Die Gegend ist bei Architekturliebhabern beliebt, da sie über viele interessante Gebäude verfügt, darunter das Haus mit dem eingebauten Eingang zur U-Bahn im Erdgeschoss. Es ist bekannt, dass der Eingang ursprünglich direkt am Werkstor gebaut werden sollte, aber am Ende wurde beschlossen, ihn im Gebäude zu platzieren.

St. Petersburger U-Bahn

Newski-Prospekt-Station Poudou99 (CC BY-SA 4.0) Poudou99 (CC BY-SA 4.0)

Wie Moskau hat die St. Petersburger Metro viele Stationen in der Innenstadt mit Eingängen in alten Wohngebäuden. Sie befinden sich in dicht bebauten historischen Gebieten, wie zum Beispiel die Newski-Prospekt-Station.

Politechnitscheskaja-Straße 17 Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

Die 1975 in einem Wohngebietsvorort im Norden von St. Petersburg eröffnete U-Bahn-Station Ploschad Muschestwa fand sich aus einem anderen Grund in einem Wohngebäude wieder. Die Eingangshalle war zunächst als separates Gebäude errichtet worden. 20 Jahre später wurde ein Wohnblock - Politechnitscheskaja-Straße 17 - daran angeschlossen. Dabei stellte sich heraus, dass man von der U-Bahn direkt in den Innenhof des Gebäudes gelangen konnte. Heutzutage wird dieser Ausgang nicht mehr benutzt.

