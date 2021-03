Wie Wladimir Putin ein Wochenende in der sibirischen Taiga verbrachte (FOTOS)

Das Fahren mit einem Geländewagen und eine Teezeit in der Wildnis - so genoss der russische Präsident zusammen mit dem Verteidigungsminister Sergei Schoigu das Wochenende in der Abgeschiedenheit Sibiriens.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Putin und Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu sind in einem kleinen Holzhaus mitten im Nirgendwo. Schoigu hält ein kleines Stück Holz in der Hand und der Präsident schaut zu.

Kremlin.ru Kremlin.ru

„Sie schrauben es ein und erhalten eine kleine Kiefer“, erklärt der Verteidigungsminister. Der Präsident nimmt ein anderes Stück, das einem Hirschgeweih ähnelt, untersucht es und legt es zurück.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Die beiden Politiker hatten am vergangenen Wochenende einige freie Tage, die sie in der sibirischen Taiga in der russischen Republik Tuwa verbrachten.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Schoigu zeigte Putin seinen eigenen Holzladen, als die beiden herumwanderten und in einem Geländefahrzeug umherfuhren – mit dem Präsidenten am Steuer.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Putin und Sсhoigu gingen auch über eine alte Hängebrücke, wo der Präsident eine Münze ins Wasser warf - in der Hoffnung, laut einer Tradition, den Ort wieder besuchen zu können.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Sie genossen auch die Tierbeobachtung. „Da drüben ist ein Bulle. Der Hals ist schwarz, alles grau… Weiter oben scheint eine Kuh zu sein“, wies der Verteidigungsminister den Präsidenten auf die Beobachtung hin.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Nach dem Spaziergang genossen der Präsident und der Minister eine Mahlzeit mitten im Wald - sie saßen auf mit Pelz bedeckten Bänken, tranken Tee aus Thermotassen und aßen frisches Gemüse, Speck und Wurst.

„Es ist wunderschön hier, nicht wahr? Ein schöner Ort “, sagte der Präsident.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Während der kurzen Ferien gelang es Putin und Schoigu, mehrere für diesen Anlass geeignete Outfits zu tragen. Die meisten Fotos zeigen den Präsidenten in einem Schafspelzmantel. Der Fernsehsender „Doschd“ fand ähnliche Outfits auf der Website einer Leder- und Pelzwerkstatt aus St. Petersburg. Das Geschäft stellt maßgeschneiderte Kleidung her. Das vom Präsidenten getragene Outfit könnte durchschnittlich 70.000 Rubel kosten (ca. 780 Euro). Am 22. März erklärte Putins Sprecher Dmitri Peskow auf einer Pressekonferenz, dass die Outfits alle vor Ort in Sibirien hergestellt wurden.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Journalisten waren auch neugierig zu wissen, ob Putin seinen Atomkoffer mitgenommen habe. Darauf gab der Pressesprecher folgende Antwort: „Alle notwendigen Kommunikationsmittel, einschließlich der strategischen, sind immer beim Präsidenten - ob in Russland oder einem anderen Teil der Welt.“

Kremlin.ru Kremlin.ru

Wladimir Putin verbringt seine freien Tage oft in den abgelegenen Regionen des Landes. Tuwa kann als einer seiner Lieblingsorte angesehen werden. Aus der Tuwa-Region stammte nämlich das berühmte Foto vom Präsidenten: mit nacktem Oberkörper sitzend auf einem Pferd.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.