Diese 2 Wörter waren 2020 die beliebtesten in Russland (Spoiler: Coronavirus war nicht dabei)

Sámoisoljázija (Selbstisolierung) und obnulénije (Rücksetzung, Nullung) sind in Russland zumWort des Jahres 2020 gewählt geworden. Die Wahl des ersten Begriff ist keine Überraschung, aber worum geht es beim zweiten? Schauen wir es uns an.

Philologen des Staatlichen Puschkin-Instituts für Russische Sprache haben die heißesten Themen in Russland im Jahr 2020 untersucht und eine Liste der von den Russen in diesem Jahr am häufigsten verwendeten Wörter aufgestellt.

Sámoisoljázija (Selbstisolierung)

Sergei Pivovarov/Sputnik Sergei Pivovarov/Sputnik

Offensichtlich war die Coronavirus-Pandemie, genau wie im Rest der Welt, eines der meistdiskutierten Themen in Russland.

Das britische Collins Dictionary erklärte lockdown zum Wort des Jahres. In Russland war eine etwas mildere Form populär – reschím sámoisoljázii (Selbstisolierungsregime). Die Bedeutung ist im Kern jedoch dieselbe: zu Hause bleiben und den Kontakt mit der Außenwelt minimieren.

Die Selbstisolierungveränderte schließlich die Sichtweise und den Lebensstil vieler Russen. Die neue Realität hat dazu geführt, dass sich ein eigener kultureller Code herausgebildet hat, dem Meme, Witze und sogar Musik gewidmet sind.

Zum Beispiel dieses Video, das speziell für Russlands beliebteste Late-Night-Show gedreht wurde und in den sozialen Medien Wellen schlug. Es wiederholt das Wort самоизоляция mehrere Male, sodass Sie nach dem Ansehen gelernt haben werden, wie man es auf Russisch ausspricht!

Neben anderen Wörter, die der Pandemie gewidmet sind, haben die Russen für карантин (Quarantäne), ковид (Covid), коронавирус (Coronavirus) und удаленка (Slangwort für Fernarbeit) gestimmt.

Оbnulénije (Rücksetzung, Nullung)

Alexei Nikolsky/Sputnik Alexei Nikolsky/Sputnik

Während es sich bei COVID-19 um ein globales Phänomen handelt, bezieht sich dieses Wort auf ein mehr oder weniger lokales heißes Thema.

Im Januar 2020 schlug Präsident Wladimir Putin vor, eine Liste von Änderungen an der Verfassung der Russischen Föderation zu erstellen und ein nationales Referendum zu deren Annahme durchzuführen.

Anfang März – kurz vor dem Lockdown – brachte die ehemalige Kosmonautin und erste Frau im Weltraum, Walentina Tereschkowa, die jetzt Abgeordnete der Staatsduma ist, einen eigenen Änderungsantrag ein: entweder die Beschränkung auf zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten des Präsidenten (wie sie derzeit existiert) aufzuheben oder zumindest die bisherige Amtszeit des amtierenden Präsidenten auf „Null“ zurückzusetzen. Das russische Wort dafür lautet обнуление.

Der Begriff machte sofort die Runde, was dazu führte, dass Tausende von Witzen und Memen entstanden, in denen sich die Russen über alles Mögliche andere lustig machten, was sie gerne auf „Null“ gesetzt haben würden. Eine der lustigsten Verwendungen für das neue Wort, auf die wir gestoßen sind, bezieht sich auf das Thema Sexualpartner:

„Wusstest du eigentlich, dass du mein Erster warst?“

„Wirklich?“

„Ja, also, nach der Rücksetzung...“

Andere populäre Wörter des Jahres zum Thema waren голосование (Abstimmung), конституция (Verfassung) und поправки (Änderungsanträge) – was nicht verwunderlich ist!

Das Referendum selbst musste aufgrund des Selbstisolationsregimes verschoben werden, fand aber schließlich im Sommer statt, wobei die Mehrheit der Russen für die Änderungen stimmte – einschließlich der Änderung zur обнуление.

