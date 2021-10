Was macht die russische Seele so besonders?

Eine Frau, gekleidet in traditionelle russische Kokoshnik-Kopfbedeckung, sitzt an einem Tisch mit Feiertagsbroten.

Bemerkungen über „die geheimnisvolle russische Seele“ sind vielleicht eine der häufigsten Aussagen in Artikeln und Reiseführern über Russland. Um diese Seele zu entdecken, empfehlen die Verfasser in der Regel einen Spaziergang durch eine alte russische Stadt mit Kremlmauern und Zwiebeltürmen, in der die Gastgeber in Trachten Pfannkuchen mit Kaviar servieren.

Was aber, wenn wir diese idyllischen Bilder weglassen? Gibt es die „russische Seele“ wirklich oder ist es nur ein weiteres Stereotyp über Russland?

Wer hat die „russische Seele“ geschaffen?

Volksfest im alten Dorf Sudnozero, Karelische ASSR, 1991. Sergej Kompanijtschenko / Sputnik Sergej Kompanijtschenko / Sputnik

Der Begriff selbst wurde im Ausland dank der klassischen russischen Literatur bekannt. Vielleicht war es Russlands wichtigster Dichter Alexander Puschkin, der ihn als Erster einführte (die Hauptfigur seines Gedichts „Eugen Onegin“ hieß Tatjana und hatte eine „russische Seele“). Der Schriftsteller Fjodor Dostojewski schrieb in „Der Idiot“: „Die russische Seele ist ein dunkler Ort“. Der Philosoph Nikolai Berdjajew hat den Begriff in „Die russische Idee“ weiterentwickelt: „In der Seele des russischen Volkes gibt es so viel Weite, Grenzenlosigkeit, ein Streben nach Unendlichkeit wie in der russischen Ebene. Auch die berühmten russischen Schriftsteller Iwan Turgenjew, Leo Tolstoi, Nikolai Gogol und Anton Tschechow - eigentlich fast alle Schriftsteller des „goldenen Zeitalters“ der russischen Literatur - haben sich mit der russischen Seele auseinandergesetzt.

Eine Bewohnerin des Dorfes Bazhenovo, Region Omsk, während der Heuernte, 2016. Alexej Malgawko / Sputnik Alexej Malgawko / Sputnik

Doch die eigentliche Welle des Interesses an der „russischen Seele“ begann in den Jahren der Sowjetunion, als ein neues Land auf der Weltkarte erschien und andere Menschen versuchten zu verstehen, was für ein Volk nun dort lebte. Der Eiserne Vorhang der Nachkriegszeit und die Isolation des Landes vom kapitalistischen Westen ließen eine Vielzahl von Mythen entstehen, die in ihrer Anmaßung absolut verblüffend sind: Angeblich trank jeder in Russland Wodka, spielte Balalaika, während wilde Bären durch die Straßen liefen. Es scheint, dass die sowjetischen Reiseveranstalter selbst gerne bereit waren, die Reisen von Ausländern durch das riesige Land so weit wie möglich zu „russifizieren“. Man zeigte den Touristen die antike Architektur des Goldenen Rings, die luxuriösen Paläste von St. Petersburg und die orthodoxen Zwiebelkuppelkirchen von Moskau. In Restaurants wurden sie mit Borschtsch und Pfannkuchen verköstigt und von russischen Volkskünstlern unterhalten. Das ist einer der Gründe, warum sich diejenigen, die in der UdSSR waren, nur an das erinnerten, was sie sehen durften und was ihnen erzählt wurde - auch über die „russische Seele“. Dieser Begriff ist so etwas wie ein Markenzeichen für Russland geworden. Was eigentlich nicht schlecht ist.

Was denken unsere Leser?

Eine Fan der russischen Nationalmannschaft vor dem Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zwischen den Nationalmannschaften Spaniens und Russlands 2018. Anton Denisow / Sputnik Anton Denisow / Sputnik

Wir haben unsere Leser gefragt, ob sie an eine besondere russische Seele glauben.

