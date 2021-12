Warum ich vom russischen Winter nicht genug bekommen kann

Vielleicht liegt es daran, dass ich in der kältesten Zeit des russischen Winters geboren wurde. Für mich gibt es keine schönere Jahreszeit in Russland, als wenn das Thermometer Minusgrade anzeigt und meterhoher Schnee liegt.

Man fühlt sich lebendig

Getty Images Getty Images

Wenn es heiß ist, fühle ich mich zu träge, um etwas zu tun. Wenn es draußen um die Null Grad und grau ist, habe ich auch keine Lust, etwas zu tun - es ist einfach zu düster. Aber wenn es -10/-15 Grad hat, gehe ich nach draußen und fühle mich so belebt. Bei solchen Temperaturen fängt das Blut an zu rasen und das Herz schlägt schneller. Es macht den Kopf frei und die Lungen füllen sich mit frischer Luft. Die Haut im Gesicht kribbelt leicht und die Wangen werden rosig. Das ist einfach nur belebend.

Wintersport

Langlaufen gehört zum Schulsportprogramm. Michail Japaridze/TASS Michail Japaridze/TASS

Zunächst einmal mögen die Russen den Wintersport sehr und sind darin auch sehr gut. Aber ohne Winter ist es schwer, diese Sportarten auszuüben. Sicher, man kann drinnen Schlittschuh laufen, aber das hat nichts von dem Charme eines schönen Winterabends auf den herrlichen Eisbahnen im Gorki-Park oder im WDNCh, wo leiser Schneefall eine magische Atmosphäre schafft. Natürlich sind diese Orte auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darüber geöffnet, aber das ist nicht einmal annähernd das Gleiche.

Dann gibt es noch echte nationale Sportarten, die man nicht in geschlossenen Räumen ausüben kann und für die man richtigen Schnee und eisige Temperaturen braucht: Schlittenfahren, Langlauf, das Eistauchen, sei es aus religiösen Gründen oder einfach zum Spaß usw. Mein persönlicher Lieblingssport im Winter ist Snowboarding. Es gibt zum Beispiel Orte in Sibirien, die man besuchen kann, die von November bis Mai schneesicher sind.

Winter ist untrennbar mit der russischen Kultur und Identität verbunden

Wassili Surikow. Eine Schneestadt nehmen. Russisches Museum Russisches Museum

Der russische Winter mit seinen ergiebigen Schneefällen und dem bitteren Frost ist zu einem der Symbole Russlands geworden. In dem Maße, in dem wir unsere bitterkalten und schneereichen Winter durch den Klimawandel verlieren, verlieren wir auch unsere Identität als Russe. Etwas, das für Russland und das Russisch-Sein von grundlegender Bedeutung ist, droht unwiederbringlich verloren zu gehen, wenn die Winter milder werden.

Lange und kalte Winter sind eine Tatsache, die in das Gefüge der Kultur eingeschrieben ist, vom fettigen, versalzenen Essen bis hin zur Vorliebe für Pelzmäntel, starken Alkohol und Banjas. Sogar die orthodoxe Kirche integriert die Kälte Russlands und lädt die Gläubigen jedes Jahr im Januar dazu ein, in Anlehnung an die Taufe Christi in den nächstgelegenen eiskalten See zu springen. Dass ein künftiger Angriff auf mein Mutterland nicht durch den Schnee und das Eis verhindert werden könnte, was Moskau 1941 gerettet hat, bedroht eine nationale Identität, die durch Erzählungen über militärischen Ruhm kultiviert wurde.

Urgemütlich

Kinder auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Roten Platz. Stanislaw Krasilnikow/TASS Stanislaw Krasilnikow/TASS

Geben Sie es zu: eines der kuscheligsten Dinge, die Sie sich vorstellen können, ist in eine Decke eingewickelt auf dem Sofa in einem schwach beleuchteten Raum mit einem heißen Tee oder einem schönen Glas Rotwein zu sitzen und Ihr Lieblingsbuch zu lesen, während draußen der Schnee fällt. Oder Sie spazieren über einen der Moskauer Weihnachtsmärkte mit all den schönen Lichtern und dem knirschenden Schnee unter den Füßen und wärmen sich danach am Kamin bei einem Glühwein oder Sie kuscheln bei einer Landpartie nach einem langen Spaziergang bei frostigen Temperaturen vor einem offenen Feuer. Kling das nicht romantisch?

Wahnsinnig schön

Belogorski-Kloster in Perm. Legion Media Legion Media

Ein richtig kalter und verschneiter Wintertag ist ein Märchen! Ein Märchen, das die größten russischen Schriftsteller, Dichter, Musiker, Künstler und Komponisten inspiriert hat.

Winter weckt die modische Kreativität

Borschtsch ist eine der besten Möglichkeiten, sich im Winter aufzuwärmen. Legion Media Legion Media

Vielleicht liegt es nur an mir, aber ich habe das Gefühl, dass man in der kalten Jahreszeit viel kreativer und vielseitiger mit Kleidung umgehen kann und im Allgemeinen viel mehr aus seinem Kleiderschrank herausholen kann. Im Sommer trage ich meistens die gleichen Shorts und wechsle zwischen ein paar T-Shirts. Oh, und natürlich habe ich auch ein paar hübsche Kleider. Aber wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt sinken, kann man mehrere Schichten tragen: eine für den reinen Aufenthalt im Freien, eine andere für drinnen, aber mit gemäßigter Heizung, und die erste Schicht für drinnen, wo die berühmte russische Zentralheizung bollert.

Lieber zu kalt als zu heiß

Mitglieder des Winterschwimmclubs laufen über den Jenissei. Ilja Naimuschin/Sputnik Ilja Naimuschin/Sputnik

Um auf den vorherigen Punkt zurückzukommen: Wenn es zu heiß wird, kann man nur so viel ausziehen, wie man will, bevor man nichts mehr ausziehen kann - außer vielleicht die Haut. Aber wenn es einem zu kalt wird, zieht man einfach ein zusätzliches Paar flauschige, warme Socken oder eine hübsche Wintermütze an, und schon hat man wieder eine angenehme Temperatur.

Maria Stambler ist die Social-Media-Managerin von „Russia Beyond“ und russische Staatsbürgerin mit einer Aufenthaltsgenehmigung für die EU.



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.