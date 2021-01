7 Regeln, um den Neujahrstag wie ein echter Russe zu verbringen

Während das Leben am 1. Januar in anderen Teilen der Welt seinen normalen Lauf nimmt, herrscht in Russland an diesem Tag tote Hose.

Silvester ist der größte Feiertag in Russland. Es ist das am meisten erwartete Fest und wird in großem Stil gefeiert. Es ist die pure Extravaganz. Darüber hinaus erfordert Silvester eine lange Vorbereitung, viel Geld für Geschenke und Essen und mindestens zwei Tage Kochen und Gemüse hacken, um die zahllosen Salate zubereiten zu können.

Der 1. Januar sollte also wirklich widerspiegeln, wie viel Spaß Sie am Abend zuvor hatten.

Ein Kater ist ein Muss

Wenn die erwartete Neujahrsnacht endlich kommt, feiern die Russen ausgelassen. Ziehen Sie sich schick an, essen und trinken Sie, vergessen Sie alle Diäten und Gesundheitsregeln, zünden Sie ein Feuerwerk, tanzen Sie wild und schlafen Sie irgendwann ganz am Ende ein.

Wir haben es schon immer gesagt: Wenn Sie sich an die ganze Nacht erinnern oder wenn Sie morgens keinen Kater haben, haben Sie nicht genug gefeiert.

Schlafen Sie bis Mittag

Genau wie Paris Hilton in ihrer Blütezeit gehen russische Neujahrs-Partylöwen erst zu Sonnenaufgang ins Bett, was im russischen Winter nicht so früh ist. Und wenn Sie nach 5 Uhr morgens einschlafen, wachen Sie höchstwahrscheinlich um 13 Uhr oder sogar erst später wieder auf.

Beginnen Sie den Tag mit einem Glas Champagner

Der Abschied vom vergangenen Jahr geschieht mit Champagner und das neue wird ebenfalls mit Champagner begrüßt. Das ist eine Regel, fast so heilig, wie die Silvesteransprache des Präsidenten im TV anzuschauen. Sogar Autofahrer starten mit Champagner in den 1. Januar. Sie müssen nirgendwo hin.

Essen Sie Mayonnaise-Salate

Zum Neujahrsfrühstück essen die Russen immer die Salate, die von der Party am Vortag übrig sind. Mayo am Morgen? Kein Problem. Es ist ja auch bereits 14 Uhr … Dann wäre es schön, etwas Kaviar mit Brot und Butter dazu zu essen. Am 1. Januar ist jedoch selten noch Kaviar übrig! Alle guten Hausfrauen bereiten daher schon vorher eine fettgebackene Ente zu. Das ist der Frühstücksschmaus am Neujahrstag.

Schauen Sie Filme

Am 1. Januar schalten selbst diejenigen, die normalerweise nicht fernsehen, das Gerät ein, da den ganzen Tag über großartige Filme auf dem Programm stehen. Gute alte sowjetische Klassiker sowie zeitgenössische Komödien, romantische Neujahrsfilme und mehr. Übrigens lieben auch wir „Kevin allein zu Haus“, schauen es aber Neujahr, nicht am 25. Dezember.

Seien Sie einfach faul

Bitte denken Sie nicht einmal daran, am 1. Januar zu trainieren, das verstößt nur gegen die Regeln der Logik. Das Einzige, was Sie tun könnten, ist das Geschirr zu spülen und das Haus nach der wilden Nacht aufzuräumen. Die Russen, die sonst immer auf der Überholspur unterwegs sind, lassen es heute ruhig angehen. Tragen Sie einen Pyjama, legen Sie sich auf das Sofa, sprechen Sie mit Mitbewohnern oder Freunden und genießen Sie einfach diesen ganz besonderen Moment.

Machen Sie einen Spaziergang

Näher am Abend, wenn die Russen schon wieder lebendiger sind, beschließen sie, nach draußen zu gehen. Sie kleiden sich auch häufig in Neujahrskostümen, mit Hut oder Mantel von Väterchen Frost. Es ist nur ein entspannter Spaziergang mit Freunden. Manchmal werden noch Böller oder Wunderkerzen gezündet. Und wenn das Wetter gut ist, werfen Sie Schneebälle oder bauen Sie zusammen einen Schneemann!

