Ein neuronales Netzwerk lädt ein: Herzlich willkommen in Neurussland!

Im November 2020 gründete der 25-jährige russische Programmierer Ilja Belikow im beliebten russischen sozialen Netzwerk VKontakte eine Neurussland-Gemeinschaft. Aller paar Tage erscheinen auf der Gruppenseite surreale Bilder russischer Vororte mit Plattenbauten und Industriegebieten. Dies ist jedoch nicht das Ergebnis der Arbeit eines Künstlers oder Fotografen - sie werden alle von einem neuronalen Netzwerk entwickelt.

„In Russland ist die Kultur des Leidens in verschiedenen Erscheinungsformen sehr beliebt. Ich hatte es so satt, dass das russisches Internet mit Post-Punk, Plattenhäusern und Doomern (Menschen, die glauben, dass die Welt wegen der globalen Probleme zum Ende verurteilt ist) übersättigt war. Also dachte ich mir, wenn du sie schon nicht schlagen kannst, dann mach einfach mit.“

„Und was könnte sinnloser und trostloser sein als ein neuronales Netzwerk, das ein hypertrophiertes chthonisches Unterwelt-Russland schafft“, erklärte (rus) Ilja Belikow die Idee hinter Neurussland in einem Interview mit dem Online-Nachrichtenportal TJournal.

Belikow trainierte das neuronale Netz drei Tage lang, indem er es mit Bildern von russischen Plattenhäusern und Vorstadtlandschaften aus anderen VK-Gemeinschaften fütterte.

Insgesamt fand das neuronale Netzwerk etwa 15.000 passende Fotografien. Ilja erzählte Russia Beyond, dass es schon früh gelernt habe, die Farbe der verblassten Wohnblöcke zu kopieren.

„Wie der Blick aus meinem eigenen Fenster“, schreiben russischsprachige Benutzer und vergleichen die oft deprimierende Ausgabe des neuronalen Netzwerks mit den Landschaften, die sie jeden Tag im wirklichen Leben sehen.

Zusätzlich brachte Ilja dem neuronalen Netzwerk bei, Bilder von russischen Katzen und Fenstereinfassungen auf Holzhäusern in russischen Dörfern zu schaffen. Sein neuester Plan ist es, das System zu trainieren, Bilder von sowjetischem Neujahrsbaumschmuck zu kreieren. Vielleicht macht das Neurussland zu einem fröhlicheren Ort? Die Hoffnung stirbt zuletzt.

