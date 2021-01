Wie man DANKE auf Russisch sagt

Markelov/Sputnik; Russia beyond

Спасибо, спасибо тебе большое, спасибо вам большое, благодарю, благодарю вас... Wie man all diese russischen Wendungen auseinanderhält und auf sie antwortet.

SPASÍBO

Die russische Sprache ist nicht einfach. Aber wenn Sie Danke! sagen wollen, benötigen Sie nur ein Wort: спасибо (spasíbo). Das ist absolut ausreichend – zögern Sie nicht, es bei jeder Gelegenheit zu verwenden. Wenn es natürlicher klingen soll, legen Sie die Betonung auf die zweite Silbe und sprechen Sie sie etwas länger aus, während das „O“ am Ende kaum ausgesprochen wird und eher wie ein „U“ klingen sollte.

"Danke, Genosse Stalin, für unsere glückliche Kindheit!" V.Govorkov V.Govorkov

Der Ursprung des Wortes stammt aus dem Altslawischen – спасиБог (spasi Bog), was wörtlich übersetzt Gott rette bedeutet.

Im Zeitalter des Internets hat dieses Wort mehrere „neue“ Varianten bekommen. Spasib ist eine verkürzte, umgangssprachliche Version des спасибо, die in Textnachrichten und in informellen freundlichen Gesprächen verwendet wird. Die noch stärker verkürzte Version Pasíb ist ebenfalls beliebt. (S)Pasíbki ist eine noch „niedlichere“ Version, aber verwenden Sie es nicht zu oft, es sei denn, Sie wollen übertrieben süß klingen.

Mehr als nur SPASÍBO

Cпасибо большое (spasíbo bolschóje) – wenn Sie unterstreichen möchten, wie dankbar Sie sind, können Sie ein „großes Dankeschön“ sagen, was dem deutschen Vielen Dank! entspricht.

Soldaten danken ihren Ärzten in einem Feldkrankenhaus Arkady Shaykhet/МАММ/MDF Arkady Shaykhet/МАММ/MDF

Manchmal sagen Russen спасибо тебе (spasíbo tebjé, dt. Danke dir) im etwas informelleren Gespräch oder спасибо Вам (spasibo Wam, dt. Danke Ihnen) im formellen Gespräch oder wenn Sie sich bei mehreren Personen bedanken möchten. Diese Form verstärkt das спасибо und wird recht häufig verwendet.

Beide Formen lassen sich natürlich auch verbinden: Cпасиботебе/Вам большое (spasíbo tebjé/Wam bolschóje), also Ich danke dir/Euch bzw. Ihnen vielmals.

Спасибо огромное (spasíbo ogrómnoje) bedeutet wörtlich Riesigen Dank, was eine noch größere Dankbarkeit ausdrückt. Normalerweise wird es verwendet, wenn jemand wirklich einen großen Gefallen erwiesen oder viel geholfen hat.

Andere Situationen für die Verwendung von spasíbo

Spasíbo drückt nicht nur Dankbarkeit aus, sondern bietet auch die Möglichkeit, Sarkasmus zu zeigen. Скажи спасибо! (skaschí spasíbo) ist eine recht derbe Redewendung, die bedeutet, dass man dankbar sein sollte. „Bedanke dich, dass ich dich nicht bei Mama verpetzt habe!“ Oder auch: „Ja, ich habe mir dein Kleid genommen, aber du kannst dich bedanken, dass ich es zurückgegeben habe“.

Sowjetischer Ballettmeister Juri Grigorowitsch verbeugte sich vor dem Publikum. Sergei Smirnov/Izvestiya newspaper/russiainphoto.ru

Eine andere Möglichkeit für спасибо entspricht in seiner Bedeutung eher dem Gott sei Dank! „Gott sei Dank haben die Bäume in meinem Garten den Sturm überlebt.“

Außerdem gibt mehrere Sprichwörter mit спасибо, die ausdrücken, dass ein Dankeschön alleine nicht ausreicht. In der Regel sind sie witzig, in manchen Fällen aber auch ein wenig unhöflich.

Das Cпасибо в карман не положишь (Spasíibo v karmán nje polóschisch) – Ein Dankeschön kann man sich nicht in die Hosentasche stecken oder auch Cпасибо на хлеб не намажешь (Spasíbo na chleb nje namáschesch) – Ein Dankeschön kann man sich nicht aufs Brot schmieren entsprechen dem deutschen Für ein Dankeschön kann man sich nichts kaufen.

Blagodarjú und andere Ausdrücke des Dankes

Wenn man hunderte Male am Tag spasíibo sagt, kann das etwas langweilig werden. Um also unkonventioneller oder gescheiter zu klingen, nutzen moderne Menschen und Jugendliche oft die französische Form merciund verwenden sie sogar anstelle von spasíbo in üblichen Wendungen – zum Beispiel: мерси тебе большое (mersí tebjé bolschóje).

Eine andere Möglichkeit, interessant und nicht trivial zu klingen, ist die Verwendung des alten Wortes благодарю (blagodarjú), das von den Wörtern благо (Segen, etwas Gutes, Heil) und дарить (schenken) abgeleitet ist.

Die archaische Form dieses Wortes, die auch manchmal auf witzige Weise verwendet wird, ist благодарствую (blagodárstwujú). Die Wendung премного благодарен (premnógo blagodáren) und die etwas weniger archaische Variante очень благодарен (ótschen blagodáren) bedeuten Ich bin äußerst dankbar.

