5 Russische Referenzen in Cyberpunk 2077

Die Entwickler des lang erwarteten und hochgelobten Spiels Cyberpunk 2077 des polnischen Studios CD Projekt RED haben die Spielwelt so sorgfältig gestaltet, dass man Stunden damit verbringen möchte, jedes Detail zu betrachten. Russische Gamer und Gaming-Medien fanden einige unerwartete Referenzen an legendäre sowjetische und russische Filme, Musiker und Blogger.

1 Der Film Bruder 2

Der Twitter-Benutzer @darxtorn fand einen Hinweis auf einen der großen Filme des Regisseurs Alexej Balabanow Bruder 2. Im Film sagt die Hauptfigur Danila Bagrow Folgendes zu dem amerikanischen Bösewicht: „Ich denke, dass die Stärke in der Wahrheit liegt: Bei wem die Wahrheit ist, der ist der Stärkste! Du hast jemanden betrogen, hast dir die Taschen voll gesteckt und was, bist du etwa der Stärkste?“

Derselbe Monolog mit Kultstatus in Russland wird vom Leibwächter des russischen Fixers in einem Hotel in Knight City gesprochen. Sie können ihn während der Mission Fixer, Söldner, Soldat, Spion treffen.

2 Der Rocksänger Viktor Zoj

Ein weiteres „Osterei“ sei direkt im Megatower 10 zu finden, wo sich die Wohnung der Protagonistin V aus dem Spiel befindet, schreibt Alexej Jegorow auf Kanobu.ru.

Dazu müssen Sie die Wohnung verlassen, links abbiegen, dann rechts – im Korridor sind an der linken Wand Graffiti mit mit der Aufschrift Zoj lebt zu sehen.

Das ist eine Anspielung auf den legendären sowjetischen Rockmusiker und Leader der Band KINO Viktor Zoj, der 1990 starb. Als Zeichen des Respekts für den Künstler wird Zoj lebt manchmal immer noch an die Fassaden russischer Häuser geschrieben, selbst im Zentrum Moskaus.

3 Die sowjetische Komödie Zwölf Stühle

Die Spieldesigner haben sich auch an die berühmte sowjetische Komödie Zwölf Stühle erinnert, in der die Hauptfiguren Ippolit „Kissa“ Matwejewitsch Worobjaninow und Ostap „Osja“ Bender versuchen, die in einen der Stühle eingenähten Diamanten zu finden.

Das „Osterei“ finden Sie gleich zu Beginn des Spiels: Sie müssen die Garage verlassen, sich auf den Funkturm begeben und auf die Inschrift auf der Spitze achten – auf einem der Balken steht Hier warenKissa und Osja.

So ein „Autogramm“ hinterließen auch die Helden des Buches auf einem Felsen während ihrer Reise.

4 Ein Scherz über Fehler bei der Auszählung der russischen Wahlergebnisse

Sie können Autos im Spiel scannen, um zusätzliche Details über die Spielwelt zu erfahren – in der Beschreibung eines der Autos der Caucasus Corporation steht, dass die Zeitschrift Stachanowjez es fünf Jahre lang als Auto des Jahres kürte, da es bei der Abstimmung regelmäßig 146 % der Stimmen erzielte.

Im Jahr 2011 wurden die Ergebnisse der Staatsdumawahlen im TV-Kanal Rossija 24 zusammengefasst. Bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse für das Gebiet Rostow haben die Journalisten die Zahlen falsch verstanden und angegeben, dass insgesamt 146 % der Wähler gewählt haben.

Die Zahl wurde später als Systemfehler bezeichnet, aber 146 % wurde trotzdem zu einem beliebten russischen Mem.

5 Der russische Blogger BadComedian

Im russischsprachigen Segment von YouTube ist der Blogger BadComedian (bürgerlicher Name Jewgenij Baschenow) sehr populär; auf seinem Kanal stellt er schlechte russische Filme vor.

Spieler und Fans des Bloggers sind sich sicher: Er ist auf einem der Plakate im Spiel abgebildet. Auf dem Plakat erscheint er als eine Art TV-Showman, der verspricht, dem Zuschauer „den ganzen Mist“ auszutreiben.

Darüber hinaus haben Gamer den Namen Baschenows und eines weiteren russischen Bloggers (Stas Dawydow) im Abspann des Spiels entdeckt. Die Blogger haben einige der Charaktere in der englischen Version des Spiels synchronisiert – wen genau, ist noch nicht bekannt.

