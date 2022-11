Was ist der russische Wenik?

Russia Beyond

Wir möchten Ihnen den russischen Wenik vorstellen. Sie fragen sich bestimmt, was das ist und was daran so besonders ist?

Der Wenik ist eigentlich ein Besen mit einem kurzen Stiel. Das Wort Wenik gibt es in mehreren slawischen Sprachen und kann mit Bündel oder Haufen übersetzt werden. Ein Wenik sieht in der Tat aus wie mehrere Zweige, die zu einem Bündel zusammengefügt sind.

Früher wurde der Wenik aus Sorghumhirse hergestellt (heute werden jedoch auch künstliche Materialien verwendet).

Ein Wenik wurde schon immer in jedem russischen Haus und in jeder sowjetischen Wohnung verwendet. Und es gibt immer noch viele Menschen, die den Wenik den modernen Besen vorziehen. Sicherlich ist er kein Ersatz für einen Staubsauger, aber glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass nichts den Boden besser fegen kann!

Außerdem ist der Wenik ein Multitalent und kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, sogar zum Schneefegen!

Der Hauptvorteil des Weniks ist, dass er recht langlebig ist. Außerdem ist er sehr preiswert, so dass man ihn, wenn er abgenutzt und unbrauchbar wird, einfach wegwerfen und einen neuen kaufen kann – bei einem Wenik aus Naturfasern ist dies zudem ökologisch nachhaltig!

Im alten Russland war der Wenik Gegenstand vieler Aberglauben. Zunächst einmal könnte ein russischer Domowoj (Hausgeist) hinter dem Wenik wohnen. Gleichzeitig glaubten die Menschen, dass ein Wenik die Macht habe, böse Kräfte aus dem Haus zu vertreiben.

Als etwas, das mit Magie und mystischen Geistern verbunden war, wurde ein alter Wenik in der Regel nicht in den Müll geworfen, sondern auf der Masleniza (dem Butterfest im Frühjahr) im Rahmen eines Reinigungsrituals verbrannt. Zumindest durfte ein alter Wenik nie neben dem Haus weggeworfen werden, da man glaubte, dass dies böse Geister und sogar Krankheiten anziehe.

Seit kurzem stellen Kunsthandwerker Wenik-Souvenirs her, eine Art Amulett, das vor bösen Mächten schützt (und Geld ins Haus lockt).

Übrigens ist ein Wenik das, wovor Katzen am meisten Angst haben! Die russischen Bauern mochten Katzen nicht besonders (sie hatten nur die praktische Funktion, Mäuse zu jagen), und wenn eine Katze eine Hausfrau störte, konnte sie von der Hausherrin leicht mit einem Wenik verjagt werden.

Das Wort Wenik hat auch noch eine andere Verwendung – in der Umgangssprache ist es eine unhöfliche Bezeichnung für einen Blumenstrauß. „Wer hat dir diesen Wenik geschenkt?“, könnte ein eifersüchtiger Ehemann seine Frau fragen.

Ein anderer Wenik

Eine andere Art von Wenik ist in Russland sehr beliebt – der Wenik, der in der Banja verwendet wird. Er wird aus Eichen- oder Birkenzweigen mit noch vorhandenen Blättern hergestellt, die vorher getrocknet werden müssen. Kurz vor der Verwendung für therapeutische Schläge wird der Wenik in warmem Wasser eingeweicht.

Im Dampfbad wird der Wenik zum Auspeitschen verwendet, eine Art Banja-Massage, von der die Russen glauben, dass sie sehr gut für die Gesundheit ist. Aber das ist nicht der einzige Zweck – ein naturbelassener Wenik bringt auch einen angenehmen Geruch mit sich; manchmal werden sogar Weniks aus Nadelbäumen verwendet, weil ihr Aroma beim tiefen Einatmen eine heilende Wirkung hat. Indem man einen nassen Wenik schüttelt und die Wassertropfen freisetzt, kann man auch die Dampfmenge in der Banja erhöhen.

