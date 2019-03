Der Präsident am Steuer: Diese zehn Autos testete Putin höchstpersönlich

Meistens wird der russische Präsident in einem Konvoi gepanzerter Fahrzeuge von Punkt A nach Punkt B begleitet, aber es ist bekannt, dass er selbst gerne hinter dem Lenkrad sitzt.

SAS-968

Putins erstes Fahrzeug war ein SAS-968 “Saporoschez”, der als das “ungeschickteste” Auto der Sowjetunion bezeichnet wurde. Er hat es von seiner Mutter geschenkt bekommen, die den Wagen im Lotto gewann.

Putin legte Tausende von Kilometern zurück, bevor er seinen “Sapo” einem der KGB-Kollegen verkaufte. Als er Präsident wurde, vereinte er sich wieder mit dem gleichen SAS-968, der sich heute in seiner Garage befindet.

GAZ-21

Russlands Präsident ist ein großer Fan von sowjetischen Autos. 2005 erwarb er einen GAZ-21-Wolga. 2006 fuhr er den damaligen US-Präsidenten George Bush in seinem “Wolga”.

NIVA

Ein weiteres sowjetisches Kult-Auto, das Putin kaufte, war ein Lada NIVA 4X4, der für Angelfahrten verwendet werden kann. “Zu 100 Prozent fährt er dort, wo Mercedes nicht hinkommt. Er fährt auch gut im Schnee”, so kommentierte Putin seine Anschaffung.

KAMAZ

Am 15. Mai 2018 wurde die neue Krim-Brücke über die Straße von Kertsch eröffnet. Als erster überquerte der russische Präsident die längste Brücke Europas - und zwar höchstpersönlich hinterm Steuer einer der zahlreichen Bau-Lkw Kamaz.

Mercedes ML

Trotz Putins Vorliebe für einheimische Autos, testet er gerne auch ausländische Modelle. 2017 saß er während des Besuchs im alten Kloster Walaam am Ladogasee am Steuer eines Mercedes ML.

Yo-Mobil

Als russisches Hybrid-Elektroauto entwickelt, erblickte das Yo-Mobil, abgesehen von wenigen Prototypen, niemals das Tageslicht. 2004 hatte Putin Gelegenheit, das Modell vor der Einstellung des Projekts zu testen.

LADA Kalina

Im Sommer 2010 fuhr Putin, damals als russischer Ministerpräsident, mit einem Lada Kalina 300 Kilometer auf der neuen Schnellstraße von Chabarowsk nach Tschita in Russlands fernem Osten.

Aurus Senat

Während der Arbeitszeit fährt Putin oft in einer gepanzerten Aurus Senat-Limousine. Er versäumt keine Gelegenheit, selbst hinter dem Steuer zu sitzen. Während eines Treffens in Sotschi 2018 bot Putin dem ägyptischen Präsident Abdel Fattah al-Sisi eine Mitfahrgelegenheit an.

Formel-1-Auto

“Selbst in meinem Saporoschez (seinem ersten Auto, dem ZAZ-968) hatte ich mehr Platz”, sagte Putin nach der Fahrt mit einem Formel-1-Auto im Jahr 2010. Obwohl er sich ein wenig engeengt fühlte, beschleunigte Putin auf 240 km / h.

Mähdrescher (kein Auto, aber trotzdem in die Liste eingeschlossen)

Russlands Staatschef versucht sich gerne in vielen Sachen, sogar einen riesigen Mähdrescher wollte er fahren. Zusammen mit Dmitri Medwedew entete das Duo im Jahr 2011 zwölf Tonnen Mais.

