Kleider machen Nationen: Volkstümliche Trachten in der UdSSR

1. Russische Tracht

Alexander Neweschin/Sputnik Alexander Neweschin/Sputnik

Was wir heute als traditionelle russische Tracht kennen, hat seine Wurzeln in der Kleidung, die die russischen Bauern vor Jahrhunderten trugen. Oberbekleidung wurde entweder über den Kopf gezogen oder hatte Knöpfe.

Männer- und Frauenkleidung war sehr unterschiedlich. Anstelle von Hosen und Kaftanen trugen die Frauen früher Kleider oder lange Hemden. Von den Frauen wurde auch erwartet, dass sie ihre Haare bedecken.

B. Jelin/Sputnik B. Jelin/Sputnik

Die traditionelle russische Kleidung hat ein einzigartiges charakteristisches Farbschema: Rot und Weiß dominieren, mit gelegentlichen Sprenkeln von Blau, Gold, Purpur und Lila.

2. Ukrainische Tracht

Alexander Poljakow/Sputnik Alexander Poljakow/Sputnik

Für ein ungeübtes Auge scheint die ukrainische Tracht identisch mit der russischen oder weißrussischen Tracht zu sein. Obwohl sich die drei tatsächlich ähneln und einige Gemeinsamkeiten aufweisen, hat die ukrainische Tracht doch einige Besonderheiten.

So sind Herrenhemden in der Regel an der Vorderseite reich verziert. Das Hemd wird in der Hose getragen, was in der russischen Kleidungstradition selten anzutreffen ist. Die Männerhosen sind eher weit geschnitten. Frauen schmückten ihre Haare oft mit bunten Bändern.

Die Farbpalette ist ebenfalls bunt: Rot und Weiß sind zwar Hauptfarben, doch Blau ist viel weiter verbreitet.

3. Weißrussische Tracht

Alexander Poljakow/Sputnik Alexander Poljakow/Sputnik

Diese Tracht hat ähnliche Charakteristika wie die russische oder ukrainische, ist aber dennoch einzigartig. Die belarussische Nationaltracht für Männer besteht aus Hemd und Hose. Das Hemd ist mit Ornamenten verziert und wird lose über der Hose getragen. Gürtel sind ein wesentliches Element der Tracht.

Frauen tragen Blusen, Röcke und Schürzen. Auch die Frauenkleidung ist mit Ornamenten geschmückt. Die Muster wurden häufig mit rotem Garn auf weißem Stoff gestickt.

4. Kasachische Tracht

Iossif Budnewitsch/Sputnik Iossif Budnewitsch/Sputnik

Die kasachische Nationaltracht ist reich mit Ornamenten bestickt. Besonders auffällig bei der Männertracht ist eine goldverzierte Robe und eine massive Kopfbedeckung im gleichen Stil.

W. Dolganow/TASS W. Dolganow/TASS

Die Winterkleidung ist pelzverbrämt und ebenfalls reich an goldenen Verzierungen. Pelzmützen sind ein häufiger Bestandteil der Tracht sowohl für Frauen als auch für Männer.

Juri Kuidin/Sputnik Juri Kuidin/Sputnik

Junge Frauen tragen helle Kleider, meist in Blau oder Weiß. Eine prächtige Kopfbedeckung gehört zur Tracht der jungen Frauen

5. Usbekische Tracht

Ethnomir Ethnomir

Das Herz der usbekischen Nationaltracht ist der sogenannte Tschapan, ein gesteppter Mantel, der mit einer Schärpe in der Taille zusammengebunden wird. Der Mantel ist je nach Jahreszeit nur leicht oder wärmend.

Sowohl die Männer- als auch die Frauenkleider sind farbig. Die Kleider für die Frauen sind gestreift. Männer tragen Turban, was auf ihre muslimische Kultur hinweist.

6. Turkmenische Tracht

gemeinfrei gemeinfrei

Bei den Turkmenen dominiert die Farbe Grün, doch gibt es auch Trachten in Rot, Schwarz, Gelb und Weiß. Frauen verzieren ihre Kragen, Ärmel und Säume mit Stickereien. Im Vergleich zu kasachischen und usbekischen Kleidern sind die usbekischen eher körperbetont.

Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Ein Hut aus Schaffell ist ein Zeichen der männlichen Würde eines Turkmenen. Ihn einem Turkmenen vom Kopf zu ziehen galt als Beleidigung, die nur durch Blut gesühnt werden konnte.

