Der Liebe wegen: Wie pflegt man eine Fernbeziehung zu einem Russen in Zeiten der Pandemie?

„Gott sei Dank gibt es Skype“

„Offene Gespräche, gegenseitiges Vertrauen ineinander. Und Gott schütze Skype“, schreibt Matadanalu.

Andere Leser stimmen zu und sagen, dass sie fast jeden Tag Anrufe oder Videoanrufe mit dem oder der Liebsten geführt haben.

„Seien Sie nicht skeptisch gegenüber Fernbeziehungen ... es kann funktionieren, wenn Sie beide geduldig sind“, schreibt Alain B (A1ainb). „Wir waren praktisch jeden Tag über Skype verbunden, auch während der Arbeitszeit. Meine Frau arbeitete früher als Bankdirektorin in der Region Orenburg, sodass sie jederzeit problemlos von ihrem Büro aus eine Verbindung herstellen konnte. Wir haben uns im Februar 2011 getroffen, ihr Visum wurde im November genehmigt und sie ist im Dezember desselben Jahres nach Norwegen gezogen. Wir haben im Juni 2012 geheiratet und sind immer noch glücklich miteinander.“

Getty Images Getty Images

Unsere Leser nahmen sich nicht nur Zeit für regelmäßige Gespräche, sondern erinnerten sich auch daran, wie sie es geschafft haben, Geburtstage und Feiertage gemeinsam zu feiern. Leider waren in diesem Jahr nur virtuelle Partys möglich.

„Ich bin total verliebt in meinen Mann Andrew, der russischer Staatsbürger ist. Ich bin Amerikanerin“ sagt Cheryl Goodman. „Tatsächlich feiern wir morgen seinen Geburtstag. Ich habe eine virtuelle Geburtstagsfeier für meinen Schatz organisiert. Ich habe einen Kuchen bestellt und werde Dekorationen in der Wohnung anbringen, damit wir gemeinsam seinen Geburtstag feiern können, wenn wir per Videoanruf miteinander sprechen. Nächstes Jahr wollen wir heiraten.“

„Ich bin in Indonesien und er ist jetzt in Kasan. Fernbeziehungen erfordern viel Arbeit, Engagement, Vertrauen und vor allem Zeit. Klingt beängstigend, aber die Liebe siegt“, schreibt Demistriydh. „Es war 2018, als wir uns das erste Mal trafen. Wir haben beide einen Master-Abschluss an einer der Universitäten in Sydney gemacht. Zwei Monate später hat er mir einen Antrag gemacht. Wieder einige Monate später kamen er und seine Familie nach Indonesien, um den Heiratsantrag nach indonesischer Tradition vor meinen Eltern, der Großfamilie und Freunden zu wiederholen. Wir sind seit fast drei Jahren zusammen, ein Jahr zusammen in Sydney und fast zwei Jahre lang Fernbeziehung zwischen Indonesien und Russland. Mein Verlobter hat mir gezeigt, dass eine Fernbeziehung möglich und unkompliziert sein kann.“

Dating auf Reisen

Vor der Pandemie bestand eine der Hauptoptionen für Paare aus verschiedenen Ländern darin, sich zu einem gemeinsamen Urlaub in einem Drittland zu treffen.

„Wir haben uns zum ersten Mal in Berlin getroffen, es war Anfang 2014. Ich wollte Russisch lernen, sie wollte ihr Englisch verbessern“, schreibt Stevenxon. „Danach haben wir uns jeden Monat gesehen, um in Kontakt zu bleiben, angefangen mit Nizza, Budapest, Mallorca, Riga, Brüssel, Amsterdam, sie kam zu mir in die Schweiz, ich reiste zu ihr nach Moskau. Bis 2016, als sie sich entschied, nach Italien zu ziehen, um einen Master zu machen und in meiner Nähe zu bleiben. Und hier planen wir gemeinsam eine Familie. Wir sind seit jeher Partner auf Reisen durch Europa.“

Legion Media Legion Media

Eine positive Entwicklung ist die #LoveIsNotTourism-Bewegung. Die teilnehmenden Länder machten Ausnahmen von Reisebeschränkungen, die es Paaren ermöglichten, sich gegenseitig zu besuchen. Länder, die Reiseausnahmen für unverheiratete Paare gemacht haben, finden sich hauptsächlich in Europa. Russland gehört leider nicht dazu. Viele Menschen sind bereit, sich Covid-Tests, Quarantäne und anderen Einschränkungen zu unterziehen, um ins Ausland zu gehen und ihren Partner zu sehen.

„Ich habe am 23. Mai 2019 die Liebe meines Lebens in Tjumen geheiratet. Seitdem reise ich alle drei Monate mit verschiedenen Visa zwischen dort und Greater Sudbury, Ontario, Kanada hin und her“, schreibt Daniel de Chevigny. „Ich warte gerade auf mein nächstes Visum und sollte in den nächsten Tagen zu ihr, meinen beiden Stiefkindern und unserem Sohn zurückkehren können. Ich kann es kaum erwarten, mein RVP zu erhalten. Voraussichtlich wird es zum 29. Januar 2021 kommen. Es war äußerst schwierig, Flugarrangements zu treffen, aber ich hatte großes Glück.“

Liebe auf Distanz kostet Geld

Legion Media Legion Media

„Wir leiden sehr unter einer schlechten Internetverbindung, die dazu führt, dass Skype nicht gut funktioniert, und wir konnten uns nicht sehen“, schreibt e.vinstory aus Malaysia, die einen russischen Mann aus Sibirien geheiratet hat. „Anrufe über VoIP sind eine günstige Option und ermöglichen längere Gespräche. So kann man wenigstens die Stimme des Partners hören.“ Sie schreibt, dass sie noch Glück hatten, dass der Unterschied zwischen ihren Zeitzonen nicht so groß war. „Wahrscheinlich hätte ich schon einen Ferrari, wenn ich nicht mein Geld für viele Flüge von Jakarta nach Nowosibirsk ausgegeben hätte. Es war hart, aber es hat sich gelohnt, sich nach so langer Zeit wiederzutreffen.“ Inzwischen ist sie verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Nowosibirsk.

Fernbeziehungen können ziemlich teuer sein, aber unsere Leser sind sich einig, dass sich diese Investition in gemeinsame Zeit lohnt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.