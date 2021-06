Leser antworten: Wofür ist Russland berühmt?

Was wissen Sie über Russland, abgesehen von seiner Größe? Wir haben unsere Leser gebeten, uns zu verraten, wofür Russland ihrer Meinung nach berühmt ist. Hunderte von Antworten kamen. Und in keiner stand, Russland sei dafür berühmt, dass die Russen nicht lächeln. Danke dafür.

1 - Erster Mensch im Weltraum

Juri Gagarin am 12. April 1961. Sputnik Sputnik

Eine der beliebtesten Antworten war der erste bemannte Raumflug und die Erforschung des Weltraums. Am 12. April 1961 flog der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin ins All und kehrte unversehrt zur Erde zurück. Dieser Tag veränderte die Geschichte. Schauen Sie, wie begeistert Gagarin nach seinem spektakulären Flug begrüßt wurde!

2 - Baikalsee

Baikalsee. Legion Media Legion Media

Es gibt so viele Naturwunder in Russland, aber der sibirische Baikalsee ist wahrscheinlich der berühmteste See der Welt und der tiefste. Mit seiner einzigartigen Flora und Fauna ist er zudem das weltgrößte Süßwasserreservoir. Die Olchon-Insel im See gilt als Kraftzentrum für sibirische Schamanen. Im Winter ist der Baikalsee mit fantastischen Eisformationen bedeckt.

3 - Gastfreundschaft

Traditioneller russischer Gruß mit Brot und Salz. Witali Belousow/Sputnik Witali Belousow/Sputnik

Russland ist berühmt für seine Gastfreundschaft. Besucher bekommen die besten Speisen und die besten Getränke angeboten. Sie werden verwöhnt und umsorgt. Die Wurzeln der Gastfreundschaft reichen bis in die Zeit der alten Rus zurück, als die Siedlungen sehr weit voneinander entfernt waren. Besucher waren damals häufig Boten.

„Russen sind ganz besondere Menschen mit freundlichen Herzen, warmen Seelen und schönen Köpfen“, schreibt @ShirazParacha auf Twitter.

4 - Literatur

Ein Porträt von Fjodor Dostojewski. Wasili Perow/ State Tretyakov Gallery Wasili Perow/ State Tretyakov Gallery

Unsere Leser nannten viele russische Schriftsteller wie Leo Tolstoi, Anton Tschechow, Wladimir Majakowski und Fjodor Dostojewski. In Bezug auf die Bücher erwähnten die meisten Leser Tolstois „Krieg und Frieden“.

5 - Sprache

Die russische Sprache ist ziemlich schwer zu lernen, aber viele Ausländer finden sie schön. „Russisch ist eine sehr emotionale und beschreibende Sprache, mit der Sie jede Idee, jedes Gefühl oder jede Emotion ausdrücken können“, schreibt Alexandru Mercur auf Facebook. „Leider wurde nach der bolschewistischen Revolution die Rechtschreibung vereinfacht. Ich denke, die russische Sprache muss zu ihrer Grammatik und Rechtschreibung zurückkehren, die sie vor Peter dem Großen hatte. “

Neben der Sprache erwähnten unsere Leser das kyrillische Alphabet mit den Buchstaben, die dem lateinischen Alphabet ähneln, aber völlig anders klingen.

6 – Sieg im Zweiten Weltkrieg

Das Siegesbanner über dem Reichstag. Berlin 1945. Das legendäre Foto von Jewgenij Chaldei. Russian Ministry of Defense Russian Ministry of Defense

„Russland ist der Grund, warum Deutsch keine Weltsprache geworden ist. Russland ist es gelungen, Hitler zu stoppen und das Blatt im Krieg gegen Deutschland zu wenden“, schreibt Robert Berry auf Facebook.

7 - Kirchen mit Zwiebeltürmen

St. Basil Kathedrale. Aleksander Scherbak/TASS Aleksander Scherbak/TASS

Zwiebeltürme beeindruckten @raindog1970 auf Twitter und Thomas Campolongo auf Facebook, einige erwähnten die Basilius-Kathedrale in Moskau. Warum werden die Kuppeln der russisch-orthodoxen Kirchen in Form von Zwiebeln gestaltet? Der offensichtlichste Grund dafür ist das Wetter. Durch eine solche Form kann sich der Schnee nicht auf dem Dach ansammeln.

8 - Winter

Die Stadt Neftejugansk, minus 62 °C draußen. Ruslan Schamukow/Sputnik Ruslan Schamukow/Sputnik

Können wir Temperaturen unter Null typisch russisch nennen? „Nur sehr wenige andere Länder können sagen, dass sie solche Winter haben. So kalt! Und doch schaffen es die Russen, damit umzugehen“, schreibt Jirka Zahora auf Facebook.

