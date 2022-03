Wie aussehen moderne Wohnblock-Innenhöfe in Russland aus? (FOTOS)

Von riesigen bis ins kleinste Detail ausgestatteten Innenhöfen mit Platz für so ziemlich alles bis hin zu russischen Matroschka-Puppen – alles anders als in Zeiten der Sowjetunion. Wir haben uns das Ganze genauer angesehen und zeigen euch, welche Art von Innenhöfen die Russen sehen, wenn sie einen Blick aus den Fenstern ihrer neuen Wohnkomplexe werfen.

Wenn wir über die Art von Häusern sprechen, in denen die meisten Menschen in Russland leben, stellen wir schnell eine sehr deutliche Tendenz fest: Eine Vielzahl von mehrstöckigen Wohnblöcken in Wohngebieten. Früher lebte die Mehrheit des Landes in sowjetischen fünfstöckigen Häusern – „Chruschtschowki“ genannt. Heutzutage entscheiden sich viele für modernere Mehrfamilienhäuser und Wohnkomplexe, die bis auf die letzte Wohnung belegt sind. Sie werden oft als „Tschelovetschniki“ bezeichnet; eine Mischung aus den Worten Ameisenkolonie und „tschelowek“ – „Mensch“. Beide Phänomene sind in Russland weitaus häufiger anzutreffen als einzelne Häuser.

Seit neuestem scheint bei den Russen im Trend zu liegen, auf Twitter ihre Innenhöfe zu präsentieren. Im Folgenden können Sie sehen, was daraus geworden ist.

Spoiler: Sie unterscheiden sich massiv!

„Moskowskie Wodniki“-Komplex in Dolgoprudnyj

Die Stadt liegt 18 Kilometer außerhalb von Moskau. Dieser Innenhof liegt am Ufer des Flusses Kljasma.

„Matroschkin Dwor“-Komplex in Nowosibirsk

Julija Iwakina, eine Bewohnerin eines Gebäudes mit einer Abbildung von Matroschkas auf dessen Außenfassade, erzählt, dass jedes Gebäude mit einem Videoüberwachungssystem im Parkbereich ausgestattet ist, mit dem sich jeder bequem über eine App verbinden kann. Auch an den Eingängen und in den Aufzügen gibt es Kameras.

Друзья, я тут в ответ на один твит прислала фото своего двора. Народ пишет, что нет таких дворов в помине в России. А вы как считаете? Кидайте фото своих дворов. Посмотрим, так ли это? Мой в Новосибирске. pic.twitter.com/3YKSnIRo0l — Юлия (@iv19741) February 5, 2022

Ein Innenhof in Surgut

Смеётесь? У нас уже давно такие дворы. pic.twitter.com/QWDACrfJ6U — Татьяна (@SCoffecream) February 5, 2022

„Lasurny 2“-Komplex in Gelendschik

Das ist beispielsweise der Innenhof eines Wohnblocks an der Schwarzmeerküste – genauer genommen im Ferienort Gelendschik.

„Nowyj Okkerwil‘“ in Kudrowo

Dieses Mehrfamilienhaus im Vorort Kudrowo von St. Petersburg schockiert durch seine Größe. Der Komplex beherbergt etwa 9.200 Menschen. Aber wie sich herausstellt, ist es kein ganz so schrecklicher Ort zum Leben.

Kudrovo, Okkerwil / Erzianj jurnalist / Public Domain Kudrovo, Okkerwil / Erzianj jurnalist / Public Domain

„Ja Romantik“-Komplex in St. Petersburg

Die Bewohner des Wohnkomplexes geben zu, dass er nicht die schönsten Innenhöfe hat, was das Thema Romantik betrifft („Ja Romantik“ = „Ich bin ein/-e Romantiker/-in“), obwohl die Lage des neu errichteten Wohnkomplexes in der Tat beeindruckend ist: Die Gebäude stehen direkt am Ufer des Finnischen Golfs, auf einem künstlich angelegten Grundstück.

„Nekrasowka Park“ in Moskau

Dieser gigantische Spielplatz für Kinder ist bereits zu einem Meme in den Social-Media-Kanälen geworden. Der Spielplatz ist groß genug, um von rivalisierenden Banden unter Kontrolle gehalten zu werden, scherzen die Leute. Drei 17-stöckige Gebäude wurden um den Innenhof herum gebaut.

Public Domain Public Domain

„Ispanskie Kwartaly“-Komplex in Moskaus Vorstadtbezirk „Nowaja Moskwa“ („Neues Moskau“)

Ein Innenhof in Chabarowsk

Ein Innenhof in Barnaul

„Leto“-Komplex in Novosibirsk

