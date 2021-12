Tipps einer Ausländerin: Diese Kleidung hält Sie im russischen Winter warm

Jeder weiß, dass die russischen Winter eiskalt sind. Doch was zieht man an, um sich optimal vor dem Frost zu schützen?

Ich habe als Kind zwei Jahre lang in Russland gelebt, bin seitdem immer wieder zurückgekehrt und lebe jetzt als Studentin hier. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um (als Ausländerin) ein paar Tipps zu geben, welche Kleidungskombinationen den Temperaturen von bis zu -25º Grad wirklich standhalten können. Brrr!

Es ist klar, dass unterschiedliche Freizeitaktivitäten unterschiedliche Kleidung erfordern; körperliche Aktivitäten wie Schlittenfahren oder Schlittschuhlaufen erfordern etwas weniger Schichten und auf jeden Fall etwas, das schnell trocknet. Für weniger aktive Pläne, wie zum Beispiel einen Spaziergang im Park, sollten Sie sich jedoch unbedingt warm einpacken. Diese Liste soll Ihnen dabei helfen, sich (zumindest) für eine Aktivität mittlerer Intensität zu kleiden - nicht für das Springen in und aus Schneeverwehungen und auch nicht für das Sitzen auf dem Boden!

Schicht 1 - Die Wärmeschicht:

Thermowäsche gibt es in vielen Formen, Stärken und Materialien. Standard-Thermoanzüge sind dünn, aber isolierend, weich und flexibel und bedecken die gesamten vier Gliedmaßen. Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass kalte Luft mit der nackten Haut in Berührung kommt, und eine Wärmeschicht zwischen sich und der Haut zu bilden - sie sind wirklich sehr effektiv. Kinder tragen sie als Basisschicht und ziehen in der Regel alle weiteren Schichten bis auf die Thermo-Oberteile und -Unterteile aus, wenn sie sich im Haus aufhalten. Erwachsene hingegen müssen unter ihrer Winterkleidung „normale“ Kleidung tragen, damit sie in den Innenräumen nicht aussehen, als würden sie einen Pyjama wie aus den 1940er Jahren tragen.

Die Lösung? Wählen Sie normale Kleidung, die die gleiche Wirkung wie Thermokleidung hat, z. B. langärmelige T-Shirts aus guter Baumwolle und enganliegende Jeans oder Hosen. Diese Kleidungsstücke sollten warm, aber atmungsaktiv sein und müssen die Bewegungsfreiheit gewährleisten, auch wenn weitere Kleidungsschichten darüber getragen werden.

Schicht 2: Die flauschige Schicht

Die einfachste Schicht, aber vielleicht auch diejenige, bei der man am leichtesten etwas falsch machen kann, ist die Fleece-Schicht, die den ultimativen Schutz vor der eisigen Kälte bietet. Es kann sehr verlockend sein, der Ästhetik den Vorzug vor der Wärme zu geben und eine schicke Strickjacke oder einen Pullover mit V-Ausschnitt zu wählen, der gut zum Rest Ihres Outfits passt. Aber seien Sie gewarnt! Wenn Sie das tun, brauchen Sie zum Ausgleich einen so unglaublich dicken Mantel, dass Sie Schwierigkeiten haben werden, durch Türen zu passen.

Wählen Sie stattdessen eine dicke, strapazierfähige Fleecejacke oder einen warmen Wollpullover, der bis zum Kinn reicht. Wenn die Kälte am Hals ein Eintrittstor findet, ist das gewählte Kleidungsstück weit weniger effektiv.

Schicht 3: Die „Pelz“-Schicht

Diese Schicht wird so genannt, weil die russischen Frauen nichts anderes akzeptieren! Und da haben sie Recht. Eine Schuba ist der russische Pelzmantel, der in der Regel aus einer Reihe von echten und künstlichen Fellen hergestellt wird. Die Preise hängen davon ab, welche Art von Pelz Sie wählen, wobei Nerz in der Regel am teuersten ist, während Kaninchenfell eine erschwinglichere Option ist.

Diese Mäntel sehen nicht nur glamourös aus, sondern halten auch wirklich sehr warm. Sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie bis zur Mitte der Schienbeine oder bis zu den Knöcheln reichen, was dem eiskalten Wind entgegenwirkt, der die Kälte im Freien verursacht. Wenn Sie sich für eine normale hüftlange Jacke entscheiden, sollten Sie vielleicht ein paar Überzieher für die Beine in Betracht ziehen.

Wenn ein „шуба“ nichts für Sie ist oder Sie etwas Praktischeres bevorzugen, dann entscheiden Sie sich für einen Mantel, wie man ihn beim Skifahren trägt. Dieser sollte wasserdicht und sehr warm sein, vielleicht mit Belüftungsnetzen unter den Armen, die in Innenräumen geöffnet werden können.

Accessoires

Mütze: Sie muss Ohrenklappen haben oder zumindest die Ohren bedecken, sonst frieren sie und das tut sehr weh.

Schal: Er sollte nicht zu wollig oder dick sein, sonst wird er durch den Atem feucht und friert ein. Versuchen Sie es mit einem dünneren, atmungsaktiven Schlauchschal.

Handschuhe: Meiner Meinung nach ist das das wichtigste Kleidungsstück im Winter, denn ohne sie sind die Hände einfach unbeweglich. Ich nehme in der Regel zwei Paar - ein dünnes Paar aus Baumwolle oder Polyester, mit der ich mein Telefon/einen Geldautomaten bedienen kann, und dann ein dickeres Paar gefütterte Fäustlinge darüber (stellen Sie sicher, dass diese wasserdicht sind, wenn Sie Schneebälle werfen wollen).

Socken: Nehmen Sie zwei Paar: Ein dünnes Paar normaler Socken dient als Wärmeschicht und ein Paar dicker Ski- oder Wandersocken eignet sich gut als Oberschicht - achten Sie aber darauf, dass diese nicht einschneiden.

Schuhe: Es ist so gut wie unmöglich, im Winter durch Moskau zu laufen, ohne dabei auf oder durch Schnee gehen zu müssen. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen dringend, sich ein Paar Schneestiefel zuzulegen; sie sind warm, langlebig, wasserdicht, schneesicher und können ziemlich schick aussehen, wenn Sie die richtigen wählen.

