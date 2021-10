Diese russischen Straßen wurden nach Amerikanern benannt

Franklin-Roosevelt-Straße - Jalta

Diese Straße ist die einzige in Russland, die den Namen eines amerikanischen Präsidenten trägt. Sie wurde am 31. März 1960 nach Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), dem 32. Präsidenten der USA, zu Ehren von dessen Teilnahme an der Konferenz von Jalta vom 4. bis 11. Februar 1945, benannt.

Die Straße ist eine der ersten Straßen in Jalta, die am Meer entlang führt, und ist nur 200 Meter lang.

John-Reed-Straße - St. Petersburg, Tschechow, Serpuchow, Astrachan

Die John-Reed-Straße liegt im neuen Teil von St. Petersburg, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Als sie am 3. März 1975 benannt wurde, war sie nur 250 Meter lang; erst in den 1990er Jahren, als mehr Häuser gebaut wurden, wurde sie auf einen Kilometer verlängert.

John Reed (1887-1920) war ein Journalist und kommunistischer Aktivist. International bekannt wurde er durch sein Buch „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“ - einem Augenzeugenbericht über die Oktoberrevolution von 1917. John Reed war 1917 in St. Petersburg, wo er dem inneren Kreis der ersten Bolschewiki nahe stand. Er traf sich mit Leo Trotzki, Wladimir Lenin und anderen führenden Bolschewiki. Reed wurde ein glühender Anhänger und Befürworter des kommunistischen Regimes in Russland. Er starb 1920 in Moskau an Typhus, nachdem er von einer Reise nach Baku zurückgekehrt war, und ist an der Kremlmauer begraben.

John Reeds Name ist in der sowjetischen Toponymie wegen seiner linken Haltung weit verbreitet. Es gibt drei weitere John-Reed-Straßen - in Tschechow, in Serpuchow (beide Moskauer Gebiet) und in Astrachan.

Mark-Twain-Straße - Wolgograd und Derbent

Natürlich war der große Schriftsteller Mark Twain (1835-1910) nie in Wolgograd (dem ehemaligen Stalingrad) oder in Derbent, der alten Festungsstadt in der Republik Dagestan (obwohl er Russland einmal besuchte!). Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass beide Straßen nach ihm benannt sind, weil er in Russland so bekannt und beliebt ist - vielleicht mehr als jeder andere amerikanische Schriftsteller.

Tatsächlich ist den meisten Russen nicht bewusst, dass Mark Twain Amerikaner ist - seine Bücher werden als Teil der universellen englischsprachigen Kultur betrachtet, genau wie die von Charles Dickens und Rudyard Kipling. Aber im Gegensatz zu den beiden letztgenannten ist Twain für Jugendliche viel zugänglicher, und „Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ wurden zu Sowjetzeiten von fast allen Jungen und Mädchen gelesen.

Amerikanische Brücken - St. Petersburg

Eine Brücke ist technisch gesehen keine Straße, aber sie ist sicherlich ein Toponym, das auf der Landkarte verzeichnet ist. Und die Amerikanischen Brücken in St. Petersburg wurden tatsächlich von Amerikanern erbaut.

Die Amerikanischen Brücken sind eine Gruppe von fünf Eisenbahnbrücken über den Obwodny-Kanal in St. Petersburg. Die Brücken wurden ab den 1840er Jahren im Zuge des Baus der Eisenbahnlinie Sankt Petersburg-Moskau errichtet.

Warum amerikanisch? Der Entwurf der Brücken stammte von dem berühmten amerikanischen Ingenieur William Howe (1803-1852). Der Bau wurde von dem bekannten amerikanischen Eisenbahnbauer George Washington Whistler (1800-1849) überwacht, der von Zar Nikolaus I. eingeladen wurde, den Bau der gesamten Eisenbahn zu beaufsichtigen. Die ursprüngliche amerikanische Brücke aus den 1840er Jahren war aus Holz und wurde in den 1860er Jahren durch eine Metallbrücke der gleichen Konstruktion ersetzt.

Seit dem 31. Dezember 2008 werden die Brücken durch einen offiziellen Beschluss der Regierung von St. Petersburg als „Amerikanische Brücken“ bezeichnet - inoffiziell hießen sie jedoch schon immer so.

