Bordelle oder Cannabis-Plantagen: Das Geheimnis der rosa erleuchteten Fenster in russischen Häusern

Russia Beyond (Photo: Guy Ritchie/Miramax, 2019; Unsplash)

Russen, die an Wohnhochhäusern vorbeigehen, bemerken oft Fenster mit einem mysteriösen hellen rosa Licht. Einige vermuten, dass dort Bordelle betrieben werden, andere scherzen über Hauspartys.

„Vor einigen Jahren ging ich abends in Moskau spazieren und bemerkte, dass in fast jedem Haus ein Fenster rosa oder lila leuchtete. Es hat mich wirklich interessiert und sogar meine Laune verbessert. Auch wenn dieses Licht rein funktional ist, gefallen mir diese Fenster immer wieder sehr und ich schaue sie mir an“, erklärt die in Moskau lebende Ljubow Jermolajewa.

Damals gründete Ljubow im sozialen Netzwerk VKontakte eine kleine Communitymit dem Namen Rosa Fenster, in der die Nutzer ihre eigenen Fotos von rosa Fenstern aus verschiedenen russischen Städten veröffentlichen.

Auf VKontakte und Instagram gibt es Dutzende ähnlicher kleiner Seiten zum Thema Fenster. Russische Internetnutzer haben in den sozialen Medien die Frage gestellt, wozu Wohnungen dieses rosa Licht benötigen.

„Ich frage mich, was hinter diesen rosa Fenstern vor sich geht. Wird da etwas angepflanzt? Werden da Fotos entwickelt? Tanzen sie dort zu Trancemusic? Warum ist das Licht rosa? Und warum ist es so hell?“, fragt die in St. Petersburg lebende Olga auf Instagram.

„In dem Haus auf der anderen Straßenseite ist überall was los. Oben ist eine Party mit Disco-Beleuchtung und gegenüber ist ein intimes rosa Licht“, schreibt ein Twitter-Nutzer.

Auf Runet haben die Benutzer sich alle möglichen lustige Theorien über den Zweck des hellen rosa Lichts ausgedacht:

„Ein seltsames Fenster im Haus. Rosa Licht... Sind Außerirdische unter uns? Oder ist das ein Portal?“, fragt sich der Nutzer Oprichnik auf Twitter.

Andere vermuten, dass diese Fenster von Frauen genutzt werden, die intime Dienstleistungen gegen Geld anbieten und das intime rosa Licht nutzen, um Kunden „anzulocken“.

„Ich muss immer noch daran denken, wie in der Akademie eines Tages ein Handwerker, der oft mit den Studenten abhing, auf mich zukam und mich geheimnisvoll und mit sorgfältig gewählten Worten fragte: ,Entschuldigen Sie, aber eine Frage beschäftigt mich sehr: Diese rosa Lichter in den Fenstern bei Nacht sind doch Bordelle, oder?ʻ“, schriebAnarchiopteryx auf Twitter.

Ein anonymer Instagram-Nutzer hat sogar einen „Rosa Fenster“-Account mit dem Namen Taganrog Windows eingerichtet. In der Profilbeschreibung erklärt er, dass Russen beim Sex rosa Lichter aufleuchten lassen.

„Ich habe gerade eine der populären Versionen über das Aussehen solcher Fenster auf einer ganzen Website entwickelt, aber ich kann immer noch nicht genau sagen, was wirklich dahinter steckt. Ich glaube, diese Version könnte auch wahr sein“, so der Kontoinhaber.

Andere sind überzeugt, dass die Russen in solchen Wohnungen ganze Marihuana-Plantagen unterhalten und vergleichen die Bewohner dieser Häuser mit der Hauptfigur aus Guy Ritchies The Gentlemen.

Die wirkliche Antwort kommt der letzten Theorie schon etwas nah. Immer mehr Russen finden Gefallen daran, Kräuter und Gemüse direkt in der Wohnung anzubauen – einige züchten Tomaten, andere Kräuter wie Petersilie und Rucola, oder sie ziehen Blumen direkt auf der Fensterbank. Das rosa Licht stammt von speziellen Leuchtmitteln für Setzlinge, die meist im Winter eingesetzt werden, wenn das bisschen Tageslicht nicht ausreicht, damit sich die Pflanzen gesund entwickeln können.

Von innen sehen diese Fenster meist so aus.

Ksenia aus Krasnosnamensk in der Region Moskau nutzt diese Lampen für die Orchideenzucht im Herbst und Winter und nennt ihren kleinen botanischen Garten scherzhaft „Orchibordell“.

„2001 zog ich von einer Stadt am Meer im Süden in das kalte und für mich fremde Moskauer Umland. Alle meine Freunde waren im Süden zurückgeblieben und ich hatte großes Heimweh. Deshalb begann ich, Pflanzen zu ziehen. Ich lernte sie lieben und fühlte, dass sie diese Liebe erwiderten. Ich habe sie gegossen und mich um sie gekümmert, und sie haben mich mit ihrer Energie aufgeladen. Seitdem betrachte ich die Pflanzen als meine Kinder. Meine Nachbarn äußern sich mir gegenüber nicht über das rosa Licht, aber vielleicht tuscheln sie hinter meinem Rücken“, sagt Ksenia.

Pflanzenlampen sind in Regionen mit ungewöhnlich kalten Wintern und Polarnächten häufiger anzutreffen, sagt Olga, eine Einwohnerin von Nowy Urengoi, einer Stadt auf Jamal.

„Wir haben in fast jedem Haus in der Stadt 3 – 4 rosa Fenster, die Menschen bekommen einfach nicht genug Sonnenlicht. Und dabei geht es nicht einmal um Gemüseanbau – viele Menschen pflanzen Blumen, damit wenigstens etwas an den Sommer erinnert“, erklärt Olga.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.