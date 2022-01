Hygge in Russland: Diese abgelegenen russischen Orte stehen für Gemütlichkeit (FOTOS)

Für Alex A., der seinen vollständigen Namen nicht verrät, begann alles mit einem einzigen Foto. Er nannte es „Frühstück auf dem Balkon“. Das Foto war keine typische Instagram-Aufnahme mit Croissants auf dem Teller und dem Eiffelturm im Hintergrund. Trotzdem war Alex fasziniert.

„Ich bin zufällig auf Instagram darauf gestoßen und es hat mich sehr stark beeindruckt. Ich wollte, dass so viele Menschen wie möglich es sehen. Es war, als würde das Bild sagen: ‚Gemütlichkeit ist überall dort, wo man sie schafft.‘ „Am selben Tag habe ich einen Instagram-Account erstellt mit ungewöhnlichen gemütlichen Orten“, erklärt Alex, der den äußerst beliebten Account betreibt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatte der Account „Ujutnije Ebenja“, auf dem urige Bilder von gottverlassenen Orten in Russland gepostet werden, 294.000 Follower, obwohl er zunächst nur unter Freunden und Bekannten geteilt wurde.

„Wir haben Einladungen an unsere Freunde verschickt, die wiederum Einladungen an ihre Freunde geschickt haben. Den Leuten gefielen unsere Inhalte, sie fingen an, sie weiter zu posten, und so ging es weiter“, sagt Alex.

Die Betreiber des Accounts posten Fotos von verschiedenen Urhebern und Fotografen, markieren die Autoren, wenn sie bekannt sind, und bitten das Publikum, unbekannte Orte zu identifizieren. Auf diese Weise wird eine möglichst große Vielfalt an Orten und eine hohe ästhetische Vielfalt gewährleistet.

„Es spielt keine Rolle, mit welcher Ausrüstung das Bild aufgenommen wurde. Man kann sich stundenlang mit der Wahl des Blickwinkels, der Beleuchtung und dem Fotografieren mit einer teuren Kamera beschäftigen und eine wirklich gute Aufnahme machen, oder man kann ein zufälliges Foto mit dem Smartphone Handy machen und ein Meisterwerk entsteht. Das ist das Schöne daran", so Alex, der regelmäßig im Internet surft, um solche Meisterwerke zu entdecken.

Die Ästhetik russischer Hütten, verfallener Städte und frostiger Winter begeistert ein weltweites Publikum.

„Unsere Follower sind unglaublich vielfältig. Von der informellen Jugend bis hin zu angesehenen Lehrern an den Universitäten der Hauptstadt. Eine unserer beliebtesten und aktivsten Abonnentinnen ist eine 70-jährige Frau, die als Leiterin einer Bibliothek irgendwo im Ural arbeitet.

Die meisten unserer Abonnenten kommen aus Russland, aber wir erhalten fast jeden Tag Briefe aus den verschiedensten Teilen der Welt. Aus irgendeinem Grund sind Abonnenten aus Südamerika und Australien besonders aktiv. Die Leute schicken uns ihre Fotos von der lokalen Architektur, Lebensweise und Natur. Bald werden wir einen großen Beitrag über weit entfernte, gemütliche Orte aus aller Welt veröffentlichen. Auch dort gibt es eine Menge zu sehen!"

Genau wie die Abonnenten des Accounts ist Alex von Landschaften fasziniert.

„Das Thema russische Landschaften ist besonders bei den Bewohnern der Großstädte beliebt. Einige entdecken ihren Heimatort und werden nostalgisch, andere sind noch nie 'über den dritten Ring [eine Anspielung auf die Umgehungsstraße um das Zentrum Moskaus, die sich zwischen dem Gartenring im Stadtzentrum und der Moskauer Ringstraße befindet] hinausgekommen. Für sie sind die Aufnahmen geradezu exotisch. Auf dem Land können die Menschen die Zeit für eine Weile anhalten: Sie können eine Atempause einlegen, den hektischen Rhythmus der Stadt anhalten. Das Innehalten fehlt heute vielen Menschen", sagt Alex.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.