7. Tadschikische Tracht

Alexander Poljakow/Sputnik Alexander Poljakow/Sputnik

Die nationale Tracht der Tadschiken ist für Männer und Frauen sehr ähnlich: Eine weite Tunika verhüllt den Körper, so wie es die islamische Kultur der Tadschiken vorschreibt.

Die tadschikische Nationaltracht hat traditionell sehr helle Farben. Sie spiegelt den Status seines Besitzers und seinen Wohlstand wider. Je luxuriöser das Outfit ist, desto angesehener sein Träger.

8. Kirgisische Tracht

Mamadalijew/Sputnik Mamadalijew/Sputnik

Die traditionelle kirgisische Tracht besteht aus natürlichen Materialien wie Wolle, Filz, Leder und anderen Stoffen. Es ist der kasachischen Tracht in Bezug auf Ornamente und Dekorationen sehr ähnlich.

Einzigartig ist jedoch der längliche weiße Pelzhut der Männer. Der sogenannte Kalpak wird bis heute gerne getragen.

9. Georgische Tracht

Eduard Pessow/Sputnik Eduard Pessow/Sputnik

Die Nationaltracht der Männer ist in Georgien als Tschocha bekannt. Sie ist sehr charakteristisch und weltweit von hohem Widererkennungswert. Das Kleid der Frauen kann sich in der Farbe unterscheiden: Ein Hochzeits-Tschocha ist weiß oder beige. Für den Alltag wird die schwarze Tschocha gewählt.

Malchas Datikaschwili/TASS Malchas Datikaschwili/TASS

Für die Georgier ist die Tschocha ein Symbol für Mut und Tapferkeit. Die Tracht ist recht teuer und ist daher auch ein Statussymbol. Masrebi, dekorative Patronentaschen an der Burst, und ein Dolch, sind ein charakteristisches Merkmal.

10. Armenische Tracht

Walerij Gende-Rote/Sputnik Walerij Gende-Rote/Sputnik

Die armenische Nationaltracht ist als Taraz bekannt. Sie besteht aus einem Hemd, einer Weste, einem Pelzmantel und einer Hose. Der Kragen des Hemdes ist meist mit Stickereien verziert. Der Mantel der Damen besteht aus Baumwolle und Ziegenfell.

Röcke, Oberteile und Westen werden aus Satin, Seide und Samt gefertigt. Die Frauen schmücken die Kleider mit Stickereien. Wohlhabende Menschen verzieren ihre Kleidung mit Gold- und Silberfäden.

11. Aserbaidschanische Tracht

Walerij Schustow/Sputnik Walerij Schustow/Sputnik

Die aserbaidschanische Nationaltracht ähnelt der georgischen, ist aber farbenfroher. Junge aserbaidschanische Frauen tragen Kleider in helleren Tönen, während ältere Frauen gedecktere Farben bevorzugen.

Für Männer sind ein Gürtel und ein Messer obligatorische Attribute der Tracht. Der Kopfschmuck besteht aus Schafspelz.

12. Moldauische Tracht

Das Hauptmerkmal der moldauischen Nationaltracht ist ihre prächtige Verzierung mit Blumenornamenten. Sowohl die Männer- als auch die Frauentracht ist meist weiß und schwarz, aber immer reich mit Mustern aus Blättern, Blumen und Früchten verziert.

13. Lettische Tracht

Alexei Buschkin/Sputnik Alexei Buschkin/Sputnik

Die lettische Tracht besteht aus einem Hemd und einer Hose für Männer und Kleidern für Frauen. Dazu gehört eine Weste oder Jacke mit langen Ärmeln, Strümpfe und ein langer Mantel. Im Vergleich zu den meisten anderen Trachten ist diese sehr zurückhaltend und in Form und Farbe moderat.

14. Litauische Tracht

Alexander Neweschin/Sputnik Alexander Neweschin/Sputnik

Früher zogen sich die Litauer von Region zu Region unterschiedlich an, dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten. Frauen tragen lange Röcke. In einigen Regionen sind diese weiß und mit Ornamenten verziert, während andernorts Röcke in Schwarz und Weiß, aber auch leuchtendem Rot getragen werden. Männer tragen Mäntel, Gürtel und Hüte.

15. Estnische Tracht

Alexander Makarow/Sputnik Alexander Makarow/Sputnik

Estnische Frauen tragen eine lange, locker sitzende Bluse mit Puffärmeln. Ein verzierter Gürtel ist ein wichtiger Bestandteil der Tracht. Verheiratete Frauen bedecken ihre Köpfe auf besondere Weise mit einem Tuch.

Männer tragen Hosen, Gürtel und Hemden. Insgesamt wirkt die Männertracht in Stil und Farbe zurückhaltender als die der Damen.

