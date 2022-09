Ethnische Hochzeitskleider der russischen Völker (FOTOS)

Eine russische Hochzeit ist ein farbenfrohes und fröhliches Ereignis, das üblicherweise in großem Rahmen gefeiert wird. Frauen wählen in der Regel entweder ein festliches langes weißes Kleid mit Schleier oder einfach eine Abendgarderobe, die sie auch später noch tragen können. Männer tragen meist einen Anzug. Viele Paare wählen jedoch auch ethnische Kleidung, die sehr elegant aussieht.

Osseten

Nordossetien-Alanien, Wladikawkas. Eine Frau in Nationaltracht während der festlichen Feiern anlässlich der Feier des Wladikawkas-Stadttages. Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Im Kaukasus gibt es Ateliers und Brautmodengeschäfte, in denen die Kunden ein Kleid im nationalen Stil bestellen können. Kaukasische Brautkleider sind in der Regel bodenlang, mit Plusterärmeln und einer schmalen Taille. In der Republik Nordossetien-Alanien werden die traditionellen Kleider aus teuren Stoffen (Satin, Seide, Samt) genäht und oft mit Gold- oder Silberstickereien verziert. Manchmal kommen zu den Stickereien noch Verzierungen aus Edelsteinen hinzu. Über dem Kleid wird in der Regel eine lange Kaftanjacke getragen. In der Taille befindet sich immer ein breiter Gürtel, der meist aus Metall (bei besonders teuren Kleidern aus Silber) gefertigt ist. Der Kopf der Braut wird mit einem traditionellen Hut bedeckt. Heutzutage sind die Hochzeitskleider meist weiß, aber früher waren die Jacke und der Hut rot.

Nordossetische ASSR. Eine Hochzeit im Dorf Chumalag. Das Treffen der Jungvermählte, 1970. Machail Kuchtarew/Sputnik Machail Kuchtarew/Sputnik

Männer tragen entweder einen normalen Zweiteiler oder einen traditionellen schwarzen oder roten Tscherkesska-Mantel mit einer Papacha.

Tschetschenen

Die Braut im Blumenpark am Hochhauskomplex "Grosny City", wo die Massenhochzeit von 200 Paaren im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200-Jahr-Jubiläum der Stadt Grosny stattfand. Said Zarnaew/Sputnik Said Zarnaew/Sputnik

Bräute in der Tschetschenischen Republik tragen anstelle eines Schleiers oft ein besticktes Tuch im Stil ihres Kleides. Manchmal trägt die Braut auch ein mit Edelsteinen besetztes Diadem über dem Kopftuch.

Die Kleider selbst sind in der Regel nicht nur weiß, sondern in verschiedenen Pastelltönen gehalten: cremefarben, hellrosa, goldfarben, mit Spitze und Edelsteinen verziert. Sie können sowohl gerade als auch sehr bauschig sein, mit langen Federn.

Inguschen

Inguschetien. Im Salon für die Schneiderei von Hochzeitskleidern in Nasran. Waleri Matyzin/TASS Waleri Matyzin/TASS

Das Hochzeitskleid einer Inguschetin ist gerade, hat eine schmale Taille, einen breiten Gürtel und ist mit viel Schmuck verziert. Das Kleid wird von einem Hut begleitet – heute wird das gesamte Outfit aus weißen Stoffen genäht und mit Gold- oder Silberfäden bestickt. Darüber trägt die Braut einen Schleier oder ein durchsichtiges Seidentuch, um ihr Gesicht zu verbergen. Traditionell wird das Kleid durch nadugi („äußere“ weite Ärmel) ergänzt, um die Braut vor der versehentlichen Berührung durch Fremde zu schützen.

Tataren

Eine muslimische Hochzeit in Moschee Jardem in Kasan. Egor Aleew/TASS Egor Aleew/TASS

Die modernen Hochzeitskleider in der Republik Tatarstan ähneln den europäischen Kleidern, weisen aber einige interessante ethnische Details auf. Sie sind in der Regel nicht weiß, sondern lila, grün oder sogar blau, die Nationalfarben der Tataren. Auf dem Kopf der Braut kann ein Kopftuch, ein Hijab oder ein Schleier mit Diadem und eine traditionelle tatarische Mütze, ein Fez, getragen werden. Vor der standesamtlichen Eintragung der Eheschließung halten die Muslime eine Hochzeitszeremonie in einer Moschee ab, bei der die Braut ihren Kopf bedeckt halten muss. Nicht selten wählt die Braut für die traditionelle Trauung und für die standesamtliche Eintragung verschiedene Kleider, z. B. ein streng weißes Kleid mit einem Schal im gleichen Stil und ein buntes Nationalkleid.

Die Männer hingegen tragen die üblichen formellen Anzüge, in der Moschee tragen sie unbedingt zusätzlich einen Fez.

Mari

Tänzer des Staatlichen Tanzensembles "Mari El" bei der Aufführung einer Gesangs- und Choreografiekomposition "Mari Hochzeit", 1973. Wladimir Granowski/Sputnik Wladimir Granowski/Sputnik

Früher trug die Braut ihr weißes Festkleid mit leuchtenden (meist roten) Stickereien und einem Tuch auf dem Kopf, das nach der Hochzeitszeremonie (oder der standesamtlichen Eintragung) durch eine Fuchsfell-Mütze ersetzt wurde. Der Mann trug einen gewöhnlichen Anzug, band aber um sein Hemd einen langen, bestickten Gürtel.

Jungvermählte. Besuch des Elternhauses der Braut, 1905. Timofei Ewseew/Nationalmuseum der Republik Mari El/Russia in photo

Moderne Mari-Paare, die eine Hochzeit im volkstümlichen Stil feiern wollen, können ihre traditionelle Kleidung einfach mit langen bunten Bändern, Halsketten aus mehreren Münzen und breiten Gürteln schmücken. Die Gäste einer Mari-Hochzeit befestigen bunte Bänder an ihrer Kleidung.

Nenzen

Traditionelle Nenzen-Hochzeit. UNESCO

Die Nenzen sind ein indigenes Volk des Nordens und leben in der Tundra, wo viele von ihnen noch Rentierzucht betreiben. Sie haben keine traditionelle Hochzeitstracht, aber sie tragen bei der Feier immer neue und teure Kleider und der Kopf der Braut wird mit einem roten Band mit Perlen geschmückt, das in die Haare geflochten wird.

Traditionelle Nenzen-Hochzeit. UNESCO

Die Feier selbst findet in einem eigens gebauten Zelt statt, und bevor das Paar das Zelt betritt, muss es über ein Feuer springen und sich einer Reinigungszeremonie unterziehen. Diese Tradition hat sich bis heute erhalten.

