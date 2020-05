Warum trägt Russlands Präsident seine Uhr am rechten Handgelenk?

Ist Wladimir Putin Linkshänder, glaubt er an Energiebahnen im Körper oder findet er es einfach bequemer? Warum Russlands Staatsoberhaupt seine Uhr am rechten Handgelenk trägt, wird viel spekuliert. Wir geben Antworten.

Ist er Linkshänder?

Michail Metzel/TASS Michail Metzel/TASS

Diese Vermutung ist naheliegend. Denn Linkshänder tragen ihre Uhr häufig am rechten Handgelenk, damit sie nicht beim Schreiben stört. Diese Theorie lässt sich jedoch leicht zerschlagen: Putin schreibt mit der rechten Hand. Es gibt auch „versteckte Linkshänder“, Menschen, die vieles mit der rechten Hand erledigen, aber unbewusst weniger wichtige Tätigkeiten buchstäblich mit links erledigen. Ob Putin einer von ihnen ist, weiß man nicht.

Es gibt die Vermutung, dass auch er beidhändig ist, d. h. er kann seine rechte und linke Hand gleich gut benutzen. „Beidhändige Menschen benutzen beide Hemisphären gleichzeitig, sie verfügen über große Intuition und denken zugleich sehr logisch. In Computersprache ausgedrückt, sind zwei Betriebssysteme parallel installiert und sie können gleichzeitig genutzt werden. Von den jetzt 50-jähirgen ist einer von 10.000 beidhändig, bei den 30- bis 40-jährigen einer von 1.000. Wenn Sie eine Vorstellung von diesen Menschen haben wollen: der russische Präsident Putin gehört auch dazu“, vermutet (rus) der Psychophysiologe Dr. med. Wladimir Pugatsch.

Meridiane?

Michail Klimentjew/Sputnik Michail Klimentjew/Sputnik

Eine andere Theorie hat mit Judo zu tun. Wladimir Putin muss als erfahrener Judoka und Sambo-Kämpfer von Meridianen im Körper gehört haben. Diese sind Energiebahnen. Die Idee basiert auf der chinesischen Fukuri-Meditation.

Diese Lehre wird von vielen Menschen geteilt, die Kampfkunst praktizieren. Es heißt, dass Männer drei wichtige Meridianpunkte am linken Handgelenk haben, darunter einen, der für die Funktion des Herzens verantwortlich ist. Wenn man glaubt, dass eine Uhr einen solchen Punkt beeinträchtigt, macht es Sinn, sie am anderen Handgelenk zu tragen. In den 2000er Jahren wurde häufig darüber spekuliert (rus), dass dies der Grund dafür sei, dass Putin Rechtsträger ist.

Die Krone der Uhr

Leider müssen wir jetzt all diese spannenden Theorien zerstören. Weil Putin selbst einmal erklärt hat, warum er seine Uhr am rechten Handgelenk trägt. Diese Frage, die wohl viele beschäftigt, wurde ihm zum ersten Mal am Ende seines zweistündigen Live-Telefonats mit der Nation im Jahr 2002 gestellt. „Ich trage meine Uhr an meiner rechten Hand, weil die Krone auf diese Weise weniger am Handgelenk stört. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt“, erklärte (rus) der Präsident. Mit der Krone wird die Uhr verstellt oder aufgezogen.

Bis 2018 war diese Erklärung offenbar in Vergessenheit geraten, denn die Frage kam erneut auf. Die Antwort war dieselbe (rus): „An der linken Hand ist es unangenehm und schmerzhaft, die Krone zu drehen. Deshalb trage ich die Uhr am anderen Handgelenk.”

