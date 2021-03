Tanzen im Fitnessstudio und Videos aus der Sauna: Deepfake-Videos mit Putin bei TikTok

Anfang Dezember 2020 erstellte ein unbekannter Nutzer auf TikTok den Kanal First Face, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gewidmet ist. Zu sehen sind Videos, in denen ein Schauspieler mithilfe der Deepfake-Technologie Putin darstellt.

„Wenn man zu einem Online-Meeting geht und seine Jogginghose nicht wechseln muss“, heißt es ironisch im ersten Video.

In mehreren Videos tanzt der falsche Putin zu angesagten Songs aus dem sozialen Netzwerk.

„Putin“ hat dem Sport mehrere Videos gewidmet.

Und in einem Video posiert er sein Lieblingshemd – es hat 8 Millionen Aufrufe.

„Ohne Schweiß kein Preis!“, sagt „Putin“ in einem Video, das der Banja, der russischen Sauna gewidmet ist.

Der Autor des Kanals spricht auch problematische Themen in den Regionen Russlands an – in mehreren Clips schippt der falsche Putin Schnee in Nowosibirsk und sagt, „die Straßen müssen nicht nur gereinigt werden, wenn ich zu Besuch komme.“

Ein Teil des Videos ist der Kochkunst gewidmet – der „Präsident“ zeigt, wie man Bliny (Pfannkuchen) und Oliwjé (Russischer Salat) richtig zubereitet.

In mehr als drei Monaten sammelte der Fake-Account des „Präsidenten“ 4,7 Millionen Abonnenten.

Einige Nutzer sozialer Netzwerke verstehen nicht, dass „Putin“ in den Videos mithilfe moderner Technik erstellt wurde, und stellen ihm ernsthaft Fragen. Die werden natürlich alle beantwortet.

„Wladimir Wladimirowitsch, kann ich morgen einmal nicht zur Arbeit gehen?“

„Natürlich! Sie müssen nicht zu Fuß gehen, Sie können fahren!“

„Sie haben sich in eine Banane verwandelt – wie wollen Sie jetzt das Land regieren?“

„Keine Sorge – selbst als Banane bin ich frisch wie einer Gurke!“

„Womit essen Sie normalerweise Ihre Pfannkuchen, Wladimir Wladimirowitsch?“

„Mit Vergnügen!“

„Diesen schönen Blumenstrauß schenk ich Ihnen von ganzem Herzen!“

„Schenken Sie ihn besser Ihrer Frau – damit Sie’s sich mit ihr nicht verscherzen!“

„Hallo, ich komme aus Brasilien und möchte nach Russland – kann ich das machen?“

„Natürlich! Ich warte am Bahnhof auf Sie!“

Es ist noch nicht bekannt, wer die Videos für das Konto erstellt. Russia Beyond schickte eine Anfrage an den Besitzer des Kanals, aber dieser hat nicht reagiert.

