Sänger, Tänzer und Skandalnudeln: Die 7 beliebtesten russischen Blogger auf TikTok

Russia Beyond

Um das Ranking zu erstellen, zählte das Unternehmen die Zahl der Likes, Kommentare und aller Reposts der beliebtesten TikTok-Blogger Russlands für Januar 2021. Laut Brand Analytics sind alle beliebten Blogger unter 30 Jahre alt und erhalten die meisten Views für Challenges, humorvolle Videos und Tanz- bzw. Gesangsduetts.



1 Liza Anokhina (108,2 Millionen Likes, Kommentare und alle Reposts)

Russlands jüngste und wohl beliebteste Tickockerin ist erst 13 Jahre alt. Sie wurde in Moskau in der Familie der Produzentin Maria Anokhina geboren und hatte es mit zehn Jahren bereits geschafft, bei einer der Mercedes-Benz-Shows in Moskau zu defilieren, als TV-Moderatorin bei mehreren russischen Shows aufzutreten und ein Musikvideo für ihren ersten Song zu veröffentlichen.

Auf TikTok postet Lisa Videos, in denen sie eine kurze blaue Perücke trägt, die den Eindruck eines rebellischen Teenagers vermittelt. Oder eines Außerirdischen. Der Inhalt besteht meist aus Tanzen und Schminken zu trendigen Klängen und Songs sowie dem Verzehr von allem, was man verspeisen kann – sei es eine Packung Müsli, ein Glas Nutella oder ein riesiger Eimer Eiscreme.

2 Instasamka (Darja Satéjewa) (66,6 Mill.)

Die beliebte Instagrambloggerin und inzwischen auch TikTokerin stammt aus der Stadt Tschechow bei Moskau, färbt sich die Haare pink, hat sehr lange Nägel und nennt sich selbst die Königin des russischen Raps. Seit 2019 hat Darja fünf Alben veröffentlicht, von denen das letzte, Family Business, das am 31. Dezember 2020 erschien, die Apple Music Albumcharts anführte. Schon bevor sie auf TikTok populär war, wurde ihr vorgeworfen, der Popularität willen ihre Abonnenten über ihre Rolle bei Raubüberfällen und Unfällen zu täuschen.

Auch Darjas Fans finden, dass ihre Tracks oft Plagiate sind, was ihrer Popularität aber keinen Abbruch tut – sie dreht weiterhin Videos mit Tänzen in TikTok zu ihrer (und nicht nur ihrer) Musik und verzeichnet Millionen Views.

Die Videos der Bloggerin rufen aber immer wieder die Empörung der Abonnenten hervor. So drehte Darja im Februar 2021 ein Video, in dem sie ihre eigenen Visagisten beleidigte.

3 Julia Schpulka (Gawrilowa) (63,4 Mill.)

Die 18-jährige Vloggerin verdiente im Jahr 2020 bei TikTok 3,32 Mill. Rubel (36.800 Euro), schreibtForbes. Sie wurde in Sibirien geboren, zog in früher Kindheit nach Moskau und filmt seit 2014 Vines, Tänze und Covers populärer Songs.

Julia selbst bezeichnet sich als „ein Mädchen mit einer sehr seltsamen Stimme“. Im Sommer 2020 veröffentlichte sie zwei Tracks – Ping-Pong und Juju. Der zweite Song wurde in 300.000 TikTok-Videos verwendet.

4 Schmexxx (Maxim Ignatkow) (49,1 Mill.)

Der einzige Mann in dieser Rangliste. Über ihr ist nicht viel bekannt: Er ist 22 Jahre alt, stammt aus St. Petersburg und gibt auf seiner Seite im russischen sozialen Netzwerk Vkontakte an, dass er als Personal Trainer in bei einer Fitnessclub-Kette arbeitet.

In jedem Video demonstriert er seinen Körper – entweder in Clips mit akrobatischen und Parkour-Stunts oder aber in – häufig gestellten – Pranks.

5 Dina Sajewa (44 Mill.)

Das gewöhnliche Mädchen aus Tadschikistan begann 2016/17, ihre ersten Videos zu drehen, aber nicht auf TikTok, sondern auf Instagram und YouTube. Zunächst filmte Dina Tänze zu nationalen tadschikischen Liedern, die sich schnell in anderen sozialen Netzwerken verbreiteten. 2018 habe sie begonnen, mit anderen Bloggern an TikTok-Challenges teilzunehmen, was ihr schnell Popularität und Werbeverträge mit bekannten Marken wie Sprite und Samsung eingebracht habe, schreibtForbes.

Das russische Produktionszentrum PC, das mit Dina zusammenarbeitet, nennt sie „das Gesicht des russischen TikTok“ und die Fans fragen sich, wie sie es schafft, in einem Pool unter Wasser zu singen und wie sie den Mut hat, im Winter in einem Eisloch im Baikalsee zu baden. „Ich habe einfach nur ehrliche Videos gedreht, die mir gefallen haben. Offensichtlich ist es das, was andere süchtig macht“, erzählt die Bloggerin in einem Interview mit Forbes.

6 Era_Ays (Erschéna Ajuschijewa) (37,8 Mill.)

Wenig ist auch über die beliebte Bloggerin aus Burjatien bekannt – sie sei 20 Jahre alt, habe 2018 am Schönheitswettbewerb Miss Baikal teilgenommen und sei im selben Jahr nach Moskau gezogen, schreibt die Baikal Daily.

Die junge Frau begann im Januar 2020, ihre ersten TikTok-Videos zu drehen und wurde sechs Monate später populär, nachdem sie dem Xhouse, einem der TikTok-Häuser, beigetreten war.

In ihren Videos zeigt die junge Frau lustige Sketche, tanzt und stellt einfach ihre Figur zur Schau.

7 Kira Simúrina lips Baby (35,3 Mill.)

Kira Simurina ist erst 16, auf ihrer persönlichen Seite in VKontakte schreibt sie, dass ihre Heimatstadt Pattaya sei, aber alle ihre Instagram-Fotos stammen aus Moskau und Jalta.

@kira_smrn Так очень быстро кудри делаются 🤗💋 / инст : kira_smrn , помогите добить 250k ♬ Originalton - Hi

2019 begann das Mädchen einen Vlog für YouTube zu drehen, in dem sie beschreibt, wie sie ihr tägliches Make-up aufträgt sowie ihre Haar und Zahnspange pflegt, aber die Videos erreichten nie mehr als 25.000 Aufrufe. Ähnliche, aber kürzere Clips zu trendigen Sounds mit seltsamen Gesichtsausdrücken auf TikTok machten Kira dagegen populär.

Im Juli 2020 veröffentlichte sie ihren Titel Queen of TikTok auf YouTube, der Clip besteht aus ihren eigenen Beiträgen auf TikTok.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.