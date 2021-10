Wie aus einem amerikanischen Linguisten ein echter kaukasischer Highlander wurde

Als er in den russischen Nordkaukasus kam, um in das tägliche Leben der dortigen Hochlandbewohner einzutauchen, begriff Corey Shepherd, ein 42-jähriger Linguist aus den USA, dass dies genau das war, was er in der westlichen Gesellschaft vermisst hatte. Aufrichtige Gastfreundschaft, kein falsches Lächeln und keine verlogenen Beziehungen, Respekt vor Älteren, Großfamilien, die sich um ihre Eltern kümmern (dort gibt es keine Altersheime!). Er verbrachte dort mehrere Jahre mit seiner Frau und seinen Kindern, lernte Russisch und nahm die Lebensweise der Einheimischen an.

Corey Shepherd Corey Shepherd

Jetzt, nachdem er notgedrungen in die USA zurückkehren musste, vermisst er den Kaukasus und würde bei der ersten Gelegenheit gerne zurückkehren. „Die meisten Menschen denken, dass ihre Kultur die Norm ist und alles, was sich von ihrer Kultur unterscheidet, seltsam ist“, sagt Corey. „Ich denke jedoch, dass jede Kultur negative und positive Aspekte hat und dass es Dinge gibt, die wir voneinander lernen können, selbst wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben.“

Buntes Leben

Corey kam nach Russland, um als Englischlehrer zu arbeiten - er erhielt eine Einladung nach Moskau und zog mit seiner Frau und seinen drei Söhnen um. Nach ein paar Jahren in der russischen Hauptstadt beschlossen sie, eine Weile in der Provinz zu leben, um sich in das wirkliche Leben zu stürzen und die Sprache zu lernen (in Moskau besuchten ihre Kinder eine englische Schule). Einer von Coreys Freunden, Illias, der dem Volk der Lesgier angehört, nahm die Familie mit in seine Heimat Dagestan im Kaukasus.

Corey Shepherd Corey Shepherd

„Vor einigen Jahren hatte diese Region den Ruf, gefährlich zu sein, und wir beschlossen, in die Stadt Astrachan umzuziehen. Es ist eine große Stadt in der Nähe von Dagestan und Tschetschenien, von der aus man sehr bequem umherreisen konnte. Außerdem ist sie multinational: Viele Kaukasusbewohner aus verschiedenen Regionen studieren und arbeiten hier“, sagt Corey und gibt zu, dass er es rückblickend bedauert, dass sie nicht nach Machatschkala, der Hauptstadt Dagestans, gezogen sind.

Heute ist diese Region ein sehr beliebtes Touristenziel.

Werte respektieren

„Es gibt immer noch viele unnötige Ängste, wenn es darum geht, nach Russland und in den Kaukasus zu reisen, deshalb kann ich nur sagen: Schaut es euch einfach mal an", rät Corey. Für das erste Mal ist es sinnvoll, mit den großen Städten zu beginnen: Machatschkala, Grosny, Naltschik. „Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, sollten Sie unbedingt in die Berge fahren!“

Seiner Meinung nach ist die beste Art, den Kaukasus zu besichtigen, einer Einladung von Einheimischen zu folgen. „Die Menschen im Kaukasus nehmen Gastfreundschaft sehr ernst. Wenn sie Gäste einladen, werden sie sich um diese kümmern, um ihnen eine sehr gute Erfahrung zu bieten.“

Corey Shepherd Corey Shepherd

Corey erinnert daran, dass es sehr wichtig ist, die lokale Kultur zu respektieren. „Sie ist sicherlich konservativer als die meisten westlichen Kulturen. Das heißt nicht, dass Frauen ein Kopftuch tragen sollten, aber ein kurzer Rock ist im Kaukasus keine gute Idee“ , sagt er.

Wenn Sie kein Russisch sprechen, sollten Sie sich einen Reiseleiter suchen, denn die meisten Menschen dort sprechen weder Englisch noch eine andere Fremdsprache. Corey sagt, dass er das Problem nicht hatte, weil er und seine Familie Russisch gelernt haben, als sie dort lebten: „Alle meine Söhne sprechen jetzt Russisch, sogar ohne Akzent, nicht so wie ich!“ Er kennt auch einige Redewendungen in den lokalen Kaukasus-Sprachen, betont aber, dass es wichtiger ist, Russisch zu können.

Im Frühjahr 2021 gründete er eine Website mit dem Namen „East of Elbrus“, auf der er zusammen mit seinem Freund Illias Bukarow und der balkanischen Journalistin Marsijat Baisiewa Geschichten über die kaukasische Kultur und Tradition veröffentlicht. Wie wird man Gast bei einer tschetschenischen Hochzeit? Was bedeutet ein Balkanischer Tanz? Wer lebte in der Stadt der Toten in den Bergen?

Man lernt immer dazu

„Natürlich kannte ich alle Klischees über Russland, bevor ich dorthin zog“ , sagt Corey. „Das größte Vorurteil, das Amerikaner haben, ist, dass Russen unfreundlich und unhöflich sind und nicht lächeln. Aber als wir kürzlich in die USA zurückkamen und uns alle anlächelten, kam mir das seltsam vor. Warum lächelten mich alle an? Ich kannte die Personen nicht.“

Corey Shepherd Corey Shepherd

Nachdem er so viele Jahre im russischen Süden gelebt hat, hat Corey nicht nur russische Gewohnheiten angenommen, sondern auch kaukasische. „Vor zwei Wochen ging ich mit meinen Jungs hier in Amerika zum Basketballspielen. Und auf dem Spielfeld sah ich Leute, die ich nicht kannte, und ging sofort zu ihnen und schüttelte ihnen die Hand. In den USA machen wir das nicht, aber im Kaukasus ist es völlig normal, alle Männer im Raum oder in der Turnhalle zu begrüßen. Die Leute dachten, ich sei seltsam und sahen mich misstrauisch an, aber am Ende lächelten sie.“

Corey sagt auch, dass er beeindruckt war, wie sich die Menschen dort um ihre älteren Verwandten kümmern, und dass er gelernt hat, das Gleiche mit seinen Eltern zu tun: „In Tschetschenien gibt es kein einziges Pflegeheim, denken Sie nur mal darüber nach.“ Was er nicht übernehmen möchte, betrifft die Erziehung der Söhne: „Die Väter dort erziehen ihre Söhne zu Tapferkeit. Sie bestrafen sie nicht, aber umarmt werden sie auch nicht und sie sagen ihnen nicht, dass sie sie lieben.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.