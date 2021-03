Was ist das für ein Mehrzweckfahrzeug, das Putin in Sibirien fuhr? (FOTOS)

Dieses geländegängige Fahrzeug ist in der Lage, die unwegsamsten Gegenden Russlands zu durchqueren, sowie Flüsse und Seen zu durchschwimmen.

Das Mehrzweckfahrzeug, das der russische Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Schoigu für ihren kürzlichen Wochenendausflug in Sibirien wählten, heißt GAZ-3351 oder besser bekannt unter dem Spitznamen Losj (Elch).



Es handelt sich um eine Modifikation eines der weltweit am häufigsten eingesetzten Mehrzweckfahrzeuge – des Bandvagn BV-206 der schwedischen Firma Hägglunds. Das erstmals 1974 gebaute Fahrzeug erwies sich als so erfolgreich, dass es sich schnell in ganz Skandinavien verbreitete und später von den Vereinigten Staaten, Kanada und sogar China erworben wurde.

Das russische Unternehmen Werk für Raupenschlepper Sawólschskij erwarb 2012 eine Lizenz für die Produktion des BV-206 und nahm eine Reihe eigener Modifikationen an dem Fahrzeug vor, um es auf heimischem Boden effektiv einsetzen zu können.

Dieses Fahrzeug hat in Russland bereits eine lange Geschichte, da Unternehmen wie Gasprom, Lukoil, Rosatom und andere sie täglich in ihrem Betrieb einsetzen.

Der russische „Elch“

Der Losj ist für den Transport von Personen, Fracht oder diverser Spezialausrüstung unter besonders rauen Klima- und Straßenbedingungen konzipiert. Das geländegängige Fahrzeug ist für Jäger, Fischer, Öl- und Gasunternehmen sowie einfach nur für Outdoor-Enthusiasten gedacht, wie im Fall von Putin und Schoigu.

Rettungsmannschaften schätzen das Fahrzeug für seine hohe Geländegängigkeit durch Stauseen und Feuchtgebiete dank der speziell entwickelten breiten Raupenketten. Beide Raupenketten des GAZ-3351 sind mit gegossenen Gummiraupen mit Nylonschnur ausgestattet, so dass sich das Mehrzweckfahrzeug sowohl auf Asphalt als auch im schweren Gelände fortbewegen kann. Das Fahrzeug kann bei Temperaturen von -40 °C bis +50 °C sowie in bergigen Gebieten in Höhen von bis zu 4.500 Metern über dem Meeresspiegel eingesetzt werden.

Die Kabine des GAZ-3351 mit einer lichten Höhe von 350 mm besteht aus glasfaserverstärkten Kunststoff. Das Fahrzeug wird mit einem 183 PS starken 3,2-Liter-Kompressormotor angetrieben.

Das Fahrzeug verbraucht je nach Gelände und Beladung zwischen 50 und 100 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Wasser beträgt 3 km/h, auf Asphalt oder im Gelände erreicht der „Elch“ eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 55 km/h.

Zusätzliche Module, die auf Wunsch des Kunden erstellt werden, können ebenfalls angebracht werden. Insgesamt gibt es etwa zehn verschiedene Grundaufbauten: von einem Fahrgastmodul für 11 Personen bis hin zu speziellen Brand- und Medizinmodulen.

Der GAZ-3351Losj ist auf dem freien Markt verfügbar. Allerdings kostet das Mehrzweckfahrzeug mit Raupenantrieb mindestens 8 Mio. Rubel (ca. 88.500 Euro).

