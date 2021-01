Schneebälle aus Kunststoff: Schneit es in Russland Mikroplastik? (VIDEOS)

Ein neuer Flashmob erobert das russische Netz: Einige Russen zünden Schneebälle an und sind überrascht, dass diese nicht schmelzen. Enthält der Schnee tatsächlich so viel Chemie oder hatte man nur schlechte Noten in Physik in der Schule?

Die neue Challenge begann in Südrussland in der Region Krasnodar. Schnee ist dort kein normales Phänomen und schmilzt normalerweise sehr schnell. In diesem Jahr ist der Winter in Russland kälter als in den Vorjahren und einige Einheimische beschlossen, herauszufinden, warum der Schnee in ihrer Region nicht schmilzt.

Das Video, das am 12. Januar vom Instagram-Account „Typisches Krasnodar“ veröffentlicht wurde, zeigt einen Mann, der in seinem Garten einen Schneeball formte und ihn über ein brennendes Küchenfeuerzeug hielt. Nach ungefähr 40 Sekunden war der Schnee noch immer nicht geschmolzen. Der Mann behauptet nun, der Grund dafür sei wahrscheinlich, dass der Schnee zu viele Chemikalien enthalte.

Sein Video wurde sehr oft aufgerufen. Andere Bewohner der Region versuchten ebenfalls, Schnee zu verbrennen. „Das ist kein Witz. Es raucht, aber kein Tropfen Wasser fällt auf meine Hand, es fühlt sich wirklich wie Plastik an“, so die Kommentare.

Die erstaunlichen physikalischen Eigenschaften des Schnees erregten auch das Interesse in der benachbarten Region Rostow. „Wir haben uns ein Video aus Krasnodar angesehen, in dem der Schnee nicht schmilzt, und beschlossen, dies zu überprüfen“, kommentierte eine Dame das Video. „Es stinkt wie eine Plastikflasche, die verbrannt wird.“

Die Schnee-Challenge wurde in Wolgograd, ebenfalls im Süden Russlands, wiederholt. „Nachdem wir die Videos aus Krasnodar und Rostow gesehen und gehört hatten, dass der Schnee dort aus Plastik sei, haben wir beschlossen, dasselbe Experiment in Wolgograd durchzuführen“, sagt eine Frau, die einen Schneeball formte und versuchte, ihn mit einem Feuerzeug anzuzünden. „Ja, tatsächlich schmilzt der Schnee nicht, er tropft nicht einmal, er schmilzt wie eine gewöhnliche Plastikflasche.“

Tatsächlich kann dieses Experiment sehr leicht erklärt werden: Ein Schneeball ist komprimierter Schnee und hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es löst sich solange kein Tropfen Wasser, bis sich der gesamte Schneeball der Schmelztemperatur angenähert hat. Das erweckt den Eindruck, als ob der Schnee nicht schmelze. Aufgrund der Gase des brennenden Feuerzeugs bildet sich auf dem Schnee Ruß und es tritt ein „Plastikgeruch“ auf. „Wenn du in der Schule in Physik schlecht aufgepasst hast, wird dein Leben immer voller Magie sein!“, kommentierten andere Russen das Video.