9 - Wodka

Alkoholabteilung in einem Geschäft. Ewgenij Bijatow/Sputnik/Sputnik Ewgenij Bijatow/Sputnik/Sputnik

Ja, es ist immer noch eine der beliebtesten Assoziationen mit Russland, obwohl der Alkoholkonsum von Jahr zu Jahr abnimmt (von 15,8 Litern im Jahr 2010 auf 10,8 Liter im Jahr 2020). Moderne Russen bevorzugen Bier und Wein. Traditioneller Wodka ist jedoch ein berühmteres alkoholisches Getränk als Zhiguli-Bier oder Abrau Durso-Sekt. „Billig, sozial, das Wesentliche von Russland" - so haben die Leser dieses Getränk beschrieben.

10 - Beef Stroganoff

Rindfleisch Stroganoff. Legion Media Legion Media

Dieses Gericht aus Rindfleisch in einer cremigen Sauce zu Kartoffelpüree ist überall bekannt. Der Legende nach wurde es im 19. Jahrhundert vom französischen Küchenchef des russischen Grafen Alexander Stroganoff erfunden. Der Graf empfing gerne Gäste (Sie erinnern sich? Die russische Gastfreundschaft steht über allem!) Dieses Gericht war ziemlich einfach und schnell zuzubereiten. Übrigens ist Beef Stroganoff heute Teil der schwedischen Küche unter dem Namen „Korv Stroganoff“. So sieht es aus.

11 - Sowjetunion

Die Veranstaltung zum 45-jährigen Bestehen der Pionierorganisation. Lew Polikaschin/Sputnik Lew Polikaschin/Sputnik

Die Geschichte der Sowjetunion endete vor 30 Jahren, aber ihr Erbe ist noch lebendig. Viele Menschen erinnern sich an die sowjetische Bildung (vielleicht haben sie damals an Austauschstudien teilgenommen?), an berühmte Wissenschaftler und natürlich an sowjetische Führer wie Joseph Stalin und Michail Gorbatschow. „Russland als ehemalige UdSSR gab der Welt den Achtstunden-Tag, die Gleichstellung der Geschlechter und den Fortschritt der Wissenschaft auch auf Schulebene", schrieb Imam S. Shaik auf Facebook.

12 - MMA-Kämpfer

Fjodor Emelianenko in East Rutherford, New Jersey, 2011. Esther Lin/Forza LLC/Getty Images Esther Lin/Forza LLC/Getty Images

In Bezug auf moderne Persönlichkeiten erwähnten neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin viele unserer Leser Chabib Nurmagomedow alias „Der Adler“ und Fjodor Jemeljanenko. Top-Kämpfer, die ihre Karriere bereits beendet haben. „Fjodor war der beste Kämpfer der Welt“, findet Facebook-Nutzer John Zog.

13 - Erster registrierter Covid-19-Impfstoff

„Die besten Wissenschaftler der Welt haben als erste einen erfolgreichen Impfstoff gegen Covid auf den Markt gebracht. Das hat Europa und Amerika wirklich geärgert. Wären sie nicht so hochmütig und abweisend gewesen und hätten mit Russland zusammengearbeitet, wäre Covid viel schneller unter Kontrolle gewesen“, schreibt Frank Murphy auf Facebook.

Sputnik V erschien im Sommer 2020 und war der erste registrierte Impfstoff gegen die Coronavirus-Pandemie. Bald darauf registrierte Russland zwei weitere Impfstoffe mit den Namen „EpiVacCorona und „KoviVak“.

14 - Architektonische Schätze

Die Eremitage. Legion Media Legion Media

Der Moskauer Kreml, die Eremitage in St. Petersburg, die Holzkirchen des russischen Nordens sowie die historische Architektur von Kasan und Wyborg gehörten zu den berühmten Wahrzeichen Russlands, die unsere Leser erwähnten. Viele hoben die schönen Moskauer U-Bahn-Stationen hervor: „Sie sehen aus wie Museen!“

Bonus

Schwanensee-Ballett. Wjatscheslaw Prokofjew/TASS Wjatscheslaw Prokofjew/TASS

Unsere Leser stellten auch fest, dass Russland berühmt ist für Ballett, Komponisten, die längsten Eisenbahnen, schöne Frauen, das Tetris-Spiel, die Matroschka-Puppe, Bären, Balalaikas, Babuschkas, das Stanislawski-System, russische blaue Katzen und vieles mehr. Christian Hainds betonte auf Facebook, dass Russland „ein wahrhaft multinationaler Staat mit Unzähligen gesprochenen Sprachen“ ist. Tanny Tan schrieb, dass Russland in den (Hollywood-) Filmen immer der Bösewicht ist.

Einige Leser hatten eher negative Assoziationen mit Russland. Marcin Małek und Justus Madison haben beide auf Facebook über „Vergiftung“ geschrieben, während @Priya_D8 auf Twitter „Korruption“ erwähnte.

