Von T-Shirts bis Schokolade: Putin-Waren verkaufen sich gut (online und offline)

Diese Marken bieten Waren an, die dem russischen Präsidenten gewidmet sind.

„Russlands Armee“

Diese Marke wurde von „Woentorg“, dem offiziellen Lieferanten der russischen Armee, entwickelt. Deren Hauptlinie besteht aus Freizeitkleidung und Accessoires für das Militär mit dem Logo der russischen Armee. Zu den wichtigsten Produkten von „Woentorg“ gehört eine Reihe von T-Shirts mit dem Antlitz des russischen Präsidenten. Sie zeigt einen Schwarz-Weiß-Grafikdruck mit der russischen Überschrift „Der höflichste von allen Leuten“. Der Ausdruck „Weschliwye ljudi“ (zu Deutsch „höfliche Menschen“) tauchte im Februar 2014 im Zusammenhang mit der Eingliederung der Krim auf. Gemeint waren die Männer in Militäruniform ohne entsprechende Abzeichen, die strategisch wichtige Objekte auf der Halbinsel einnahmen. Wegen gewaltloser Eingliederung nannte man sie „höfliche Menschen“.

Egor Aleev/TASS Egor Aleev/TASS

Seitdem sind Putin-Markenartikel ein fester Bestandteil des Sortiments von „Woentorg“. Zum Beispiel können Sie für 1 590 Rubel (22 Euro) ein T-Shirt mit den Worten „Ich löse es mit einem MiG ... oder zwei“ kaufen. In der Inschrift handelt es sich um einen russischen MIG-Kämpfer, dessen Name dem Ausdruck „odnim Migom“ („in einem Augenblick“) ähnlich klingt.

Die Marke verkauft auch Jacken im Putin-Stil für 7 090 Rubel (100 Euro). Und vergessen Sie nicht eine Putin-Hose für 4 790 Rubel (68 Euro) zu erwerben, die als zur Putin-Jacke passend beworben werden.

„Russlands Armee“ hat Geschäfte in ganz Russland (Adressen hier) und liefert Waren auch in andere Länder.

„Black Star“

Die erfolgreiche Marke „Black Star“ ist eines der vielen Projekte des russischen Rappers und Geschäftsmanns Timati (Timur Junussow). Der 36-jährige Musiker kennt den russischen Präsidenten persönlich und traf ihn mehrmals. Timati ist auch mit der oben genannten „Russlands Armee“ verbunden - er entwickelt manchmal Kleidungslinien für sie.

Reuters Reuters

T-Shirts und Sweatshirts mit dem Präsidentenbild von „Black Star Wear“ sind online sowie in Moskau und Riga erhältlich, wo der erste europäische Franchise-Shop eröffnet wurde. Der auf der Website angegebene Preis für ein T-Shirt mit Putins Gesicht beträgt 2 300 Rubel (32,5 Euro). Es gibt auch eine Vorbestelloption für zukünftige Kollektionen sowie eine Lieferung weltweit.

Schoko-Putin

Schokoriegel mit Putin in verschiedenen Lebenslagen (Putin weint oder umarmt Welpen usw.) werden von der St. Petersburger Firma „Shokobox“ hergestellt. Ein Riegel kostet ungefähr 170-200 Rubel (2,4- 2,9 Euro). Das Unternehmen ist bekannt dafür, in Handarbeit hergestellte individuell gestaltete Pralinen anzubieten. Kunden können ihre „eigene Praline“ entwerfen.

Die Serie „Präsident“ mit dem Slogan „Wenn Sie dieses Schokoladenset kaufen, steigern Sie das BIP des Landes!“ (auf Russisch ist die Abkürzung für das Bruttoinlandsprodukt WWP identisch mit den Initialen von Wladimir Wladimirowitsch Putin) ist immer online verfügbar. Das Unternehmen produziert etwa 3 000 solcher Riegel pro Monat.

Die Schokoladentrüffel „Präsident“ mit Wodka und Chilischoten, hergestellt von der Süßwarenfirma „Goldene Süßigkeiten“, werden für 2 700 Rubel (38 Euro) pro Kilogramm angeboten. Sie müssen jedoch online eingekauft oder in Souvenirgeschäften ausfindig gemacht werden (eines befindet sich in Moskau in der Pyatnitskaya Str. 22). Online-Bestellen ist hier und hier möglich.

„Voenmag“

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Eine weitere „Woentorg“-Plattform, die Militärgüter aber nur online anbietet, verfügt über eine größere Auswahl an Waren zum Thema Putin: Putin reitet einen Bären, Putin reitet ein Pferd, Putin mit Hunden, Putin verspricht, Russland wieder großartig zu machen, und andere Gegenstände - wahrscheinlich nicht so elegant wie bei „Black Star“ oder „Russlands Armee“, aber um ein Vielfaches billiger (knapp 8,5 Euro). Der Online-Shop beliefert ganz Russland..

Aliexpress

AP AP

Der größte Lieferant von Produkten zur Putin-Thematik ist natürlich China. Bei Aliexpress finden Sie absolut alles: von ungewöhnlichen Printmustern für T-Shirts, Tassen und Smartphonehüllen bis hin zu Kissen, Postern und Socken - alles richtig „putinisiert“.