Wie sich herausstellte, ist das durchaus der Fall. Als Argumente für ihre Existenz werden die russischen Klassiker angeführt. Es ist wirklich beeindruckend, dass unsere Leser die russischen Lieblingsautoren zitieren können!

„Jeder, der Dostojewski kennt, weiß von der geheimnisvollen russischen Seele. Ich denke, die Brüder Karamasow sind für Außenstehende die beste Einführung in die russische Seele", schreibt Kunal Ganguly. „Für mich repräsentiert es die Verbindung, die ein Russe mit einem anderen fühlt, die gemeinsame Geschichte, die Mythologie und die Literatur, die jede russische Seele miteinander verbindet. Es ist so etwas wie die Sanftheit von Sonja und Lewin, aber mit der Unschuld von Fürst Myschkin und auch ein bisschen geheimnisvoll wie Vater Zossima."

„Die geheimnisumwitterte russische Seele ist liebevoll, fürsorglich, menschlich, respektvoll, sanftmütig, urig, leicht abergläubisch, gebildet, ritterlich, rätselhaft, etwas düster, großzügig und mit einem Hang zum Nervenkitzel und einer Vorliebe für Experimente“", sagt Mohamed Rafi.

Teilnehmer der theatralischen Masleniza-Prozession in Kostümen der Helden der russischen Märchen beim sibirischen Masleniza-Festival im Altai-Dorf Nowotyryschkino, 2018. Andrej Lukowski / Sputnik Andrej Lukowski / Sputnik

Peti Stefanow bezeichnet die Russen als Maximalisten. „Sie machen alles entweder sehr gut, ausgezeichnet, geradezu perfekt oder eben wahnsinnig schlecht, aber das hält sich die Waage. Ich liebe das!“, schreibt er. „Das ist für mich der russische Geist.“

Sandra Vasić beschreibt die russische Seele als „Wärme und Güte gegenüber den Mitmenschen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen - plus ein unerklärliches Geheimnis“.

Natürlich gab es unter den Antworten unterschiedliche Meinungen, darunter auch solche, die sagten, die „russische Seele gibt es nicht“ und „die geheimnisvolle Seele ist überall“.

Ist die russische Seele einzigartig?

Interessanterweise gibt es heute mehr Ausländer, die das Klischee der „geheimnisvollen russischen Seele“ widerlegen. Und ihre Argumente sind ernst: Erstens sind alle Menschen unterschiedlich. Und zweitens gibt es in Russland nicht nur Russen sondern mehr als 200 Ethnien.

Russland. Region Omsk. 28. September 2016. Eine Katze in einem Haus im Dorf Korolenka, Bezirk Sedelnikowski. Dmitri Feoktistow / TASS Dmitri Feoktistow / TASS

Einer von ihnen ist der deutsche Schriftsteller Jens Siegert, der seit fast 30 Jahren in Moskau lebt und Russland aus tiefstem Herzen liebt. „Alle reden von der ‚geheimnisvollen russischen Seele‘, aber so etwas gibt es nicht! Man könnte genauso gut von der deutschen, französischen Seele usw. sprechen. Die Menschen in jedem Land haben ihre eigenen nationalen Züge und unterschiedliche Mentalitäten. Der Begriff ‚russische Seele‘ pauschalisiert und unterschlägt die Komplexität und Vielfalt des russischen Volkes. Das ist so, als würde man die durchschnittliche Temperatur im Laufe eines Jahres angeben, ohne die Extreme zu erwähnen", sagt er.

Auch der britische Journalist Oliphant Roland stimmt ihm zu und stellt fest, dass Russland ein „unfassbar großes Land“ sei, in dem eine Vielzahl von Menschen unter unterschiedlichen geografischen, kulturellen und sozialen Bedingungen lebt.

„Das Hauptproblem des Konzepts der russischen Seele besteht darin, dass es unmöglich ist zu sagen, auf wen genau es zutrifft", schreibt er. Generell glaubt er, dass dieser Begriff in ein paar Jahrzehnten überholt sein und in Vergessenheit geraten wird.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.